Birçoğunun yerinde saydığı dönemde yaptığı yükselişle dikkat çeken bu altcoin için Lunar Crush'tan oldukça önemli bir veri akışı söz konusu.

Okuma Süresi: 3 Dakika

Chainlink ağının yerel varlığı LINK, Lunar Crush’tan alınan verilere göre sosyal ağlardaki bahsetmelerde kayda değer bir artış gördü. Ağ, 7 günlük ortalamadan yüzde 586 daha fazla olan saatte 3 binin üzerinde bahsetme gördü. Altcoin’e dönük bu ilgiye neden olan belirli faktörler neler, gelin daha yakından bakalım.

Altcoin’in Sosyal Baskınlık Metriği Yükseliyor

Santiment’e göre Chainlink’in sosyal baskınlık göstergesi 26 Kasım’da hafif bir artış kaydetti. Bundan önce LINK, sosyal ağlarda kayda değer sayıda bahsetme almış, 19 Kasım’da gösterge yüzde 1’in üzerine çıkmıştı. Bu veri, Chainlink ve LINK’e olan ilginin arttığını ortaya koyuyor. Lunar Crush’tan alınan verileri Santiment’in sosyal baskınlık grafiği de destekliyor.

Chainlink’in Yükselişi İçin Bazı Olası Tetikleyiciler

LINK fiyatındaki son yükseliş trendi, sosyal ağlarda artan ilgiden sorumlu olabilecek potansiyel faktörlerden biri. Günlük zaman diliminde LINK’e bakıldığında, başarılı bir boğa koşusu geçirdiği görülebiliyor

Grafiğe göre, altcoin bir süredir yükseliş trendinde ve 21 Kasım’dan bu yana değerini yüzde 20’nin üzerinde artırdı. Yaklaşık 5 dolar seviyesindeki önceki destek seviyesi ciddi bir destek görevi görürken, bu yazının hazırlandığı sırada yaklaşık 7 dolar seviyesi önemli bir destek seviyesi olarak görev görüyor.

Chainlink’in sunmaya hazırlandığı stake etme özelliği, LINK’i çevreleyen ve giderek artan sosyal ağ bahsetmelerine katkıda bulunmuş olabilir. 21 Kasım’da Chainlink, Chainlink Staking‘in beta sürümünün (v0.1) 6 Aralık’ta Ethereum ana ağı üzerinde kullanıma sunulacağını açıkladı.

Sınırlandırılmış v0.1 stake etme havuzu, erken erişim için uygun olan adreslerin 7 bin LINK’e kadar stake etmesine izin verecek. LINK sahipleri, stake etme özelliği sayesinde ağı güvence altına alınacak ve aynı anda ödül olarak LINK toplayabilecekler.

Chainlink, dev kripto para borsası FTX‘in çöküşünün ve kripto para borsalarının rezervlerinin ispatını üretme ihtiyacının artmasının ardından kendisini Rezerv İspatı (PoR) hizmetleri sağlayıcısı olarak konumlandırdı.

Chainlink Labs, 10 Kasım’da Twitter’da yayımladığı bir başlıkta Proof of Reserve ürününü kripto para borsaları arasında düşen güven için bir çözüm olarak selamladı.

Chainlink‘in kurmakta olduğu süregelen ortaklıklar, işbirlikleri ve entegrasyonlar LINK’in fiyatlarının yükselmesine katkı sağlıyor. LINK sahiplerine Aralık ayından itibaren stake etme yoluyla daha fazla teşvik sunulması da tüm bunlarla el ele gidiyor. Son olarak, Oracle ağından ve yerel coin’inden sosyal medyada bahsedilmesindeki artış da yükselişe katkıda bulunmuş olabilir.