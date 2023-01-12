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Bitcoin İvme Kazandı! Uzmanlar Son Noktayı Koydu: İşte Önümüzdeki Senaryo!

Düşük volatilite ve işlem hacmi nedeniyle uzun bir süredir yerinde sayan Bitcoin (BTC), nihayet ivme kazanmaya başladı.
12:25
12 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Düşük volatilite ve işlem hacmi nedeniyle uzun bir süredir yerinde sayan Bitcoin (BTC), nihayet ivme kazanmaya başladı.

‘İlk Umut Belirtileri’

Bitcoin, neredeyse %5 artış kaydederek 18. 385 dolara kadar yükseldi.  Bloomberg tarafından derlenen verilere göre Bitcoin, 2020’den bu yana en uzun yükseliş serisini kaydederek dokuz gün boyunca yükseldi. Bitcoin bu ay %10’dan fazla değer kazanırken, Ethereum (ETH) ise yaklaşık %17 yükseldi. CoinGecko’nun verilerine göre, son 24 saatte %4’ün üzerinde artışla 926 milyar dolara ulaşan küresel kripto para piyasası, hala 1 trilyon doların altında. Ethereum da yaklaşık %5 artışla 1.401 dolara ulaştı. Dogecoin fiyatı da %5’in üzerinde artışla 0,08 dolardan işlem görürken, Shiba Inu %6’nın üzerinde artışla 0,000009 dolara ulaştı.

Bitcoin’in 18.000 doların üzerinde işlem görmesi piyasada heyecan yarattı. Başlangıçta bu seviyede dirençle karşılaşmasına rağmen sonunda kırıldı. Genel olarak, BTC yıla olumlu  başladı. BTC’nin mevcut piyasa değeri 335 milyar doların üzerinde. Bitcoin’in hakimiyet oranı ise %39. Önde gelen platformlardan Madrex’in CEO’su Edul Patel’e göre, Bitcoin’deki toparlanma tünelin sonunda göründe ışığın ilk belirtileri. Bu nedenle, uzun vadede işler tekrar rayına girecek. Enflasyonun düşeceğine ve Federal Rezerv’in faiz artırımlarının hızını yavaşlatacağına dair tahminler, piyasada olumlu yankı buluyor.  Bitcoin geçen sene %60’tan fazla değer kaybetti. FTX borsasının iflası da dahil olmak üzere bir dizi kriz BTC’ye büyük darbe vurdu.

Balina Birikimi, Devam Ediyor!

Bugün ABD’de Aralık ayı enflasyon rakamı açıklanacak. Analistler, hem genel enflasyonda hem de çekirdek enflasyonda daha fazla düşüş bekliyor. Uzmanlar herhangi bir sürpriz olması halinde BTC’de hem yukarı hem aşağı olmak üzere önemli hareketler öngörüyor.  Aynı zamanda piyasa, Winklevoss ikizlerinin borsası Gemini ile ilgili iddialara odaklanırken, Genesis’in ana şirketi olan  Digital Currency Group’un durumu yakından takip edecek. Yeni iflaslar büyük risk teşkil ediyor. Bitcoin yeniden ivme kazanırken, zincir üstü veriler bu süreçte büyük önem teşkil ediyor. Analitik şirketi Santiment’in verilerine dikkat çeken kıdemli analistler önemli açıklamalar yaptı. Rapora göre, 1.000 ile 10.000 Bitcoin tutan balinalar son beş gün içinde  20.000 adet daha Bitcoin aldı. 5 Ocak’ta başlayan birikim süreci, dikkat çekti. Uzmanlara göre, birikim süreci BTC’de dip seviyenin görüldüğünün habercisi.

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