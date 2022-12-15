Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Bitcoin, Altcoin’ler ve Altın İçin Sırada Ne Var? Tecrübeli Analistten Dikkat Çeken Yorum!

Bitcoin, Altcoin’ler ve Altın İçin Sırada Ne Var? Tecrübeli Analistten Dikkat Çeken Yorum!

Tecrübeli analist hisse senetleri, altın, Bitcoin ve altcoin'ler için dikkat çeken bir yorumda bulunarak işlerin tersine dönebileceğini ima etti. İşte analistin o yorumu.
09:02
15 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

ABD Merkez Bankası‘nın (Fed) 50 baz puanlık faiz artırımına ilişkin son açıklamasıyla birlikte hisse senetleri, altın ve Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler yönünü aşağı çevirdi ve açıklama öncesi elde ettiği kazanımlarının büyük çoğunluğunu kaybettiler. Fed, faizi artırımlarına devam edilmesinin gerekliliğine vurgu yaparak faiz artırımlarının bir süre daha devam edeceğini belirtti. Yüksek enflasyonun neden olduğu korku ve panik nedeniyle faizleri üst üste dört kez 75 baz puan artıran Fed’in son 50 baz puanlık faiz artırımı kararı frene basma olarak değerlendirildi. Peki Bitcoin, altcoin‘ler ve altın düşecek mi, yükselecek mi? İşte tecrübeli analistin dikkat çeken o yorumu.

Bitcoin Fiyatı Düştü

Fed’in faiz açıklamasının ardından hisse senetleri, altın ile birlikte kripto para piyasası da önemli ölçüde düştü. Bu yazının hazırlandığı sırada, Bitcoin ve Ethereum‘un (ETH) son 24 saatte sırasıyla yüzde 0,27 ve yüzde 2 düştüğü, yine sırasıyla 17 bin 720 dolar ve bin 292 dolardan işlem gördükleri görülüyor. Ayrıca, Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi’nin “korku” seviyelerine geldiği ve önümüzdeki günlerde “aşırı korku” seviyelerine gelmesi bekleniyor.

Piyasaları Korku Sardı

Hisse senetleri, altın ve kripto para piyasasının fiyat rallisi hızını kaybetmiş gibi durduğundan piyasalarda korkunun arttığı görülüyor. Pek çok kişi Fed cephesinden gelen açıklamaların ardından bir rahatlama rallisinin başlamasını bekliyordu, ancak tüm umutlar en azından şimdilik suya düşmüş gibi duruyor.

Bununla birlikte, önde gelen kripto para analisti Kaleo, bu çöküşün daha çok “söylentini al, haberi sat” şeklinde gerçekleştiğine ve kripto para piyasasının çoktan dibe vurduğuna işaret etti. Analistlere göre Bitcoin için çok yakında bir rahatlama rallisi yaparak yeniden yönünü yukarı çevirebilir. Tecrübeli kripto para analisti Michaël van de Poppe, fiyat düşse de Bitcoin’in oldukça güçlü göründüğünü söyledi.

Kripto para analisti ve The Wolf Of All Streets Podcast’inin sunucusu Scott Melker, fiyatların verdiği ilk tepkinin genellikle yanlış olan olduğunun altını çizerek, hisse senetleri, altın, Euro ve Bitcoin grafiklerindeki aşağı yöndeki hareketliliğin tersine dönebileceğini ima etti.

Veri platformu CoinGlass, kripto para piyasasındaki hareketliliğin sonucunda son 24 saatte çoğu Ethereum işlemlerinden olmak üzere 74.2 milyon dolarlık pozisyonun likidite edildiğini bildirdi.

Fed’in üst üste beşinci kez faiz artırımına gitmesi ve son on yılın en yüksek seviyelerine çıkarması ABD’de enflasyonun önüne geçme ve ekonomiyi sakinleştirme çabalarının bir parçası. Yatırımcılar belirsiz bir ekonomik ortama tepki verirken, Fed’in her yeni faiz artışının etkileri hisse senedi ve kripto para piyasasında hissedilmeye devam ediyor. Şimdilik, Bitcoin‘in fiyat yönü en azından önümüzdeki birkaç gün için bilinmeyen bir bölgede kalmaya devam edecek gibi görünüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Milyon Dolarlık Kripto Para Vurgunu! FBI’ın En Çok Aranan On Listesinde!
Milyon Dolarlık Kripto Para Vurgunu! FBI’ın En Çok Aranan On Listesinde!
CHZ İçin Kritik Dönemeç! Dünya Kupası Biterken Bu Seviye Kırılırsa Düşüş Derinleşebilir!
CHZ İçin Kritik Dönemeç! Dünya Kupası Biterken Bu Seviye Kırılırsa Düşüş Derinleşebilir!
Balinalar Uyandı! Bu Kripto Para Biriminde Birikim Çılgınlığı!
Balinalar Uyandı! Bu Kripto Para Biriminde Birikim Çılgınlığı!
Bu Ağ İçin Müjdeli Haberler Üst Üste Geliyor! Yeni Bir Stablecoin Duyuruldu!
Bu Ağ İçin Müjdeli Haberler Üst Üste Geliyor! Yeni Bir Stablecoin Duyuruldu!
Shiba Ekosistemi Yarışa Hazır! Yatırımcılar Bu Yeni Projeye Hazır Olmalı!
Shiba Ekosistemi Yarışa Hazır! Yatırımcılar Bu Yeni Projeye Hazır Olmalı!
Milyonlarca Yatırımcısı Olan Altcoin’in Fiyatında Korkutan Hareket! Destek Seviyeleri Güçlü Kalacak Mı?
Milyonlarca Yatırımcısı Olan Altcoin’in Fiyatında Korkutan Hareket! Destek Seviyeleri Güçlü Kalacak Mı?
Bitcoin Üç Kör Fare Formasyonu! Brandt Paylaştı, Ne Anlama Geliyor?
Bitcoin Üç Kör Fare Formasyonu! Brandt Paylaştı, Ne Anlama Geliyor?
LUNC Yatırımcılarına Kötü Haber! Çok Ciddi Bir Sorun Var!
LUNC Yatırımcılarına Kötü Haber! Çok Ciddi Bir Sorun Var!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022