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Solana, şüphesiz son yılların en popüler coinlerinden biri. Piyasa değerine göre ilk 10 kripto para listesine girmeyi başarmış bu proje hakkında birçok inceleme yazısı bulunuyor. Kripto analistleri de sık sık Solana fiyat tahmini ile ilgili yazılar yayımlıyor. Yani Solana coininin geleceği kripto severlerin gündeminde gibi görünüyor.

SOL, Binance, FTX, Coinbase Exchange, Houbi Global, Gate.io ve OKX gibi dünyanın en büyük ve en tanınan borsalarında bulunuyor. Kripto yatırımcıları, SOL coinin gidişatını yakından takip ediyor ancak Solana alternatif coinleri aramaya da devam ediyor. Sizler için bu makalede Solana nedir başlığı altında SOL’un vizyonu hakkında bilgi verilmesi dışında alternatifleri de ele alınıyor.

Solana (SOL) Nedir?

SOL Coin, merkezi İsviçre’de bulunan Solana Vakfı tarafından piyasaya sürülen bir kripto para projesidir. İlk olarak Mart 2020’de piyasaya sürülen Solana, yüksek işlem hacimli (merkezi bir veri tabanının standart bir gigabit ağında saniyede 710 bin işlemi gerçekleştirebilir.) ölçeklenebilir bir blok zincirine sahiptir. Solana (SOL), merkeziyetsiz uygulama oluşturmayı kolay bir hale getirmek üzere tasarlanmış bir proje olarak da tanımlanıyor.

Solana’nın temel amacı, ölçeklenebilir uygulamalara hizmet etmek. Proje 50.000 baz işlem hızı, 400ms blok süresi, güvenli, merkeziyetsiz ve sharding’siz (büyük bir veritabanının daha küçük parçalara ayrılması. Performans arttırma hedefiyle yapılıyor ancak güvenlik açıklarına sebep olabileceği biliniyor.) şeklinde tanımlanıyor. Solana işlem hızı bakımından oldukça etkileyici.

Visa bu hızın yalnızca yarısını gerçekleştirebilirken Ethereum ise saniyede sadece 54 işlem kaydediyor. Solana’nın yüksek hızı ve ölçeklenebilirliği, başka kaynaklardan aldığı geniş çaplı destekten kaynaklanıyor. Ayrıca Proof of History (PoH) olarak bilinen yeni bir teknoloji kullanıyor.

Bazı kripto analistlerine göre Solana’nın birçok iyi yanı bulunsa da bazı dezavantajları da mevcut. Bunlardan biri iddialara göre Solana fiyatının istenilen seviyede düşük olmaması. Ayrıca kullanıcılar, Ethereum gibi iyi bilinen isimlerden daha yeni bir teknoloji kullandığı için Solana ağının yeterince güvenli olup olmadığını sorguluyor. Bunun yanında, Solana geçtiğimiz aylarda teknik sıkıntılar sebebiyle ağ işleyişini birden durdurdu. Bu da değer kaybetmesine sebep olmuş olabilir.

Solana Coin Geleceği

Solana coin geleceği diğer altcoinlere nazaran kısmen daha olumlu fakat BTC’nin fiyat hareketliliği SOL’un fiyatlanması konuda oldukça önemli olduğu için net bir yorum yapmak yanlış olur. Kripto analistleri de mevcut piyasanın hala çok istikrarsız olduğunu ve yakında bir boğa koşusunun gelip gelmeyeceğini söylemenin zor olduğunu söylüyor.

ABD’de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi kripto para piyasasını olumsuz etkiledi. Bu durum da Solana gibi projelere yansıdı. Kripto paralardaki düşüşün ana sebebi olarak ABD Merkez Bankası FED’in almış olduğu faiz artırım aksiyonu gösteriliyor.

Ayrıca Solana ağının teknik sıkıntıları eğer düzelmezse iddialara göre coinde ani düşüşler yaşanmaya devam edebilir çünkü kapanma esnasında yeni bloklar işlemden geçirilemiyor ve Solana ağı üzerinde kurulan tüm uygulamalar duruyor.

