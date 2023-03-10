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ABD’li yatırımcı ve finans yorumcusu Peter Schiff, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile kripto para piyasasındaki son düşüşü değerlendirdi ve yakın vadeye ilişkin düşüncelerini paylaştı. Aynı zamanda Bitcoin karşıtlığı ile de bilinen Peter Schiff, piyasadaki bu düşüşün devam edeceğine yönelik düşüncelerini paylaştı.

Bitcoin’de Sert Düşüş

Silvergate Bank haberi başta olmak üzere son haftalarda kripto şirketlerinde yaşanan güncel gelişmeler ve ABD’li mali düzenleyiciler tarafından gelen sert açıklamalar, kripto para piyasasında önemli bir düşüş kaydedilmesine neden oldu. Gün içerisinde düşüş yönlü bir ivme yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %10’a yakın bir değer kaybı kaydetti ve 20.000 dolarlık fiyat seviyelerinin altına geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, sabah saatlerinden bu yana değer kayıplarına hız kazandırdı. Ehereum (ETH), kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 1400 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri de CoinMarketCap verilerine göre 915 milyar dolar seviyelerine geriledi. Öte yandan piyasadaki volatilitede önemli bir artış kaydedildi. Coinglass verilerine göre ise son 24 saatte ortalama 380 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

ABD’li Finans Yazarından Yatırımcılara Uyarı

Geçmişte birçok kez kripto para birimlerine getirdiği sert eleştiriler ve Bitcoin karşıtlığı ile bilinen ABD’li yatırımcı ve finans yorumcusu Peter Schiff, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile kripto para piyasasındaki son düşüşü değerlendirerek yakın vadeli öngörülerini paylaştı. Peter Schiff, Silvergate Bank çöküşünün henüz bir başlangıç olduğunu ve kripto şirketleri arasında yeni bir iflas dalgasının söz konusu olabileceğini dile getirdi. Kripto para piyasasının yeniden büyük bir düşüş ivmesi yakalayabileceğini öne süren Peter Schiff, Bitcoin yatırımcılarını uyardı ve şahsi olarak altın yatırımlarını arttırabileceğini belirtti.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.