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Bir Altcoin Daha ATH’ye İmza Attı: Solana ve Waves Grafikleri!

Solana (SOL) sakin sakin yükseliş hamleleri yaparken Waves’in (WAVES) yeni bir tüm zamanlar rekoru kırdığını görüyoruz. 
13:20
29 Mart 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker

Bitcoin’in önemli fiyat seviyelerini kırmasından sonra altcoin’lerde de yukarı yönlü hamlelerin olduğunu görüyoruz. Solana (SOL) gibi bazı kripto para birimleri ufak adımlarla ilerlerken Waves (WAVES) gibi bazı kripto para birimlerinin ciddi artışlar kaydettiklerini görüyoruz.

Solana Fiyat Grafikleri

2021 yılındaki ralli sırasında ciddi bir artış kaydeden ve yatırımcısının yüzünü güldüren Solana, son 24 saat içinde yaklaşık olarak %1,5 artış yaşadı ve yazının yayına hazırlandığı sırada 111 dolar bandında işlem görüyordu.

113 dolara kadar yükseldikten sonra bir miktar geri çekilen SOL fiyatı için şu anda 113 dolar bir direnç görevi görüyor. 113 doların üzerine hacimli bir kırılımın ise 120 dolara ani bir hamleyi getirebileceği düşünülüyor.

Bunlara ek olarak SOL, 36,2 milyar dolarlık piyasa değeri ile ne büyük 9. kripto para konumunda yer alırken SOL’un son 1 ayda %25 değer kazandığı görülüyor. Ancak SOL tüm zamanlar rekorunu 6 Kasım 2021’de 260 dolar ile kırmıştı ve dolayısıyla yeni bir ATH seviyesinin görülmesi için önünde uzun bir yolu bulunuyor.

Waves Fiyat Grafikleri

Waves son 24 saatte yaşamış olduğu artış ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yazının kaleme alındığı an itibari ile 51 dolar bandından işlem gören WAVES, son 24 saat içinde de yaklaşık olarak %62 artış yaşadı.

Geri çekilme öncesinde WAVES fiyatı 54 doları üzerine kadar yükseldi. Böylece Waves, tüm zamanlar rekorunu da bugün bir kez daha kırmış oldu. Analistler rekor seviyelerin görülmesinden sonra bir miktar geri çekilmenin yaşanabileceğini ve bunun beklentiler dahilinde olduğunu ifade ediyor.

Ancak eğer kripto para piyasasında yükseliş hamleleri devam ederse önümüzdeki günlerde WAVES’de yeni rekorların geldiğine şahit olabileceğimiz ifade ediliyor. Yine yatırımcıların işlemlerini yaparken temkinli olmasında ve kripto para piyasasında her zaman ani fiyat hareketlerinin olabileceğini unutmamasında fayda var.

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