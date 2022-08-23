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Binance Yetkilisinin Başı Ağrıyacak Gibi Görünüyor! Deepfake Devrede!

Binance iletişim sorumlusunun son günlerde yaşadıklarıyla başı dertte gibi görünüyor. Hackerlar deepfake teknolojisi ile görüntülerini kopyaladılar.
22:00
23 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance’in iletişim sorumlusu Patrick Hillmann, dolandırıcıların, yatırımcıları kandırmak amacıyla deepfake teknolojisini kullandıklarını belirtti.

Hillmann, “dolandırıcılar şüphelenmeyen kişileri dolandırmak amacıyla benim bir yapay zeka hologramımı oluşturdu’’ başlıklı bir blog yazısında, “alanında uzman bir bilgisayar korsanlığı ekibinin” sahte görüntüler oluşturmak için röportajların ve TV görüntülerinin video görüntülerini kullandığını iddia ediyor.

Sorumlu, Açıklama Yaptı

Hillmann şöyle söyledi:

COVID sırasında kazandığım 15 pounluk kilonun gözle görülür şekilde olmaması dışında, deepweb son derece zeki birkaç kripto topluluğu üyesini kandırmak için yeterince ileri bir teknoloji haline gelmeye başladı.

Hillmann’ın iddia için sunduğu tek doğrudan kanıt, Hillmann ile Zoom görüşmesi yaptığını iddia eden isimsiz bir kişiyle yaptığı konuşmanın ekran görüntüsü. Hillmann ise bunu reddediyor. Deepfake’lerin görüntülü aramalarda insanları taklit etme potansiyeli hakkında çok fazla tartışma olmasına rağmen, bugüne kadar kesin olarak onaylanmış bir vaka yok.

İnsanların telefonda kimliğine bürünmek için daha önce deepfake kullanıldı ve dolandırıcılığı artırmak için sosyal medyada deepfake videoları paylaşıldı (son bir örnek, kripto dolandırıcılıklarında kimliğe bürünme için ortak bir hedef olan Elon Musk’ın deepfake görüntüleri kullanıldı).

Ancak teknolojinin en erişilebilir haliyle, canlı bir arama sırasında bir kimliğe bürünmeyi sürdürecek kadar karmaşık olup olmadığı açık değil. Gerçekten de uzmanlar, bir deepfake ile konuşup konuşmadığınızı anlamanın en basit yolunun, kişiden başını çevirmesini istemek olduğunu tavsiye ediyor, çünkü deepfake’i oluşturmak için kullanılan makine öğrenimi modelleri genellikle bir yüzün profilini tam anlamıyla içermiyor.

Korku, Sanılandan Daha Yaygın

Bu arada, deepfake tehdidi korkusu sanıldığından çok daha yaygın. Örneğin 2021’de Avrupalı ​​politikacılar, bir Rus muhalifin deepfake görüntülü görüşmesiyle kandırıldıklarını iddia ettiler. Ancak The Verge tarafından hazırlanan rapor, olayın, hedeflerini taklit etmek için yalnızca makyaj ve aldatıcı ışık kullanan Rus sahtekarlarının işi olduğunu ortaya koydu.

Öte yandan, kripto para dünyası kesinlikle kimliğe bürünmeye dayalı dolandırıcılıklarla dolu. Bunlar genellikle daha düşük teknolojiyi barındırıyor ve sahte sosyal medya profillerini doldurmak için çalıntı fotoğraflara ve videolara dayanıyor, ancak kriptoyu takip eden son derece teknik topluluklar göz önüne alındığında, insanların daha karmaşık bir komploda şanslarını denemeleri mantıksız görünmüyor.

Ayrıca, kripto dolandırıcılıklarının potansiyel olarak kazançlı gelirlerinin, Hillmann gibi kişileri kimliğe bürünme için son derece çekici hedefler haline getirdiği de kesinlikle doğru. Piyasayı istenen yöne çevirecek bir dolandırıcılık projesine veya tohum bilgilerine olan güveni artırmak için bir kripto yöneticisinin deepfake görüntüleri kullanılabilir.

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