Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3

Bitcoin (BTC) Yeniden Yükseliyor? Kaç Dolar Hedefleniyor?

Kripto paralar kısa süre önce yeniden yükselmeye başladı. Peki Bitcoin'in 19.000 dolarda tutunmasına sebep olan neydi?
17:57
19 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasaları 1 trilyon dolar kümülatif değerin altında ve Bitcoin bir süredir 19.000 doları aşamıyordu. Altcoinler güne %5’i aşan kayıplarla başladı. Fakat BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada yeniden 19.000 dolar bölgesini aştı. Peki kripto para yatırımcıları için bu yükseliş kalıcı olabilecek mi? Bitcoin kaç doları hedefliyor?

Bitcoin Neden Yükseliyor?

ABD doları endeksi bugün 110 bölgesinde bir ret yedi ev 108’e kadar düştü. Kripto para yatırımcıları aşağıda gördüğünüz gibi sürekli yükselen DXY nedeniyle uzun süredir aşırı satışlarla mücadele ediyor. Yaklaşan Fed toplantısı ve aşırı şahin açıklamalara dair beklentiler doların güçlenmesine neden oldu. Resesyon endişelerine rağmen faiz artırımından orta vadede vazgeçmeyeceğini açıklayan Fed risk piyasalarını adeta tehdit ediyor.

Saat 16:30 itibariyle ABD hisse senedi piyasaları satıcılı şekilde açıldı. Ancak 17:47 itibariyle yeşile döndüler. S&P 500 0,29 değer kazandı. Kripto paraların bir miktar geri çekilen DXY ve yükselen ABD piyasalarıyla yönünü kısa vadede yukarı çevirmesi olasıdır.

Kripto Para Uzman Yorumları

Son birkaç büyük fiyat hareketini doğru tahmin eden Capo takma isimli analist bugün önemli bir duyuru yayınladı. Bitcoin fiyatının erken short (açığa satış) işlemi açan yatırımcılar sebebiyle 20.200 dolar seviyesine kadar toparlanabileceğinden bahsetti. Ancak bu yükselişin uzun sürmeyeceği ve 14.000 dolara kadar derin bir dibi birkaç ay içinde göreceğimiz konusunda da uyardı. Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 19.330 dolardan alıcı buluyor.

Kripto para borsalarındaki hacimli vadeli işlem pozisyonlarını izleyen WhaleTrades isimli hesap tarafından yapılan paylaşım ise dikkat çekicidir. Fiyat yükselişinin peşi sıra birçok long (yükseliş) yönlü pozisyon açıldı.

Kripto para yatırımcılarının çarşamba günü yapılacak Fed toplantısı öncesinde daha fazla volatilite görmesi olasıdır. Bu süreçte her iki yöne sert hareketler görülebilir. Fed toplantılarında long ve short yönlü işlem açan yatırımcıların dar zaman aralığında zarara uğradığı günler gördük. Faiz kararının ardından hızla düşen fiyatlar, Powell konuşmaya başladığında yönünü yukarı çeviriyor (veya tam tersi) yüksek kaldıraçlı işlemlerin bir kısmı böylece tasfiye ediliyordu.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
İlgili Yazılar
Sıcak Gelişme! Netflix’ten Çarpıcı Kripto Para Hamlesi: Dönüm Noktası!
Sıcak Gelişme! Netflix’ten Çarpıcı Kripto Para Hamlesi: Dönüm Noktası!
Airdrop Nedir? Ne İşe Yarar?
Airdrop Nedir? Ne İşe Yarar?
Destekte Tutunan Altcoin Ralliye Başlayabilir!
Destekte Tutunan Altcoin Ralliye Başlayabilir!
Kripto Para Piyasalarında Son Durum! 18 Eylül Bitcoin Fiyatı!
Kripto Para Piyasalarında Son Durum! 18 Eylül Bitcoin Fiyatı!
HSBC’den İlginç Açıklama: Metaverse Mü, Kripto Para Mı?
HSBC’den İlginç Açıklama: Metaverse Mü, Kripto Para Mı?
Binance CEO’su Zhao’dan Biden Yönetiminin Kripto Para Taslağına Övgü!
Binance CEO’su Zhao’dan Biden Yönetiminin Kripto Para Taslağına Övgü!
Analistten Ethereum Yatırımcılarına Kötü Haber: 800 Dolara Düşebilir!
Analistten Ethereum Yatırımcılarına Kötü Haber: 800 Dolara Düşebilir!
ABD Hazine Bakanlığı’ndan Rusya Merkezli Gruba Yaptırım!
ABD Hazine Bakanlığı’ndan Rusya Merkezli Gruba Yaptırım!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
ApeCoin Oylamaya Göre Bu Pazarı Terk Edebilir!
2022-2028 NFT Tahminleri! Henüz Yolun Çok Başındayız!
Tarihe Geçmek İstedi: 1 İşlem İçin 36 ETH Ödedi!
8,4 Milyar Dolarlık Şirketten NFT Adımı! Hangi Koleksiyonla Anlaştılar?
Son Teknik Analizler
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022