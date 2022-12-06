Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Bitcoin Boğası Michael Saylor’dan Sam-Bankman Fried’e Ağır Suçlama!

Bitcoin Boğası Michael Saylor’dan Sam-Bankman Fried’e Ağır Suçlama!

Ünlü Bitcoin (BTC) boğası Michael Saylor, iflas eden kripto para borsası FTX'in eski CEO'su Sam-Bankman Fried'e ağır suçlamalar!
23:37
6 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

MicroStrategy İcra Kurulu Başkanı Michael Saylor, eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’ı, kripto para borsası FTX’i “kişisel kumbarası” olarak kullanmakla suçladı.

FTT, SRM ve SOL Teminatı

Eski MicroStrategy CEO’su yakın zamanda verdiği bir röportajda, FTX’in Bankman-Fried’ın fiyatlarını manipüle ettiğini iddia etti. Ayrıca SBF’nin kendi kayıtsız menkul kıymetleriyle teminat altına alınan karmaşık borçlanma ağını çökerttiğini öne sürdü. Ünlü bir Bitcoin boğası ve MicroStrategy’nin Bitcoin satın alma stratejisi başkanı olan Saylor’a göre, Bankman-Fried aslında kendisinden borç aldı çünkü hiçbir geleneksel banka ona ABD yasalarının izin verdiği kredi-değer oranında borç vermeyecekti.

Düzenlemeye tabi hiçbir banka kredi-değer oranının %50’sinden fazla kredi vermediğinden, Bankman-Fried FTX’in yerel token’ı FTT, Serum ve Solana token’larını teminat olarak göstererek kendisinden önemli ölçüde daha yüksek bir oranda borç para aldığını belirtti. Saylor’a göre Bankman-Fried, Alameda Research’ten önemli miktarda borç para almak için bu token’lardan 10 milyon dolar değerinde teminat verdi.

“FTX SBF’nin Kumbarası”

Daha sonra 10 milyon dolarlık bahsi 20 kat kaldıraç kullanarak 200 milyon dolara çıkarmak için FTX müşteri mevduatlarını kullandığını iddia ediyor. Bankman-Fried daha sonra kaldıraçlı pozisyonu FTX’in yerel token’ları FTT, Serum ve Solana’yı satın alarak fiyatlarını yükseltmek ve borçlanma için teminat değerlerini artırmak için kullandığını belirtti.

Bununla birlikte Saylor, Bankman-Fried için sert eleştirilerde bulunarak eski CEO’yu FTX’in yerel token’ı FTT, Serum ve Solana’nın fiyatını manipüle ederken ucuz ve yüksek kaldıraçlı trade işlemleri ile müşterileri ve yatırımcıları cezbetmekle suçladı. Saylor’a göre, Bankman-Fried’in Bahama borsasındaki üç yıllık görevi sırasında SOL’un fiyatı yaklaşık 3 dolardan 50 dolara yükselirken, FTT de yaklaşık 50 dolara yükseldi. Ayrıca tanınan isim ağır eleştirilerine devam ederek, Sam Bankman-Fried’in diğer borsalar gibi işlem ücretlerinden para kazanmak yerine, müşterilerin varlıklarını yatırmalarını sağlamaya çalıştı ve daha sonra bu varlıkları kendi fonlarının bir havuzu olarak değerlendiğini iddia ederek SBF’nin FTX’i kişisel kumbarası olarak kullandığını öne sürdü.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
İlgili Yazılar
Son Dakika: PayPal Kripto Para Müjdesi! BTC ve 3 Altcoin!
Son Dakika: PayPal Kripto Para Müjdesi! BTC ve 3 Altcoin!
Bitcoin ve Kriptoda 2023 Tahminleri! Bunu Gözden Kaçırıyorlar!
Bitcoin ve Kriptoda 2023 Tahminleri! Bunu Gözden Kaçırıyorlar!
Son Dakika: SEC Başkanı Kripto Paralarla İlgili Konuşuyor!
Son Dakika: SEC Başkanı Kripto Paralarla İlgili Konuşuyor!
Son Dakika: AB Merkez Bankasından Zehir Zemberek Kripto Açıklaması!
Son Dakika: AB Merkez Bankasından Zehir Zemberek Kripto Açıklaması!
Kripto Alanında Arka Arkaya 3 Ölüm! Spekülasyonlar Durmuyor!
Kripto Alanında Arka Arkaya 3 Ölüm! Spekülasyonlar Durmuyor!
Teknoloji Devinden Kripto Para Yatırımcılarına Şok Uyarı! Yeniden Harekete Geçti!
Teknoloji Devinden Kripto Para Yatırımcılarına Şok Uyarı! Yeniden Harekete Geçti!
Dolar ve Bitcoin Milyarderi Kripto Para Tarihine Geçen O İflası Yorumladı: Sofistike Dolandırıcılık
Dolar ve Bitcoin Milyarderi Kripto Para Tarihine Geçen O İflası Yorumladı: Sofistike Dolandırıcılık
Sıcak Gelişme: Kripto Para Yatırımcılarını Havaya Uçuran Haber Yalanlandı!
Sıcak Gelişme: Kripto Para Yatırımcılarını Havaya Uçuran Haber Yalanlandı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Kripto Para Projesinden Teknoloji Devi Apple’a Komisyon Resti!
Büyük Açıklama Geldi! Bu Proje Tüm NFT Piyasasını Ayağa Kaldırabilir!
Kripto Para Dolandırıcılarına Dikkat! Bu Etkinliği Gözlerine Kestirdiler!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022