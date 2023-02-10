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  •   Binance Shiba Coin ve 3 Kripto Para İçin PoR Duyurusu Yaptı!

Binance Shiba Coin ve 3 Kripto Para İçin PoR Duyurusu Yaptı!

Binance borsası endişeleri gidermeye çalışıyor. Son atılan adım bu minvalde önemli, peki hangi altcoinlerde destek eklendi?
22:56
10 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Merkezi borsaları neden kullanıyorsunuz? Çoğu yatırımcı daha fazla parite ve likidite olduğu için buraları kullanıyor. Aynı zamanda gerçek dünyadan sınırlı ölçüde uzaklaşmak istiyor. Banka transferleri vesair için merkezi borsaların pek bir alternatifi yok. En azından şimdilik P2P ve diğer seçenekler pek cazip değil. Ancak bunun riskleri var ve yatırımcılar endişeli. Binance ise bu konuda bir şeyler yapmaya başlıyor.

Binance Rezerv Kanıtı (PoR)

FTX iflasının ardından kripto para yatırımcıları borsalardaki varlıklarının gerçekten orda olup olmadığıyla alakalı tereddüde düştü. Çünkü FTX borsası müşterilerine sentetik yani yapay kripto paralar satıp müşterilerinin borsaya gönderdiği gerçek varlıklarla riskli yatırımlar yapıyordu. Sonuçta borsalar veri tabanlarının borsa şirketleri tarafından yönetildiği birer internet sitesidir. Blockchain üzerinde çalışmaz ve blockchain ile bağlantıları sınırlıdır.

Peki borsadaki varlıklarınızın güvende olduğundan emin değilseniz, borsa cüzdanınızın özel anahtarı sizde değilse ne yaparsınız? Eğer borsadaki varlıklarınızın miktarı yüksekse bu riski almaz merkezi olmayan veya soğuk cüzdan teknolojisine yönelirsiniz. Ya da bu kripto paralarda tüm paramı kaybederim en iyisi borsa batmadan tüm varlıklarımızı satıp banka hesabıma itibari para birimi olarak göndereyim dersiniz. Binance ve diğer birçok borsa bunu demeyin diye çeşitli rezerv doğrulama sistemleri oluşturdu. Bunları geliştiriyorlar ve bugün yeni bir duyuru yapıldı.

Binance Rezerv Kanıtı Büyüyor

Hacim bakımından kral kripto borsası Binance doğrulanabilir kripto varlıkları listesine Shiba Inu (SHIB), Polkadot (DOT), SOL ve CHZ Coin’i ekledi. Bu son derece önemli çünkü eğer bu rezerv kanıtı anlatısı toplulukta kabul görürse ilgili altcoinlere sahip yatırımcılar Binance borsasını tercih edebilir. Üstelik olası iflas senaryoları gerçekleşmeden önce yatırımcılar varlıklarının güncel durumunu izleyerek önceden harekete geçme imkanına kavuşur. Peki ama Binance bunu sabote edemez mi? Görünüşe göre blockchain tabanlı bir PoOR mekanizması oluşturuldu yani mali tablolarını ve aldığı risklerin boyutunu açıklamasa bile belirttiği kripto paralarda şeffaf şekilde rezervlerini kanıtlıyor.

Binance son yaptığı duyuruda şunları yazdı;

“Kullanıcı fonları üzerinde şeffaflık sağlama çabalarını sürdüren Binance, hassas bilgileri gizli ve daha güvenli tutan bir sıfır bilgi doğrulama yöntemi olan zk-SNARK’ları rezerv kanıtı (PoR) doğrulama sistemine eklemekten heyecan duyuyor. Yükseltmeye ek olarak, sisteme dört yeni token eklenmiştir: SHIB, DOT, CHZ ve SOL. Böylece Binance borsasındaki toplam doğrulanabilir varlık sayısı 13’e ulaştı”.

Duyuruya göre önümüzdeki haftalarda daha fazla altcoin için destek açıklanabilir.

“Binance, önümüzdeki haftalarda PoR sistemine daha fazla token eklemeyi planlıyor ve doğrulama işlevini daha güvenilir, güvenli ve özel hale getirmeye devam edecek. Bu, zk-SNARKs uygulamamızın ilk versiyonudur ve sistemi geliştirmeye devam edebilmemiz için topluluktan geri bildirim almayı dört gözle bekliyoruz.”

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