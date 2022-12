Okuma Süresi: 3 Dakika

ABD Merkez Bankası‘nın (Fed) 50 baz puanlık faiz artırımına ilişkin son açıklamasıyla birlikte hisse senetleri, altın ve Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler yönünü aşağı çevirdi ve açıklama öncesi elde ettiği kazanımlarının büyük çoğunluğunu kaybettiler. Fed, faizi artırımlarına devam edilmesinin gerekliliğine vurgu yaparak faiz artırımlarının bir süre daha devam edeceğini belirtti. Yüksek enflasyonun neden olduğu korku ve panik nedeniyle faizleri üst üste dört kez 75 baz puan artıran Fed’in son 50 baz puanlık faiz artırımı kararı frene basma olarak değerlendirildi. Peki Bitcoin, altcoin‘ler ve altın düşecek mi, yükselecek mi? İşte tecrübeli analistin dikkat çeken o yorumu.

Bitcoin Fiyatı Düştü

Fed’in faiz açıklamasının ardından hisse senetleri, altın ile birlikte kripto para piyasası da önemli ölçüde düştü. Bu yazının hazırlandığı sırada, Bitcoin ve Ethereum‘un (ETH) son 24 saatte sırasıyla yüzde 0,27 ve yüzde 2 düştüğü, yine sırasıyla 17 bin 720 dolar ve bin 292 dolardan işlem gördükleri görülüyor. Ayrıca, Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi’nin “korku” seviyelerine geldiği ve önümüzdeki günlerde “aşırı korku” seviyelerine gelmesi bekleniyor.

Piyasaları Korku Sardı

Hisse senetleri, altın ve kripto para piyasasının fiyat rallisi hızını kaybetmiş gibi durduğundan piyasalarda korkunun arttığı görülüyor. Pek çok kişi Fed cephesinden gelen açıklamaların ardından bir rahatlama rallisinin başlamasını bekliyordu, ancak tüm umutlar en azından şimdilik suya düşmüş gibi duruyor.

Bununla birlikte, önde gelen kripto para analisti Kaleo, bu çöküşün daha çok “söylentini al, haberi sat” şeklinde gerçekleştiğine ve kripto para piyasasının çoktan dibe vurduğuna işaret etti. Analistlere göre Bitcoin için çok yakında bir rahatlama rallisi yaparak yeniden yönünü yukarı çevirebilir. Tecrübeli kripto para analisti Michaël van de Poppe, fiyat düşse de Bitcoin’in oldukça güçlü göründüğünü söyledi.

Kripto para analisti ve The Wolf Of All Streets Podcast’inin sunucusu Scott Melker, fiyatların verdiği ilk tepkinin genellikle yanlış olan olduğunun altını çizerek, hisse senetleri, altın, Euro ve Bitcoin grafiklerindeki aşağı yöndeki hareketliliğin tersine dönebileceğini ima etti.

Veri platformu CoinGlass, kripto para piyasasındaki hareketliliğin sonucunda son 24 saatte çoğu Ethereum işlemlerinden olmak üzere 74.2 milyon dolarlık pozisyonun likidite edildiğini bildirdi.

Fed’in üst üste beşinci kez faiz artırımına gitmesi ve son on yılın en yüksek seviyelerine çıkarması ABD’de enflasyonun önüne geçme ve ekonomiyi sakinleştirme çabalarının bir parçası. Yatırımcılar belirsiz bir ekonomik ortama tepki verirken, Fed’in her yeni faiz artışının etkileri hisse senedi ve kripto para piyasasında hissedilmeye devam ediyor. Şimdilik, Bitcoin‘in fiyat yönü en azından önümüzdeki birkaç gün için bilinmeyen bir bölgede kalmaya devam edecek gibi görünüyor.