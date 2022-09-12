Dev kripto para borsası Binance, Terra Classic (LUNC) ve TerraClassicUSD (USTC) için bir müjde daha verdi. Kripto para borsası, iki altcoin'i anında dönüştürücü aracına eklediğini duyurdu.

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Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, anında dönüştürücü aracı olan Binance Convert’e Terra Classic’i (LUNC) ve TerraClassicUSD’i (USTC) eklediğini duyurdu. Kullanıcılar artık Binance Convert’i kullanarak LUNC ve USTC‘yi BTC, BUSD, USDT ve diğer kripto paralara herhangi bir işlem ücreti ödemeyerek dönüştürebilir.

LUNC için Müjde Üstüne Müjde

Binance, bugün yaptığı resmi duyuruda her iki Terra token‘ının Binance Convert’e ekleyerek Terra Classic (LUNC) ve TerraClassicUSD (USTC) için daha fazla desteğin sunulduğunu duyurdu:

Web sitesinde Binance’i ziyaret edin, “Ticaret”e tıklayın ve açılır menüden “Binance Dönüştürücüsü”nü seçin. Mobildeyseniz Binance Uygulaması’nı açın , “Ticaret”e dokunun ve ardından üst menüden “Dönüştür”e dokunun.

Kullanıcılar, bugün itibariyle LUNC ve USTC’yi Bitcoin (BTC), Binance USD (BUSD), Tether (USDT) gibi borsada listelenen herhangi bir kripto paraya herhangi bir işlem ücreti ödemeyerek dönüştürmek için Binance Convert aracını kullanabilir. Kripto para borsası, hizmetlerine LUNC’yi eklemenin ticaret hacmini artırmaya yardımcı olacağına inanıyor ve Terra topluluğunu aktif olarak destekliyor.

Binance, yakın zaman önce Terra Classic ağı aracılığıyla Terra Classic (LUNC) ve TerraClassicUSD (USTC) için yüzde 1,2 oranında vergi yakımını desteklediğini duyurmuştu. Bununla birlikte, kripto para borsası yalnızca para yatırma ve çekme işlemleri için vergi yakımını destekleyeceğini açıklaması topluluğun tepkisini çekti. Gelen tepkilerin ardından Binance, Terra Classic için zincir dışı işlemlerde de vergi yakımı kararının gözden geçirilerek revize edilebileceğini belirtti.

Kripto para borsası Binance şu anda LUNC arzının yaklaşık yüzde 35’ini tutuyor. Bu bakımdan Terra topluluğunun, Terra Classic ve TerraClassicUSD için zincir dışı vergi yakımı ve marj ticareti sunması konusunda Binance’e ihtiyacı var.

Terra Token’larının Büyük Çıkışı

Terra topluluğu, ekosistemin token’larının yeniden hayat bulması amacıyla hareket ederken Terra token’ları yüksek ticaret hacimleri ile hızla yükseliyor. Terra Classic (LUNC) ve TerraClassicUSD (USTC), CoinMarketCap‘te piyasa değerine göre en büyük 100 kripto para listesine girdi. LUNC fiyatı bir haftada yüzde 200’ün üzerinde yükselerek 0.00058 dolara kadar çıktı.

Öte yandan Terra (LUNA) da sadece 2 saat içerisinde yüzde 200’ün üzerinde yükseliş kaydetti ve altcoin’in fiyatı 7,06 dolara kadar çıktı. LUNA, LUNC’nin günlük işlem hacminin neredeyse iki katına ulaşarak günlük işlem hacminde yaklaşık 6 milyar doları gördü.