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Bir LUNA Vakası Daha: Bu Altcoin Peg’ini Kaybetti!

Abracadabra ekosisteminin stablecoin'i Magic Internet Money (MIM), zamansız kripto kışında dolar sabitini (peg) kaybederek değeri 1 doların altına düşen stablecoin'ler listesine dahil oldu.
11:55
18 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin‘in psikolojik seviye olan 20 bin doların altına düştüğü günde kötü haberler gelmeye devam ediyor. Abracadabra ekosisteminin değeri 1:1 oranında ABD dolarına endeksli stablecoin’i Magic Internet Money (MIM), zamansız kripto kışında dolar sabitini (peg) kaybederek değeri 1 doların altına düşen ve sayısı hızla artan de-peg stablecoin‘leri listesine dahil oldu.

Magic Internet Money Peg’ini Kaybetti

Terra’nın LUNA’sı ve TerraUSD‘sindeki (UST) çöküş sadece yatırımcıları etkilemekle kalmadı, aynı zamanda Twitter’daki @AutismCapital hesabının iddia ettiği gibi Abracadabra‘nın Magic Internet Money’de (MIM) ekosistemi de dahil olmak üzere çok sayıda kripto para projesini olumsuz etkiledi.

MIM‘in 1 doların altına düşüşü ilk olarak 17 Haziran’da TSİ 05.00 sularında başladı ve stablecoin’in fiyatı sadece dört saat içinde 0,926’ya kadar geriledi. Stablecoin’deki düşüş o tarih ve saatten bu yana devam etti ve bugün, TSİ 11.00’da 0,9089’a kadar düştü.

Stablecoin, yazım sırasında bir miktar toparlanmış olsa da günlükte yüzde 4,34’lük düşüşle 0,9555 dolardan işlem görüyor.

İflas Söylentileri Düşüşü Tetikledi

AutismCapital, içerideki kaynaklarına dayandırdığı bilgiye dayanarak, Terra‘nın ani çöküşünün doğrudan bir sonucu olarak Abracadabra’nın 12 milyon dolarlık borcunun tahakkuk ettiğini iddia etti ve tasfiyelerin protokolün MIM yükümlülüklerini karşılayacak kadar hızlı gerçekleşemediğini belirtti.

Abracadabra’nın kurucusu Daniele Sestagalli, düşen MIM fiyatının ardından söz konusu borçların geri ödenmesi için yeterli kaynağın bulunduğunu belirterek iflas iddialarını reddetti. Sestagalli, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Abracadabra Reserve‘in borcundan daha fazla parası var ve CRV protokol için değerli.

Sestagalli, 12 milyon dolarlık varlığı bulunan Abracadabra Reserve’in adresini halka açık bir şekilde paylaştı ve ilgili yatırımcılardan zincir üstü (on-chain) verileri kullanarak bu durumu doğrulamasını talep etti.

Öte yandan Autism Capital, Sestagalli’nin şüphe uyandıran borçlanmayı beş gün önce yaptığını ve MIM’in Discord grubunda bununla ilgili yazışmasını gösteren aşağıdaki ekran görüntüsünü paylaştı.

İflas riski, MIM Reserve’in değer kaybetmeye devam etmesi veya daha fazla borçlanması yoluyla Abracadabra protokolünü tehdit etmeye devam ederken, yatırımcılara yatırım kararları almadan önce piyasadaki volatiliteyi takip etmeleri ve kendi araştırmalarını yapmalarını tavsiye ederiz.

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