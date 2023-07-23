Bitfinex, kripto para sektörünün en büyük platformlarından birisi olmanın yanı sıra 2016 yılında çok büyük bir saldırıya kurban gitmiş ve milyarlarca dolarlık BTC hacklenmişti. 2016 yılındaki hack ile ilgili ABD’li yetkililer kısa süre önce ciddi bir bulgu elde etti ve iki kişi tutuklandı. Bunlardan Türk asıllı olan Reyhan “Heather” Morgan, görünüşe göre bir anlaşma elde etmiş gibi gözüküyor.

3 Milyar Dolarlık BTC Çaldılar

Ilya Lichtenstein ve Morgan, 3 Ağustos tarihinde yeniden yargılanacak ve duruşmaya çıkacak. Bu duruşmanın sebebi ise 21 Temmuz tarihinde elde edilen bir anlaşma oldu. Kara para aklama, dolandırıcılık ve e dolandırıcılık gibi suçlardan hüküm giyen ikili, görünüşe göre ABD hükümeti ile anlaşma elde etti. 2016 yılında hacklenen 119.754 BTC’yi ele geçirip akladığı tespit edilen ikili, toplamda 94.643 BTC’yi aklamayı başarmış. Hack anında 54 milyon dolar eden fonlar kısa süre içerisinde ise 3,6 milyar dolar değerine ulaşmıştı.

Varılan anlaşmada ise sürecin çok daha hızlı ilerlemesinin sağlandığı belirtiliyor. Buna rağmen tam olarak nasıl bilgilerin sağlanacağı bilinmiyor. ABD hükümeti ve ABD’li yetkililer ile anlaşmaya varan ikilinin özellikle BTC ile kara para aklama üzerin bilgiler vermesi bekleniyor. Bunun devamında ise sektörde yeni olaylar ortaya çıkabilir ve kripto para sektörünün geneli için durum daha kötüye gidebilir.

ABD Hükümeti ve BTC Hackerları Arasında Anlaşma

3 Ağustos tarihinde yapılacak olan bu duruşma ve görüşme ile birlikte tam olarak ABD hükümetinin de ne istediği ortaya çıkacaktır. Bunun dışında ise fonlara zaten ABD hükümeti tarafından el konulduğu biliniyor. Milyarlarca dolarlık BTC bulunan cüzdanlara erişimin olup olmadığı ise muamma. ABD hükümeti temelinde bu fonlara erişim elde etmek için de anlaşmaya varmış olabilir. Silk Road’ın el konulan BTC fonlarını yavaş yavaş satmaya başlayan ABD hükümeti eğer bu fonlara da erişirse bunlar için de benzer bir adım atabilir gibi gözüküyor.

BTC fiyatı ise yeni bir el koyma haberinden kötü etkilenebilir.