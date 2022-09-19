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Kripto para piyasaları 1 trilyon dolar kümülatif değerin altında ve Bitcoin bir süredir 19.000 doları aşamıyordu. Altcoinler güne %5’i aşan kayıplarla başladı. Fakat BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada yeniden 19.000 dolar bölgesini aştı. Peki kripto para yatırımcıları için bu yükseliş kalıcı olabilecek mi? Bitcoin kaç doları hedefliyor?

Bitcoin Neden Yükseliyor?

ABD doları endeksi bugün 110 bölgesinde bir ret yedi ev 108’e kadar düştü. Kripto para yatırımcıları aşağıda gördüğünüz gibi sürekli yükselen DXY nedeniyle uzun süredir aşırı satışlarla mücadele ediyor. Yaklaşan Fed toplantısı ve aşırı şahin açıklamalara dair beklentiler doların güçlenmesine neden oldu. Resesyon endişelerine rağmen faiz artırımından orta vadede vazgeçmeyeceğini açıklayan Fed risk piyasalarını adeta tehdit ediyor.

Saat 16:30 itibariyle ABD hisse senedi piyasaları satıcılı şekilde açıldı. Ancak 17:47 itibariyle yeşile döndüler. S&P 500 0,29 değer kazandı. Kripto paraların bir miktar geri çekilen DXY ve yükselen ABD piyasalarıyla yönünü kısa vadede yukarı çevirmesi olasıdır.

Kripto Para Uzman Yorumları

Son birkaç büyük fiyat hareketini doğru tahmin eden Capo takma isimli analist bugün önemli bir duyuru yayınladı. Bitcoin fiyatının erken short (açığa satış) işlemi açan yatırımcılar sebebiyle 20.200 dolar seviyesine kadar toparlanabileceğinden bahsetti. Ancak bu yükselişin uzun sürmeyeceği ve 14.000 dolara kadar derin bir dibi birkaç ay içinde göreceğimiz konusunda da uyardı. Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 19.330 dolardan alıcı buluyor.

Kripto para borsalarındaki hacimli vadeli işlem pozisyonlarını izleyen WhaleTrades isimli hesap tarafından yapılan paylaşım ise dikkat çekicidir. Fiyat yükselişinin peşi sıra birçok long (yükseliş) yönlü pozisyon açıldı.

Kripto para yatırımcılarının çarşamba günü yapılacak Fed toplantısı öncesinde daha fazla volatilite görmesi olasıdır. Bu süreçte her iki yöne sert hareketler görülebilir. Fed toplantılarında long ve short yönlü işlem açan yatırımcıların dar zaman aralığında zarara uğradığı günler gördük. Faiz kararının ardından hızla düşen fiyatlar, Powell konuşmaya başladığında yönünü yukarı çeviriyor (veya tam tersi) yüksek kaldıraçlı işlemlerin bir kısmı böylece tasfiye ediliyordu.