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Bitcoin (BTC)’den Daha İyi Performans Gösteren Altcoin!

Kripto para piyasalarında kaos tam gaz devam ediyor. Peki piyasanın tersine kulaç atan altcoin hangisi?
17:45
29 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Gün geçmiyor ki kripto para yatırımcıları yeni bir kaosa uyanmasın. 2022 yılının bitmesine aylar var ama olayların ardı arkası kesilmiyor. Terra, AXS, NEAR, Waves, Tron, derken şimdi de Avalanche gündeme oturdu.  Detaylarını öğlen paylaştığımız gelişme ilerleyen günlerde düzenleyicilerin geniş çaplı adımlar atmasına neden olabilir. Fakat tüm bunların dışında, Bitcoin’den bile iyi performans gösteren bir altcoin var.

Litecoin (LTC)

Bitcoin altın, LTC ise gümüş olarak bilinir. Geçen hafta diğer kripto para birimleriyle birlikte eriyen LTC fiyatı bugün piyasanın genelinden iyi görünüyor. Popüler altcoin yaklaşık 4 milyar dolarlık piyasa değeriyle 21’inci sırada yer alıyor. 55,84 dolarlık fiyatıyla da bugün BTC paritesinde %2,73 oranında büyüdü. Dolar karşısındaki kazanımları ise %4’ü aştı. Bu yılın başlarındaki büyük piyasa çöküşünden bu yana, kripto paraların çoğu, LTC ile birlikte değerlerini yükseltmek için mücadele etti. Ancak yaşanan sayısız olaylar piyasadaki kaosun dinmesine izin vermedi.

Temmuz ayında aşırı satışlardan kurtulan kripto paralar LTC’nin de 63 dolara kadar tırmanmasını sağladı. Yazı hazırlandığı sırada tüm kripto paraların piyasa değeri toplamı 1 trilyon doların altında bulunuyor.

Litecoin (LTC) Yorum

Son düşüş, LTC’nin fiyatını 52 dolara itti. İyi bir işaret, MVRV oranının da Litecoin (LTC)’nin fiyatıyla birlikte düşüş kaydetmesidir. Bu durum LTC için bölgesel bir dibe işaret ediyor. Bu sebepten LTC fiyatı ilerleyen günlerde yukarı yönlü hareket edebilir. Ayrıca, yatırımcılar için ilginç bir gelişme, LTC’nin rezerv riskinin de aşağı yönlü hareket etmesiydi, bu da risk-ödül oranı arttıkça yatırımcılara satın alma fırsatı yarattı.

Ayrıca LTC için geliştirme faaliyetleri geçtiğimiz hafta dikkat çekici şekilde yükseldi. Geliştirme faaliyetinin canlı olması ilgili blockchain’in daha iyi noktaya gittiğini gösterir. Eğer bir projede geliştirme faaliyeti uzun süre dipteyse muhtemelen fiyatı yakında sıfıra gidecektir.

Peki teknik tarafta neler oluyor? MACD, 28 Ağustos’ta mavi çizgi kırmızıyı çevirmek üzereyken yükseliş eğilimi gösterdi. Bu, LTC’nin fiyatında daha fazla artışın beklenebileceğini gösterdi. Bununla birlikte RSI da yükselmeye başladı. LTC yatırımcıları eğer Bitcoin büyük bir volatilite yaşamazsa daha fazla yükseliş görebilir.

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