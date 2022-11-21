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Input Output (IOG) topluluk ve ekosistem başkan yardımcısı Tim Harrison, Cardano‘nun (ADA) sert şekilde düşeceği öngörüsünde bulunan Bitcoin (BTC) maksimalisti Mike Alfred’e yanıt verdi.

“İnanılmaz Cardano ToplulukğuVarlığını Korumaya Devam Ediyor”

Bitcoin maksimalisti Mike Alfred, popüler altcoin projelerinden Cardano’ya ilgi olmadığını iddia etmiş ve geliştiricilerin gemiden atlayarak kaçtığını öne sürmüştü. Bitcoin maksimalisti, ayrıca ADA’nın fiyatının 0,20 dolar seviyesinin altına düşeceği öngörüsünde bulunarak dikkat çeken bir tahminde bulunmuştu. Ancak IOG topluluk ve ekosistem başkan yardımcısı Tim Harrison, Alfred’in iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtilerek “inanılmaz” olarak nitelendirdiği Cardano topluluğunun varlığını korumaya devam ettiğini ve topluluğun büyümesini sürdüğünü savundu.

Alfred en sert Cardano eleştirmenlerinden biri olarak bilinen birisim. Daha önce bildirdiğimiz gibi, Şubat ayında bir geri alım programı hakkında asılsız söylentiler yaymaya başlamış ve IOG CEO’su Charles Hoskinson’dan Cardano’yu gerçek olmayan beyanlarla karalama girişimleri nedeniyle dava açma tehditi ile karşı karşıya kalmıştı.

Cardano’nun ADA’sında Son Durum

Çok konuşulan Vasil güncellemesi öncesinde hafif bir ralli yapan Cardano ağının yerel varlığı ADA, ardından diğer büyük kripto paralarla birlikte düşüşe geçti. ADA, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 6,85 düşüşle 0,3062 dolardan el değiştiriyor. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre, ADA güncel fiyatlarla tüm zamanların en yüksek seviyesinin (ATH) yüzde 90,10 altında işlem görüyor. ADA’da ATH 3,10 dolarla 2 Eylül 2021 tarihinde kaydedilmişti.

Bitcoin maksimalisti Alfred gibi ADA’nın çok daha fazla düşeceği ve 0,20 doların altına gerileyeceğini düşünenlerin varlığı dikkat çekiyor. Tecrübeli kripto para analisti Capo, ADA’nın 0,16 dolar ila 0,20 dolar aralığına düşmesini bekliyor. Capo’nun öngörüsünün gerçekleşmesi altcoin‘in yüzde 50 civarında değer kaybetmesi anlamına geliyor.

Öte yandan veriler, Cardano’nun Ethereum ve Polkadot‘un yanı sıra en aktif geliştirici sayısında en iyi Blockchain’ler arasında yer aldığını gösteriyor.