Yapılan yorumlara göre bazı yatırımcılar daha yüksek kar elde edebilecekleri ve daha güvenilir buldukları kripto para birimlerine ilgi duymaya başladı. Neyse ki kripto piyasalarında Solana alternatifleri diye tabir edilen çok sayıda altcoin var. Yazının devamında 2023 yılına yaklaşırken dikkate alınması gereken dört kripto para birimine dair bir kılavuz hazırlandı.

Dash 2 Trade ( D2T)- Kullanıcılarına Yeni Analiz Araçları Sunan Coin

Dash 2 Trade, yenilikçi özellikleri ve rekor kıran ön satışı sayesinde piyasalara hızla giriş yapan yepyeni bir coin analiz platformu olarak lanse ediliyor. D2T coini piyasaya sürülmesinden sonraki hafta, istekli yatırımcılara 4 milyon dolardan fazla ERC tabanlı D2T tokeni sattı ve ekibin iddialarına göre birçok kişinin arama motorlarında ‘Dash 2 Trade fiyat tahmini’ terimini aratmasına neden oldu.

Ekibin iddialarına göre Dash 2 Trade, kripto para işlem bilgisi ve becerisini geliştirmek isteyenler için güzel olanaklar sunuyor. Bu ekosistem için kripto analitiği ve piyasa bilgi platformu da denilebilir.

Platform, yatırım stratejileri geliştirilmesini ve test edilmesini, güncel haberleri ve blok zincirleri ile ilgili verilerin takip edilmesini sağlıyor. Böylece yatırımcılar piyasalar hakkında her zaman güncel kalıyor. Bu amaçla, kullanıcılara aşağıdaki gibi özellikler sağlayacak:

Alım veya satım sinyalleri

Trend olan kripto para birimlerini vurgulamak için sosyal duyarlılık ölçümleri ve zincir içi analiz

Yatırımcıların yeni yaklaşımlar formüle etmesine yardımcı olmak için strateji oluşturma ve sosyal ticaret araçları

Kullanıcıların ön satışlara erişmesini sağlayan bir puanlama sistemi

Kripto listeleme uyarıları

Bir diğer deyişle Dash 2 Trade, yatırımcıların piyasayı kapsamlı bir şekilde anlamalarını ve önemli yatırım kararları verirken onlara yol göstermeyi amaçlıyor.

D2T tokeni, Dash 2 Yatırım platformu için kullanılan tek coin. Ethereum Ağında bir ERC-20 belirteci olarak başlatılan D2T, kullanıcıların kripto analitiği yapmasını ve sosyal yatırım yetenekleri için platforma erişmesini sağlıyor.

Ekibin iddialarına göre analistler 2023’e yaklaşırken D2T coininin geleceğini olumlu değerlendiriyor. Dash 2 Trade’in ön satışı yeni başlamış olsa da, platformu ve gösterge paneli aylardır geliştirme aşamasında. Ayrıca proje 200 bin dolar değerinde risk sermayesi yatırım fonu aldı.

IMPT.io (IMPT) – Yeşil Amaçlarla Yola Çıkan Çevreci Coin

Kripto madenciliğinin doğaya zararlı olup olmadığı son yıllarda çokça tartışılan bir konu oldu. Coin madenciliği, fazla miktarda elektrik tüketimi gerektirdiği için çevreye karbondioksit salınımına sebep oluyor ve uzmanlar bu durumu küresel ısınmaya yol açan nedenlerden biri olarak gösteriyor.

