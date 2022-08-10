PeckShieldAlert'in yaptığı paylaşıma göre meydana gelen rug pull vakası ile birlikte Blur Finance (BLR), %100'e yakın bir değer kaybı yaşadı.

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Kripto ekosistemindeki güvenlik sorunları ile ilgili çeşitli paylaşımlar yapan bir Twitter hesabı olan PeckShieldAlert, yaptığı paylaşım ile yeni bir rug pull vakası daha yaşandığını duyurdu. PeckShieldAlert’in paylaşımına göre projenin sosyal medya hesabı kapandı ve Blur Finance (BLR), saatleri içerisinde %100’e yakın bir değer kaybı kaydetti.

Blur Finance’de %100’e Yakın Değer Kaybı

Kripto para ekosisteminin yıllar içerisinde trilyon dolarlık bir piyasa haline gelmesi ile birlikte kripto para piyasasındaki güvenlik sorunları da önemli ölçüde artış gösterdi. Kripto para ekosistemindeki güvenlik sorunları ile ilgili çeşitli paylaşımlar yapan bir Twitter hesabı olan PeckShieldAlert, bir altcoin’de daha yeni bir rug pull vakası yaşandığını duyurdu. Projenin sosyal medya hesabı kapandı. PeckShieldAlert’in paylaşımına göre Polygon ve BNBChain üzerinden ortalama 600.000 dolar değerinde kripto varlık ele geçirildi. Rug pull vakasının meydana geldiği Blur Finance’de (BLR) saatler içerisinde %100’e yakın bir değer kaybı kaydedildi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kripto para piyasası da Bitcoin’deki değer kayıplarının da etkisiyle güne düşüş ile başladı. Son 24 saatte ortalam %4 değer kaybeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 23.000 doların altına geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, yönünü yeniden aşağı çevirdi ve düşüş yönlü fiyat hareketlerine hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 1.680 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise 1,12 trilyon dolara geriledi. Öte yandan piyasadaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatte yaklaşık 200 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.