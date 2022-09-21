Bitcoin için tüm yatırımcılar ihtişamlı günlerin gelmesini dört gözle beklerken veriler ve Fed faiz kararları bunun kolay olmayacağını gösteriyor.

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2022’nin üçüncü çeyreği (Q3), Bitcoin (BTC) başta olmak üzere kripto varlıkların yoğun şekilde incelendiği bir dönem oldu. Kripto varlıkların lideri olan Bitcoin, son zamanlarda Ethereum (ETH) ve Cardano (ADA) gibi büyük blok zincirlerindeki gelişmeler nedeniyle işlemlerinde bir düşüşe tanık oldu.

Tüm bunlara rağmen, BTC hala en büyük piyasa değeri kripto varlığı olmaya devam ediyor. Kripto paranın fiyatı bir önceki çeyrekte tekrar düşerken, zincir üzerindeki verilerde bir başka durum daha dikkat çekti.

Eski BTC, Yeni Hikaye

BTC, yaşanan sürekli makro baskı nedeniyle son aylarda fiyat düşüşüne tanık oldu. Ethereum Merge’in yaşanmasının ardından geçen hafta bir başka büyük satış dalgası başlatıldı. Ancak, bu olaylar ışığında BTC aşağı yönlü bir volatilite eğilimine tanık oldu. Ağustos 2022 için ortalama 30 günlük volatilite, Haziran ayında gözlemlenen %80’lik düşüşten sonra %20’lik bir düşüş daha yaşadı.

Bitcoin fiyatlarındaki oynaklığın azalmasının en önemli etkilerinden biri Messari tarafından yakın tarihli bir raporda belirtilmişti. Daha düşük bir Bitcoin volatilitesi, daha büyük kripto piyasasında daha düşük likidasyonlarla sonuçlandı.

Ağustos 2022’deki long işemlerin likidasyonları toplamda 5 milyar doların üzerinde gerçekleşmişti ki bu rakam Haziran ayının değerleri incelendiğinde yarısından daha azdı (10,8 milyar dolar). Toplam short likidasyonlar da önemli ölçüde düşüktü. Ağustos ayında, Haziran ayındaki 6,6 milyar doların üzerindeki short likidasyonlarına kıyasla 3,5 milyar dolar civarında short likidasyon kaydedildi.

Ağ Aktivitesi Düşüyor

Bu değişimlerle birlikte BTC ağı da bir önceki çeyrekte bazı geçişler yaşadı. Ayrıca, ağ için finanse edilen adreslerde de bir yavaşlama oldu. 2022’nin 2. çeyreğindeki %2,5’lik artışa kıyasla, 2022’nin 3. çeyreğinde fonlanan adresler yalnızca %1,1 oranında artış gösterdi. Ayrıca, fonlanan adreslerin sayısı 10 aylık büyümenin ardından Ağustos 2022’de ilk düşüşünü yaşadı.

Ağ ayrıca, 2022’nin 2. çeyreğine kıyasla 890.000 olan ortalama günlük aktif adreslerde %4’lük bir düşüşe ev sahipliği yaptı.

Ancak Messari raporlarında şunlara yer verildi:

Aktif adresler, 2021’in 4. çeyreğinde fiyatlarla birlikte zirve yapan döngünün ardından, temel faaliyet seviyelerine geri dönmüş görünüyor.

BTC için bir önceki çeyreğe benzer bir hikaye ise günlük işlemlerin büyük ölçüde değişmeden kalmasıyla yaşandı. Aslında, ağ üzerinde yıl boyunca günlük 250.000’in üzerinde işlem kaydetmeye devam edildi. Bununla birlikte, işlem başına ortalama ücretin %21 düşüşle 1,4 dolara gerilemesiyle ortalama işlem ücretlerinde bir düşüş görüldü.

Bu yazının yazıldığı sırada BTC, geleceği konusunda kripto topluluğunda yoğun bir spekülasyon halindeydi. BTC fiyatı da geçtiğimiz hafta boyunca satıcıların üstünlüğü ile 18.900 doların altında işlem gördü. Bu hareket, ayı piyasasında mücadele eden BTC’nin haftalık kayıplarını %7’ye çıkardı.

Tüm bu verilere ek olarak bugün Fed faiz kararını açıkladıktan sonra Bitcoin (BTC) fiyatı 19.956 dolara tırmandı ve aniden 19.000 doların üzerine çıktı. Gün boyun yaptığımız “her iki yöne yüksek volatilite” uyarısının bir kez daha ne kadar önemli olduğunu gördük. Yüksek kaldıraç oranıyla pozisyon açan yatırımcılar her iki yönde tasfiye edildi. Yazı hazırlandığı sırada 18.900 dolardan alıcı bulan Bitcoin fiyatı 20.000 dolar sınırından döndü ve 18.666 dolara kadar indi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.