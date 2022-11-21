Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'in girişim sermayesi ve kuluçka kolu Binance Labs, yeni bir stratejik yatırım yaptığını duyurdu.

Okuma Süresi: 3 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance‘in girişim sermayesi ve kuluçka kolu olan Binance Labs, bir stratejik yatırıma daha imza attığını duyurdu. Binance Labs cephesinden yapılan açıklamada, donanım cüzdanı üreticisi NGRAVE’e stratejik bir yatırım yapıldığını ve NGRAVE’nin yaklaşan A Serisi yatırım turuna da liderlik edileceği belirtildi.

“Yenilikçi Girişimleri Desteklemeye Devam Edeceğiz”

Binance’in girişim sermayesi kolu ve kuluçka kolu olan Binance Labs, kripto para kullanıcıları için anahtar oluşturmadan gelişmiş anahtar kurtarmaya kadar kullanıcı dostu, maksimum güvenlik çözümleri konusunda uzmanlaşmış bir Blockchain ve kripto para güvenliği sağlayıcısı olan NGRAVE’e stratejik bir yatırım yaptığını ve şirketin yaklaşan A Serisi yatırım turuna da liderlik edeceğini duyurdu.

2018’de Belçika’da kurulan NGRAVE, bağlantısız dokunmatik ekranlı donanım cüzdanı ZERO, kullanıcıları gerçek zamanlı olarak Blockchain’e bağlayan mobil uygulama LIQUID ve kullanıcıların anahtarlarını asla kaybetmemelerini sağlayan paslanmaz çelikli şifreli ve kurtarılabilir yedekleme sunan GRAPHENE‘den oluşan 3 katmanlı bir güvenlik paketi sunuyor. NGRAVE’in sunduğu bu ürünlerle kripto para yatırımcıları ilk kez anahtar üretiminden yedek anahtarı kurtarmaya kadar gerçek anlamda uçtan uca ve kullanımı kolay bir kendi kendine saklama çözümünün keyfini çıkarabiliyorlar.

Binance’in Kurucu Ortağı ve Binance Labs Başkanı Yi He, NGRAVE’e yapılan stratejik yatırıma ilişkin yaptığı yorumda “Güvenlik, kripto paranın benimsenmesinin önündeki en büyük engellerden biri olmaya devam ediyor. Kendi kendine emanet edilebilen cüzdanlar, kripto paraların saklanması için en güvenli yöntemlerden biridir ve NGRAVE’e yaptığımız yatırımla, kullanıcı güvenliğini artıran yenilikçi girişimleri desteklemeye devam etmek istiyoruz.” dedi.

Binance Labs Yatırım Direktörü Tyler Z. ise şunları söyledi:

Donanım cüzdanları, özellikle yüksek volatiliteli ve çalkantılı piyasalarda kendi kendine saklama ve kripto para saklama için en güvenli çözümlerden biridir. NGRAVE’in premium ürün paketi, yapılandırılmış güvenlik yenilikleriyle birlikte sorunsuz ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Binance Labs, gelişmekte olan donanım cüzdanı sektöründen faydalanmaktan ve hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılara sofistike cüzdan ürünleri sunmak için NGRAVE ile ortaklık yapmaktan heyecan duyuyor.

“Herkes İçin Daha Güvenli Bir Yer”

NGRAVE Kurucu Ortağı ve CEO’su Ruben Merre, Binance Labs’ın yatırımının ardından yaptığı yorumda, “Kullanıcıların kripto paralarını nasıl koruyabilecekleri konusunda uçtan uca gerçek bir bakış açısına sahibiz. Örneğin, mevcut anahtar oluşturma süreçlerini incelerken ciddi güvenlik açıkları olduğunu fark ettik. Bu nedenle anahtarların oluşturulma şeklini yeniden keşfettik ve günümüzde yaygın olarak kullanılan anımsatıcı cüzdanların sınırlamalarının üstesinden geldik.” ifadelerini kullandı.

Amaçlarının her zaman süreci basitleştirmek üzerine olduğunu belirten Merre, “Kripto para dünyasını herkes için daha güvenli bir yer haline getirmek istiyoruz. Misyonumuz, insanlara servetlerini korumaları için güç vermek, böylece istedikleri hayatı yaşayabilmelerini sağlamaktır. Kripto para dünyası gelişmeye devam ederken, hepimize bu huzuru sağlamak için Binance Labs ile birlikte ve onunla birlikte inşa etmekten heyecan duyuyoruz.” eklemesini yaptı.