Kripto paralar artık dibi gördü mü? Dünyaca ünlü iki fonun CEO'ları bu soruya cevap aradı. Kendilerinden emin görünüyorlar.

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Ocak ayındaki Bitcoin yükselişi yatırımcıların umutlarını artırdı ve FOMO oluşturdu. Ancak iyimserlik sönmüş gibi görünüyor. Bitcoin fiyatı 22.000 doların altına düştüğü için kripto paraların kümülatif değer 1 trilyon dolar eşiğinde bulunuyor. Dünyaca ünlü 2 fon yöneticisi ise yılın geri kalanı için tahminlerini açıkladı. Kripto paralar artık dibi buldu mu?

Bitcoin Dibi Buldu Mu?

Dünyaca ünlü fon yöneticileri bu soruyu cevaplandırıyor. Binance borsasında Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada %4,2 düşüşle 21.200 dolardan alıcı buluyor. Yazı hazırlandığı sırada ABD piyasaları satıcılı açıldı ve bu durum BTC için iyi değil. Konumuza dönecek olursak Pantera Capital CEO’su Dan Morehead kripto paraların içinde bulunduğu mevcut duruma dair açıklamalarda bulundu.

“Pantera 10 yıllık Bitcoin döngülerinden geçti ve ben de 35 yıllık benzer döngülerde işlem yaptım. Blockchain varlıklarının en düşük seviyeleri gördüğüne ve bir sonraki boğa piyasası döngüsünde olduğumuza inanıyorum. Faiz oranına duyarlı varlık sınıflarında ne olursa olsun.”

Ünlü fon yönetici ve CEO’ya göre artık kripto paralar kesin biçimde dibi gördü ve bundan sonra daha yüksek dipler yapan fiyatın sürekli yükseldiğini göreceğiz.

Kripto Paralar 2023

Osprey Funds’tan Greg King de benzer düşünceleri paylaşıyor. Alanında uzman ve etkili isimlerin yaptıkları tahminler son derece önemli. King, piyasanın daha yüksek dipler yaparak yükselişini sürdürdüğünü ve artık düşüşlerin bittiğini düşünüyor. Osprey Funds başkanı, geleneksel finans piyasalarında piyasalar yükselme eğilimindeyken (bir boğa döngüsünün ilk aşamalarında), bir “endişe duvarına” tırmandıklarını veya bol miktarda olumlu duygu olmamasına rağmen yükseldiklerini söyleyen bir teoriye atıfta bulunuyor.

İki şirketin de kripto alanında yatırımları olduğunu düşünürsek bunlar tarafsız görüşler olmayabilir. Ancak piyasaya dair yaptıkları yorumlar onların uzun yıllara dayanan tecrübesi sebebiyle dikkat çekici hale geliyor. Önümüzdeki aylarda Fed’in atacağı adımlara göre bu tahminlerinde ne kadar başarıya ulaştıklarını göreceğiz. Şimdilik kral kripto para birimi 22.300 dolar desteğinin yaklaşık 500 dolar altında bulunuyor. Altcoinlerin birçoğunda kayıplar %7’yi aşmış durumda.