Bitcoin dibini bildi ve kısa süre önce yeni bir güncelleme yayınladı. Popüler analist ne diyor?

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Kripto para fiyatları Powell tarafından yapılan açıklamaların ardından ani düşüşler yaşadı. Ancak Bitcoin yeniden 23.000 dolara yaklaştı. Makro ekonomik gelişmeler risk piyasalarını baskılamaya devam etse de kripto paralar için en kötü yılın 2022 olduğu kesinleşiyor. Artık 75bp seviyesinde faiz artışları olmayacak ve Fed attığı adımların sonucunu görüyor olmaktan memnun.

Bitcoin Dip Seviyesini Bilen Analist

Dibi tespit eden ve alım yaptığını duyuran analist Ocak ayınca ciddi popülerlik yakalamıştı. Ancak bugünlerde görüşünü değiştirmişe benziyor. Kasım ayında dip seviyeden Bitcoin satın alan DonAlt takma isimli analist yüzbinlerce takipçisine Bitcoin’in önemli bir yol ayrımında olduğunu söyledi. DonAlt, BTC‘nin daha yükseğe çıkabilmesi için iyi kurulmuş bir destek ve direnç hattının üzerinde kalması gerektiğini söylüyor.

Analiste göre eğer BTC fiyatı 22.540 doların üzerinde tutunabilirse daha fazla yükseliş görecek. Ancak altına sarktığında 21.100 dolara doğru yolculuk başlayabilir. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 23.000 dolar seviyesinde bulunuyor ve günün ilerleyen saatlerinde Fed başkanı tarafından yapılan açıklamaların net biçimde fiyatlanması bekleniyor.

LTC Coin Uzman Görüşü

DonAlt ayrıca Kasım ayında yaklaşık 55 dolarlık dip seviyeden aldığı LTC Coin hakkında da bazı açıklamalarda bulundu. LTC’nin en sevdiği formasyonlardan birini sergilediğini söyleyen analiste göre yavaş ancak güçlü bir yükseliş süreci var ve bu devam ediyor. Birçok analist benzer şekilde LTC Coin için 110 dolar üzerinde hedefler telaffuz ediyordu. DonAlt bununla ilgili şunları söyledi;

“Uzun zamandır gördüğüm en güzel yükseliş. Ne kadar uzun yürürse, büyük final o kadar büyük olur.”

Kripto analisti 130 dolar seviyesinde muhtemelen kar satışı yapmayacağını söyledi. Ona göre fiyat 130 dolar bölgesini de aşarak orta vadede kazanç getirmeye devam edecek. Ağustos ayında gerçekleşmesi beklenen halving’in LTC Coin fiyatını yıl ortasına kadar 200 doların üzerine taşıma ihtimalinden sürekli bahsediyorduk. DonAlt muhtemelen bu motivasyonla istikrarlı yükseliş bekliyor. Elbette kripto paralarda her şey beklediğiniz gibi olmaz ancak önceki halving verileri 200 dolar hedefinin çok daha uçuk olmadığını söylüyor.