Yine de kripto piyasalarında da çevre konusunda duyarlılık gelişmeye başladı. IMPT.io, ekibe göre, çevre konusunda önemli bir gelişmeye imza atıyor. Bu ‘yeşil altcoin’ blok zincirlerinin daha yeşil bir dünya yaratma doğrultusunda kullanılabileceğini söylüyor. Bu sayede IMPT coin’in, kripto piyasasıyla ilgili çevre karşıtı argümanları değiştirebileceği iddia ediliyor. Ayrıca IMPT ile yatırımcılar çevre konusunda da daha bilinçli hale gelmiş oluyor. Yine ekibin iddialarına göre bazı kripto analistlerine göre IMPT 2023’ün gelecek vadeden coinlerinden biri.

Ön satışı devam eden IMPT projesinin yatırımcılar arasında oldukça popüler olduğu dile getiriliyor. Proje son 3 haftada 8 milyon dolar fon topladı ve Kasım ayı sonlarında ön satışının ilk aşamasında 10,8 milyon dolarlık hedefine ulaşması bekleniyor.

Calvaria (RIA) – Ethereum Tabanlı Oyna-Kazan Yeni Kripto Kart Oyunu

Oyna-Kazan (P2E) oyun modeli ile yola çıkan Calvaria: Duels of Eternity, Ethereum blok zinciri üzerine kurulu ve popülerliğini giderek artırdığı iddia edilen bir savaş kart oyunu. Calvaria’da oyuncular sanal ortamda kart satın alabilir ve onları takas edebilir. Bu yönüyle diğer Oyna-Kazan (P2E) kart oyunlarıyla benzerlik taşıyor.

Ekibin iddialarına göre tüm oyun severlere erişilebilir olmak projenin hedeflediği en önemli şeylerden biri. Oyun, mobil ve masaüstü cihazlarda mevcut. Kullanıcıların oynamaya başlamak için kripto cüzdanlarına veya herhangi bir kripto paraya sahip olmaları gerekmiyor. Bu da Calvaria’nın ücretsiz bir oyun olduğu anlamına geliyor.

Calvaria platformunun iki yerel tokeni bulunuyor: RIA ve Earned RIA (eRIA). Calvaria oyuncuları, oyunu kazandıklarında RIA tokenleri kazanıyor. Bu kripto varlığı ERC-20 akıllı sözleşmesine dayanıyor. RIA’nın birincil amacı Calvaria token ekonomisinin istikrarını korumak. eRIA ise oyunculara oyun kazandıklarında kredilendirilecek başka bir kripto varlığı. Ayrıca oyuncular kendi tokenleriyle NFT’lerini takas edebiliyor ve platformun iki yerel tokenini kullanarak para kazanabiliyor.

Ekibin iddialarına göre kripto uzmanları Calvaria’nın geleceği konusunda umutlu. Projenin ön satış süreci 14 Ekim’de başladı ve hala devam ediyor. Ön satış başladığı zaman 1 USDT 100 RIA tokene satılırken, güncel olarak 4. aşamada olan ön satış evresinde 1 USDT’ye 40 RIA token satın alabilirsiniz. Yatırımcılar 1 adet RIA’yı 0,04 dolar gibi makul bir ücretle satın alabiliyor. Calvaria’nın ön satışında toplamda 30 milyon RIA tokenı satılması planlanıyor. Yani projenin gelişimi için ön satışla birlikte 300 bin dolar para toplanacağı anlamına geliyor.

Tamadoge (TAMA) – 2022’nin Popüler Köpek Coinlerinden Biri

2021’de Elon Musk’ın da desteğiyle Dogecoin gibi köpek temalı coinler hızla yükseldi. Bunun ardından birçok köpek temalı coin, kripto para piyasalarına adım attı. Tamadoge da köpek coinler dünyasına oldukça hızlı ve iddialı girdi. Proje Metaverse evrenine entegre olmak isterken oyunculara eşsiz bir Oyna-Kazan (P2E) deneyimi sunmak istiyor.

TAMA, Tamaverse’in merkezindeki para birimidir. Oyunda oyuncular Tamadoge evcil hayvanlarıyla ilgilenmeleri karşılığında ödül kazanıyor. Tamadoge’da oyuncular, evcil hayvanlarını yaratıp onların bakımını yapıyor ve onları rakipleriyle savaştırabiliyor.

