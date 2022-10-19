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Binance’dan Yeni LUNC ve USTC Kararı: Güncelleme Yapılacak!

Binance, LUNC topluluğunun Terra Classic ağında LUNC ve USTC'nin zincir üstü işlemlerde yüzde 1,2 olarak uygulanan vergi yakımı kesintisinin yüzde 0,2'ye düşürülmesi kararını destekleyeceğini duyurdu.
11:05
19 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, LUNC topluluğunun Terra Classic ağında LUNC ve USTC’nin zincir üstü işlemlerde yüzde 1,2 olarak uygulanan vergi yakımı kesintisinin yüzde 0,2’ye düşürülmesi kararını destekleyeceğini duyurdu.

İşlem Ücretlerinde Güncelleme Yapılacak

Dev kripto para borsası Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda, LUNC topluluğunun Terra Classic ağında LUNC ve USTC’nin zincir üstü işlemlerde yüzde 1,2 olarak uygulanan vergi yakımı kesintisinin yüzde 0,2’ye düşürülmesini sağlayan 5234 sayılı öneriyi kabul ettiğini ve bu kararı destekleyeceğini duyurdu. Duyuruda, vergi yakımı kesintisi değişikliğinin 19/10/2022 tarihinde (bugün), TSİ 15.50’de yürürlüğe gireceği belirtildi.

Binance, yeni orandaki vergi yakımı mekanizmasının yayına girmesiyle Terra Classic ağındaki LUNC ve USTC için para yatırma ve çekme ücretlerinde güncelleme yapacak. Yapılacak güncelleme ile LUNC ve USTC için para yatırma işlemlerinden Binance tarafından alınan yüzde 1,2’lik konsolidasyon ücreti yüzde 0,2’ye düşürülecek. LUNC ve USTC için para çekme işlemlerinden ise Binance tarafından alınan para çekme ücreti ve yüzde 0,2’lik vergi yakımı kesintisi düşülecek.

LUNC ve USTC’de Son Durum

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre, 1.5 milyar dolar piyasa değeri ile LUNC son 24 saatte kaydettiği yüzde 7,51 düşüşle 0,0002471 dolardan işlem görüyor. Bir dönem değeri 1:1 oranında ABD dolarına endeksli olan algoritmik stablecoin TerraClassicUSD ise 345 milyon dolar piyasa değeri ile yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 7,91 düşüşle 0,03514 dolardan alınıp satılıyor.

Vergi yakımı mekanizması ile yönünü yukarı çeviren ve büyük bir çıkış yapan LUNC ve USTC için güncellenen oranlarla uygulanacak vergi yakımı mekanizmasının fiyata etkisinin ne yönde olacağı ise şu an belirsiz. Piyasa uzmanları, yakım konusunun uzun vadede her şekilde altcoin’e ve altcoin’in ekosistemine fayda sağlayacağı ve fiyatları yükselteceği üzerinde duruyor.

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