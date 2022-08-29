Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yeni haftaya güçlü bir düşüş ivmesi ile başladı ve günün erken saatlerinde 20.000 doların altına geriledi.

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Dün akşam saatlerinden bu yana değer kayıplarına hız kazandıran Bitcoin (BTC), yeniden 20.000 dolar seviyelerinin altına geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, güne düşüş ile başladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1.450 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, 1 trilyon doların altına geriledi.

Bitcoin (BTC), 20.000 Doların Altına Geriledi

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün akşam saatlerinden bu yana değer kayıplarına hız kazandırdı ve günün erken saatlerinde 19.600 dolar seviyelerinde geriledi. Kripto para piyasası, güne düşüş yönlü bir ivme ile başladı ve piyasadaki çoğu kripto para birimi son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydetti. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1.450 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, yeniden 1 trilyon doların altına geriledi. Ayrıca Coinglass’ın güncel verilerine göre ise kripto para piyasasında, son 24 saatte ortalama 125 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kaydettikleri son fiyat hareketleri ile birlikte Binance Coin (BNB) 278 dolar, Cardano (ADA) 0,43 dolar, XRP 0,32 dolar, Solana (SOL) 30,3 dolar, Polkadot (DOT) 6,9 dolar, Avalanche (AVAX) 17,9 dolar ve Polygon (MATIC) 0,77 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Öte yandan eCash (XEC), Celsius Network (CEL), Synthetix (SNX), Litecoin (LTC) ve PancakeSwap (CAKE) ise piyasadaki düşüş eğilimine karşın kaydettikleri son yükselişler ile birlikte CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto varlıklar oldu.