​Kripto para, ön satışında 1,8 milyon dolardan fazla fon toplamayı başardı. İddialara göre geliştiricileri proje konusunda oldukça dikkatliler ve en ufak bir aksaklığa izin vermiyorlar. Proje %100 güvenli olduğunu gösteren Solid Proof denetiminden başarıyla geçti. Ayrıca Tamadoge ekibi Coinsniper tarafından da doğrulandığı belirtiliyor.

Tamadoge ile ilgili bilinen bir diğer önemli nokta ise ekibin açıklamalarına göre deflasyonist bir yapıya sahip olması. Doge ekosisteminin en son üyesi Tamadoge’un maksimum 2 milyar token arzı bulunuyor. Tamadoge sistemi her bir alım satım işleminde, işleme konu olan miktarın yüzde 5’ini otomatik olarak yakıyor. Bu da projeyi dolaşımdaki arzı en az olan kripto para birimlerinden biri haline getiriyor. Yakma işlemi sayesinde tokenin 2 milyarlık arzı sürekli olarak azalıyor. Projenin hedefi TAMA’ya olan talebin yükselmesi ve arzın daha düşük kalması.

TAMA ayrıca OKX, LBank ve BitMart gibi kripto borsalarında listelendi. Bu listemeler dışında yakın zamanda yapılan bir açıklamaya göre Tamadoge dünyanın en popüler borsası olan Binance’de listelenmek için başvuruda bulundu.

Tamadoge 2022’de piyasaya sürüldü. Ekibin iddialarına göre çok sayıda kripto para analisti ön satış rakamlarına bakarak coinin geleceği için olumlu konuşuyor. TAMA arzının %50’si olan 1 milyar token ön satış için tahsis edildi. Token stoklamak isteyen yatırımcılar bu fırsattan yararlandı. Bununla birlikte TAMA ön satış boyunca sekiz hafta gibi bir sürede 19 milyon doların üzerinde fon topladı.

Cardano (ADA) – Kimlik Yönetimi ve Ürün İzlenebilirliği Sağlayan Coin

Native tokeni ADA ile hisse kanıtı (proof of stake) blok zincirinden biri olarak yakın zamanda daha fazla ilgi gören Cardano, yenilikçi kullanımıyla, çoğu yorumcuya göre güvenilir ve sürdürülebilir bir projedir. Ölçeklenebilirlik sorunlarına çözüm getirmek hedeflerinden biri.

Cardano projesi, protokolünü tedarik zincirinin gelecekteki kalite kontrol ve yönetişim uygulamalarıyla akıllı sözleşmeleri mümkün kılmayı amaçlayan üçüncü neslin bir blok zinciri olarak tanımlıyor.

Ancak, Cardano kripto dünyasında yeni olduğundan projelerinin bazıları piyasaya sürülse de, çoğu geliştirme aşamasında.

Polkadot (DOT) – Ölçeklenebilir Ağ Protokolü

Polkadot, yeni nesil web için ölçeklenebilir ve birlikte çalışabilir bir ağ protokolü. İsviçre merkezli Web3 Vakfı tarafından destekleniyor.

Polkadot ağı, blok zincirlerini birbirine bağlayarak zincirler arası veri transferi gerçekleştirmesini sağlıyor. Bu sayede, merkeziyetsiz uygulamalar, birbirinden bağımsız olarak çalışan diğer blok zincirlerinden veri alabiliyor.

Polkadot, parachain adı verilen paralel zincirler kullanıyor ve bu zincirler, ana blok zincirinin yanında çalışarak ana zincirin kesintisiz çalışmasına izin veriyor.

Proof of Stake mekanizmasını kullanan Polkadot ağının 4 bileşeni var. Bunlar güvenliği sağlarken diğer ağlarla köprü görevini de görüyor ve çoklu işlem yapılmasına olanak tanıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.