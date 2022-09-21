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Bireysel Bitcoin ve Altcoin Yatırımcıları Bu Borsaları Tercih Ediyor!

Makroekonomik finansal ekosistemdeki belirsizliğin ortasında bireysel yatırımların ağır bastığı ve bu borsaların tercih edildiği görülüyor.
16:00
21 Eylül 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Makroekonomik finansal ekosistemdeki belirsizliğin ortasında, Binance gibi önde gelen borsalar, hacimler ve tüketici ilgisi açısından ilgiyi üzerine çekmeye devam ediyor gibi görünüyor. Özellikle, ağustos ayında %36,8 artışla 1,91 trilyon dolara yükselen merkezi borsalardaki spot işlem hacimlerinde piyasanın frenlenen momentumunun ve volatilitesinin etkileri görüldü.

Binance ve Pazar Payı

CryptoCompare raporu, dünyanın önde gelen kripto para borsalarından biri olan Binance’in ağustos ayında spot hacimli pazar payının %55,1’ini elinde tuttuğunu ve üst düzey borsalar arasında hakimiyeti sürdürdüğünü ortaya çıkardı.

Veriler, yatırımcıların volatiliteden yararlanmaya devam etmesiyle, geçen ay toplam spot işlem hacminin %36,8 artarak 1,91 trilyon dolara yükseldiğini vurguluyor. Üst düzey borsa spot hacimleri %41.6 artarak 1.80 trilyon dolara yükselirken, düşük seviyeli spot hacimler %12.3 düşüşle 108 milyar dolara geriledi.

Öte yandan Binance, 438 milyar dolarlık işlem hacmiyle en büyük üst düzey spot borsa olarak yerini korurken, ardından 58.3 milyar dolarlık Coinbase ve 54,9 milyar dolarlık AAX geliyor. Binance’in devam eden hakimiyeti, uzun süreli volatilite dönemlerinde bireysel kitlelerinin daha yüksek aktivitesi olduğunu da ortaya koydu.

Piyasadaki Belirsizlik

Ağustos ayında, BTC ve ETH 24.500 dolar ve 2.000 dolar seviyelerinde kendi kilit direnç seviyelerini geçemediğinden, yatırımcılar belirsiz makroekonomik koşullar altında en iyi borsalara güvenmeye devam ediyor gibi görünüyor. Bu volatilite, merkezi sistem üzerinden spot işlem olarak işlem hacmine yansıdı.

USDT ile yapılan Bitcoin spot işlemleri, yatırımcıların mevcut belirsiz makroekonomik koşullar altında güvenliği tercih etmeye devam etmesiyle Ağustos ayında %15,4 artarak 10.1 milyon BTC’ye yükseldi. BinanceUSD (BUSD) ve USD üzerinden BTC spot işlemi ise sırasıyla %0,44 ve %0,33 artarak 2,14 milyon BTC ve 1,31 milyon BTC’ye yükseldi.

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