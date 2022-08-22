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Bitcoin (BTC), Yeni Haftaya Yükseliş ile Başladı: Kripto Para Piyasasında Son Durum!

Yeni haftaya yükseliş ile başlayan Bitcoin (BTC), kaydettiği son değer artışları ile birlikte 21.450 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.
08:58
22 Ağustos 2022
Fed Faiz Kararı Sonrası Piyasa Yükselişte! Bitcoin (BTC) ve Altcoin'lerde Son Durum Ne?
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatte kaydettiği ortalama %1’lik değer artışı ile birlikte 21.450 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki değer artışlarının da etkisiyle yeni haftaya yükseliş ile başladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1.600 dolar seviyelerini aştı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise 1,06 trilyon dolara ulaştı. Öte yandan Coinglass verilerine göre ise kripto para piyasasında, son 24 saatte ortalama 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bitcoin (BTC), Yeni Haftaya Yükseliş ile Başladı

Geçen hafta düşüş yönlü bir ivme yakalayan ve 24.800 dolar seviyelerinden 20.885 dolar seviyelerine kadar gerileyen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde kaydettiği ortalama %1’lik değer artışı ile birlikte 21.450 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, yeni haftaya yükseliş ile başladı ve piyasadaki çoğu kripto para birimi yönünü yeniden yukarı çevirdi. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1.600 dolar seviyelerini aştı. Kripto para piyasasının toplam değeri, 1,06 trilyon dolara ulaştı. Öte yandan Coinglass verilerine göre ise kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kaydettikleri son fiyat hareketleri ile birlikte Binance Coin (BNB) 297 dolar, Cardano (ADA) 0,45 dolar, XRP 0,34 dolar, Solana (SOL) 36 dolar, Polkadot (DOT) 7,3 dolar, Avalanche (AVAX) 22,8 dolar ve Polygon (MATIC) 0,81 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ayrıca Eos (EOS), Synthetix (SNT), Lido DAO (LDO), Aave (AAVE) ve Nexo (NEXO) ise kaydettikleri son yükselişlerin ardından CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto varlıklar oldu.

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