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  •   Bir Ay İçerisinde 750 Milyon Dolar Buharlaştı! Bakın Çözüm Kimden Geldi!

Bir Ay İçerisinde 750 Milyon Dolar Buharlaştı! Bakın Çözüm Kimden Geldi!

Kripto dünyasında buharlaşan 750 milyon dolar sonrasında milyarder kripto para yatırımcısından devrim denilebilecek bir çözüm önerisi geldi.
11:00
20 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son birkaç aydır, özellikle merkezi olmayan finans (DeFi) piyasasında kripto korsanlığı yaygınlaştı. Chainalysis’in verilerine göre, bu ay içinde kripto hack’lerinde 750 milyon dolardan fazla para korsanlar tarafından çalındı.

Kripto milyarderi ve FTX başkanı Sam Bankman-Fried kısa süre önce bu kripto hack sorunuyla başa çıkmak için bir çerçeve çizdi. İlginç bir şekilde, SBF tarafından önerilen çözüm, bilgisayar korsanlarının ödüllendirilmesini içeriyor.

Sam Bankman-Fried ve Tavsiyesi

FTX başkanı son blog yazısında, bilgisayar korsanlarının çalınan toplam fonların %5’ini ya da 5 milyon dolardan hangisi daha küçükse onu alabilecekleri bir “5-5 standardı” önerdi. Diğer hükümler arasında bilgisayar korsanının “iyi niyetle” hareket etmesi ve kripto varlıklarının çoğunu iade etme konusunda işbirliği yapma niyetinde olması yer alıyor.

Bilgisayar korsanlarının bazıları da kötü niyetli kazançlar elde etmek yerine bir ödül karşılığında protokoldeki güvenlik açıklarını ortaya çıkarmaya çalışan beyaz şapkalı bilgisayar korsanları olarak dikkat çeker.

SBF şunları kaydetti:

Hack’ler dijital varlık ekosistemi için son derece yıkıcı. 5-5 yaklaşımı saldırıların etkisini %98’den fazla azaltabilir.

Ancak SBF, bu süreç için doğru standardın ne olacağından emin değil. FTX başkanı ayrıca şunları söyledi:

DeFi ve eşler arası transferleri ücretsiz tutmak çok önemli. Dürüst olmak gerekirse bunu başarmanın anahtarı olduğunu düşündüğüm politikalar var. Bu politikalar hakkında yanılıyor olabilirim – muhtemelen bazıları hakkında yanılıyorum! Ancak sonuçta en önemli şey ticareti ve ifadeyi özgür tutmak.

Söylendiği gibi, DeFi protokolleri bu yıl hacklenmeye en açık protokoller oldu. DeFi protokolleri 2022’de şimdiye kadar toplamda 4,4 milyar dolardan fazla para kaybetti.

FTX’ten Kripto Düzenlemeleri Üzerine Açıklama

Sam Bankman-Fried ayrıca, kripto ticaret platformu FTX’in ABD kolunun, kripto varlıklarının listelenmeden önce menkul kıymet olarak çalışıp çalışmadığı konusunda kendi analizini yapmaya başlayacağını söyledi.

SBF blog yazısında, FTX’in SEC’den daha fazla netlik gelene kadar kripto menkul kıymetleri için dahili çerçevesini kullanmayı planladığını söyledi. Ancak, bu dahili çerçeve FTX’in ABD SEC tarafından incelenmeyeceğini garanti etmiyor.

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