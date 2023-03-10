Bitcoin'de (BTC) 20.000 doların altına gerilemenin temel nedeni ne? Değer kayıpları devam edecek mi? İşte uzman yorumları!

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İki büyük Amerikan bankası aynı hafta iflas etti. Haftanın başlarında kripto para bankası Silvergate, bir müşteri çıkışının ardından gönüllü tasfiyeni kamuoyuna duyurdu. Peş peşe yaşanan iflasların kripto para piyasalarına etkisi ne oldu?

Silvergate Tasfiyesi!

Silvergate’ın gönüllü tasfiyesinin ardından 9 Mart’ta Silicon Valley Bank (SVB) hissesi, bilançosunu desteklemek için 1,75 milyar dolarlık hisse satışının başlatılmasının ardından çok büyük kayıplar yaşadı. Ukrayna’da uzun süreli sokağa çıkma kısıtlamaları ve bir yıldır devam eden savaş nedeniyle sersemlemiş olan kasvetli bir ekonomide, tüm gözler yeniden bankalarda.

10 Mart’ta BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’ın “ABD bankacılık sistemini bozmuş olabileceğini” belirtmişti. Yapılan yorumlar, Bitcoin fiyatının iki ayın en düşük seviyesi olan 20.000 doların altına düştüğü sırada geldi. 10 Mart’ta milyarder Pershing Square’in kurucusu Bill Ackman, ABD hükümetinin SVB için bir kurtarma paketi düşünmesi gerektiğini belirtti. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

SVB’nin başarısızlığı, risk sermayesi destekli şirketler krediler için SVB’ye bel bağladıkları ve işletme nakitlerini tuttukları için, ekonominin önemli bir uzun vadeli itici gücünü yok edebilir.

Uzman Görüşleri!

Yatırım yöneticisi Lyn Alden, ABD banka mevduatlarındaki toplam 17.6 trilyon doların yalnızca çok küçük bir kısmının aslında fiziki nakitle desteklendiği yorumunu yaparak şunlar vurguladı:

Mevduat bir bankadan diğerine kolayca akabilir, ancak toplu olarak bankacılık sisteminden kolayca çıkamaz. Büyük bankalar oldukça güvenlidir. Daha küçük ve daha riskli bankalar daha az.

Goldbug Peter Schiff, ABD’nin başka bir mali krizin eşiğinde olabileceği yorumunda bulundu. Fed’in ay sonuna kadar tekrar parasal genişlemeye (QE) dönebileceğini öne sürdü ve şunları belirtti:

Bu durum doların düşmesine ve emtiaların, özellikle de altının yükselmesine yol açmalı. Bu, mali krizi bir ABD doları ve ülke borç krizine dönüştürebilir.

Bununla birlikte ZeroHedge, aralarında Bank of America ve JPMorgan’ın da bulunduğu dört büyük bankanın gerçekleşmemiş net kayıplarla çalıştığını tweetledi. Ancak Bitcoin, 2008’de bankaların neden olduğu bir önceki küresel mali krizden doğdu. Satoshi’nin vizyonu, bankaları, aracıları veya kısmi rezervleri içermeyen bir para birimi.a