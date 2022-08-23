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Bitcoin (BTC) kısır bir döngüde yerinde sayarken, analistler BTC’den daha iyi performans sergileyebilecek altcoin’lere odaklandı.

Etherum, 4. Çeyrekte Yatırımcısını Mest Edecek

Bitcoin’in 2018 ayı piyasasındaki dip seviyesini bilen stratejist, Ethereum‘a (ETH ) dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Analiste göre, ETH 4. çeyrekte güçlü ralliler ile mükemme bir performans sergileyecek. Sektörde Smart Contracter olarak bilinen analist, 210.600 Twitter takipçisine, Ethereum’un 4. çeyrekte yaklaşık %70 artacağını iddia ederken, 3. çeyreğin geri kalanında ETH için zor günler öngördüğünü söylüyor. Analist, dalgalar halinde tezahür etme eğiliminde olan ve kalabalık psikolojisini takip ederek gelecekteki fiyat hareketini tahmin etmeye çalışan teknik analiz yöntemi Elliott Wave teorisinin popüler bir uygulayıcısıdır. Analiste göre, ETH, 3 çeyrekte tekrar sert düzetlmeler yaşayabilir. Eliot Wave analizine göre, Ethereum 1.300 dolar seviyesine düşebilir. Bu, yatırımcılara iyi bir alım fırsatı sunuyor.

Analistin grafiğine bakıldığında, Ethereum‘un yıl sonundan önce 2.200 dolara doğru güçlü bir ralliye başlamadan önce Ekim ayına kadar 1.300 dolara düşebileceğini tahmin ediyor. Smart Contracter, Ethereum’da kısa vadede kötümser olmasına rağmen, piyasada Rekt olarak bilinen diğer bir analist 327.200 Twitter takipçisine Ethereum’un destek olarak 1.800 dolar seviyesini geri alması durumunda yükseliş ivmesini yeniden kazanabileceğini söylüyor. Analist yaptığı açıklaamda, ”ETH, 1.550 dolara düştü. Ancak ETH yükseliş eğilimini korumak istiyorsa, 2021 ortalarında olduğu gibi (sarı daire) turuncu alanın üzerinde kapanış yapması gerekiyor. Aksi takdirde bu turuncu bölge yeni bir direnişe dönüşebilir.” ifadelerine yer verd. ETH, %1,36 artışla an itibariyle 1,625 dolardan işlem görüyor.

Zincir Üstü Veriler, Alarm Veriyor

Birleştirme güncellemesinin getirdiği heyecan ve iyimserliğe rağmen, Ethereum’un zincir üstü etkinliği son üç aydır düşüyor. Bunun nedeni, DeFi ve NFT‘lere olan ilginin azalmasıdır. IntoTheBlock’tan gelen verilere atıfta bulunan analist Scott Melker, ETH gas ücretlerindeki önemli düşüşe dikkat çekti. Bu, Ethereum ağ etkinliğindeki düşüşü açıkça göstermektedir. Analist Melker, üç temel gözleminde şunları belirtiyor:

Toplam ücretler, son 90 günde %48 düştü Net ihraç son 90 günde %3 arttı Ethereum ağındaki kullanıcılar tarafından ödenen ortalama işlem ücreti, son 90 günde %50 düşüşle 5,2 dolardan 2,6 dolara düştü.

Azalan Ethereum ağ aktivitesi, ETH yakım hızı üzerinde de baskı yarattı. ETH yakım verilerine göre, EIP-1559’un uygulanmasından bu yana son 90 günde yaklaşık 241.000 ETH yakıldı. Melker, “Günlük yakılan ETH miktarı son 90 günde yaklaşık %50 düştü, 2.12 binden 1.06 bine düştü” dedi. Bilindiği üzere, yakımlar fiyat üzerinde etkili oluyor. Uzmanlara göre, ETH fiyatının yeniden zirveye çıkması için makroekonomik şartların değişmesi gerekiyor. Fed’in faiz oranı ise en büyük engel olarak nitelendiriliyor. Analistlere göre, ayı piyasasında Bitcoin ve Ethereum iyi haberlere büyük oranda tepki vermiyor.