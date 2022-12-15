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Ukrayna kökenli Avrupa’nın en büyük kripto para borsalarından WhiteBIT, FC Barcelona ile uzun vadeli bir ortaklık anlaşması imzaladı.

Spor ve blockchain endüstrisi liderleri arasındaki işbirliği 2022’den 2025 sezonuna kadar üç yıl sürecek. Bu süre zarfında kripto para borsası, A Erkek ve A Kadın takımları, basketbol, hentbol, futsal ve tekerlekli hokey gibi salon sporları ekosistemi, Barça İnovasyon Merkezi ve Barça eSport ekibi gibi futbol kulübünün ana unsurlarını temsil edecek ve bunlarla işbirliği yapacaktır. Buna ek olarak, Avrupa’nın önde gelen dijital varlık borsası, Barça Legends ile işbirliği yapacak ve yenilikçi teknolojik çözümleri yaygınlaştırmak için ortak projelere katılma fırsatına sahip olacak.

WhiteBIT CEO’su Volodymyr Nosov, “Efsanevi Barca ile resmi kripto borsası ortağı olarak sıcak ilişkimizin başlaması, bir bütün olarak topluluk için önemli bir adımdır ve bizim için de büyük bir gurur ve sorumluluktur. Hayal ediyoruz ve büyük hayaller kuruyoruz, bu nedenle işbirliğimizin kripto para birimlerinin kullanımı, erişilebilirliği ve herkes için anlaşılabilirliği konusunda yeni bir deneyim getireceğinden eminiz. Daha ilk günlerden itibaren geleceği yakınlaştırmak ve kripto çözümlerinin hayatımıza entegrasyonunda yeni bir seviye belirlemek için ilham aldık,” dedi.

WhiteBIT, Avrupa’nın en büyük kripto borsasalarından biri. Şirket Ukrayna kökenlidir ve 2018 yılında Kharkiv’de kurulmuştur. Şu anda 3,5 milyon kullanıcıya ve 700’den fazla uzmandan oluşan bir kadroya sahiptir. Bağımsız denetimlerine göre WhiteBIT’in bugün dünyanın en güvenli ikinci kripto platformu olduğu ifade ediliyor. Borsa, ana ulusal para birimlerini en düşük ücretlerle yatırmak ve çekmek için çok sayıda uygun yöntem sağladığı için geniş bir popülerlik kazandı. WhiteBIT, varlıkların %96’sını soğuk cüzdanlarda saklar ve kişisel veri koruma standartlarına uygunluk açısından düzenli olarak denetlenir. Platform, yerinde işlem yapma, vadeli işlemler için fon kullanma ve 20 kata kadar kaldıraçla marj işlemleri yapma fırsatı sunarken WhiteBIT Token’ın (WBT) da sahibidir.

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