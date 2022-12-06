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MicroStrategy İcra Kurulu Başkanı Michael Saylor, eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’ı, kripto para borsası FTX’i “kişisel kumbarası” olarak kullanmakla suçladı.

FTT, SRM ve SOL Teminatı

Eski MicroStrategy CEO’su yakın zamanda verdiği bir röportajda, FTX’in Bankman-Fried’ın fiyatlarını manipüle ettiğini iddia etti. Ayrıca SBF’nin kendi kayıtsız menkul kıymetleriyle teminat altına alınan karmaşık borçlanma ağını çökerttiğini öne sürdü. Ünlü bir Bitcoin boğası ve MicroStrategy’nin Bitcoin satın alma stratejisi başkanı olan Saylor’a göre, Bankman-Fried aslında kendisinden borç aldı çünkü hiçbir geleneksel banka ona ABD yasalarının izin verdiği kredi-değer oranında borç vermeyecekti.

Düzenlemeye tabi hiçbir banka kredi-değer oranının %50’sinden fazla kredi vermediğinden, Bankman-Fried FTX’in yerel token’ı FTT, Serum ve Solana token’larını teminat olarak göstererek kendisinden önemli ölçüde daha yüksek bir oranda borç para aldığını belirtti. Saylor’a göre Bankman-Fried, Alameda Research’ten önemli miktarda borç para almak için bu token’lardan 10 milyon dolar değerinde teminat verdi.

“FTX SBF’nin Kumbarası”

Daha sonra 10 milyon dolarlık bahsi 20 kat kaldıraç kullanarak 200 milyon dolara çıkarmak için FTX müşteri mevduatlarını kullandığını iddia ediyor. Bankman-Fried daha sonra kaldıraçlı pozisyonu FTX’in yerel token’ları FTT, Serum ve Solana’yı satın alarak fiyatlarını yükseltmek ve borçlanma için teminat değerlerini artırmak için kullandığını belirtti.

Bununla birlikte Saylor, Bankman-Fried için sert eleştirilerde bulunarak eski CEO’yu FTX’in yerel token’ı FTT, Serum ve Solana’nın fiyatını manipüle ederken ucuz ve yüksek kaldıraçlı trade işlemleri ile müşterileri ve yatırımcıları cezbetmekle suçladı. Saylor’a göre, Bankman-Fried’in Bahama borsasındaki üç yıllık görevi sırasında SOL’un fiyatı yaklaşık 3 dolardan 50 dolara yükselirken, FTT de yaklaşık 50 dolara yükseldi. Ayrıca tanınan isim ağır eleştirilerine devam ederek, Sam Bankman-Fried’in diğer borsalar gibi işlem ücretlerinden para kazanmak yerine, müşterilerin varlıklarını yatırmalarını sağlamaya çalıştı ve daha sonra bu varlıkları kendi fonlarının bir havuzu olarak değerlendiğini iddia ederek SBF’nin FTX’i kişisel kumbarası olarak kullandığını öne sürdü.