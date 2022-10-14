Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Binance, Popüler Altcoin için Duyuru Yaptı! İşte Olacaklar!

Binance, Popüler Altcoin için Duyuru Yaptı! İşte Olacaklar!

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, popüler altcoin için dikkat çeken bir duyuru yaptı. İşte olacaklar.
09:12
14 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Binance‘ın hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olması yaptığı duyuruların önemini artırıyor. Özellikle de altcoin’ler için yapılan duyurular zaman zaman fiyat için kritik önemde oluyor. Kripto para borsası bugün erken saatlerde popüler altcoin için duyuru yaptı ve 18 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşmesi beklenen ağ güncellemesini destekleyeceğini belirterek olacakları aktardı.

Altcoin’e Güncelleme Desteği

Kripto para borsası Binance, bugün yaptığı duyuruda Avalanche‘ın (AVAX) ağ güncellemesini (v1.9.0) destekleyeceğini belirtti. Duyuruda, “Avalanche (AVAX) ağ güncellemesi yaklaşık olarak 18 Ekim 2022 tarihinde TSİ 19.00’da gerçekleşecek. AVAX’da para yatırma ve çekme işlemleri yaklaşık olarak 18 Ekim 2020 tarihinde 18.00’dan itibaren askıya alınacak.” diyerek güncelleme öncesi ve sırasında AVAX’da para yatırma ve çekme işlemlerinin söz konusu tarihte ve saatten itibaren askıya alınacağını belirtti.

Binance, AVAX alım satım işlemlerinin güncellemeden etkilenmeyeceği, hesaplarında AVAX tutan tüm kullanıcılar için ilgili tüm teknik gerekliliklerin karşılanacağını da ekledi. Güncellemenin ardından ağın sorunsuz çalıştığının teyit edilmesiyle hiçbir duyuru veya açıklama yapılmaksızın AVAX için para yatırma ve çekme işlemlerinin yeniden başlatılacağını da ekledi.

Avalanche’ın Planlanan Ağ Güncellemesi

18 Ekim 2022 tarihinde yaklaşık olarak 19.00’da gerçekleşmesi beklenen güncelleme (v1.9.0) Avalanche ağında irili ufaklı bazı değişiklikler yapacak. Güncellemenin ağ üzerinde yapacağı en büyük değişiklik Proof of Stake tabanlı alt ağlar oluşturulmasının önünü açması olacak.

Görece küçük ama ileriye dönük olarak önemli bir ağ güncellemesine hazırlanan Avalanche’ın yerel varlığı AVAX’ın 13 Ekim’deki düşüşün ardından hızla toparlandığı görülüyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre AVAX, 4.8 milyar dolar piyasa değeri ile yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 4,38 yükselişle 16,26 dolardan işlem görüyor. 13 Ekim’de ABD’den gelen kötü TÜFE verileri ile AVAX fiyatının 14,6 dolara kadar gerilediği görülmüştü. Popüler altcoin bu düşüşün üzerine değerini yüzde 10’un üzerinde artırmış durumda. Öte yandan 21milyon.com‘un sağladığı verilerine göre AVAX, Türk lirası karşısında 24 saatte kaydettiği yüzde 3,84 yükselişle 304,48 liradan alınıp satılıyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Kıdemli Analistten Bu Altcoin İçin Yüzde 248 Fiyat Artışı Senaryosu!
Kıdemli Analistten Bu Altcoin İçin Yüzde 248 Fiyat Artışı Senaryosu!
Son 24 Saatte Yüzde 14 Artış! Bu Popüler Altcoin Neden Yükseliyor?
Son 24 Saatte Yüzde 14 Artış! Bu Popüler Altcoin Neden Yükseliyor?
Son Dakika: Coinbase Bu Altcoini Ekliyor! Kripto Paranın Fiyatı Artıyor!
Son Dakika: Coinbase Bu Altcoini Ekliyor! Kripto Paranın Fiyatı Artıyor!
Yok Artık! 110.000!!! Yatırımcı LUNC ve Bu Meme Coin’e Yöneliyor!
Yok Artık! 110.000!!! Yatırımcı LUNC ve Bu Meme Coin’e Yöneliyor!
Altcoin Kâhini Son Noktayı Koydu: Bu Projeden Asla Şaşmayın!
Altcoin Kâhini Son Noktayı Koydu: Bu Projeden Asla Şaşmayın!
Dikkat! Ethereum İçin Ekim Sonu Hedefi Açıklandı: Bu Seviyelere Hazır Olun!
Dikkat! Ethereum İçin Ekim Sonu Hedefi Açıklandı: Bu Seviyelere Hazır Olun!
Terra Classic’te (LUNC) Heyacanladıran Duyuru! Hedef 1 Dolar!
Terra Classic’te (LUNC) Heyacanladıran Duyuru! Hedef 1 Dolar!
Bitcoin ve Altcoin’ler Çökerken Oraya Yüz Milyonlarca Dolar Aktı!
Bitcoin ve Altcoin’ler Çökerken Oraya Yüz Milyonlarca Dolar Aktı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Güncel NFT Haberleri
Bu Andan Sonra Her Şey Değişecek! Hangi Büyük Oyun Şirketi Web3’e Giriyor?
Dünya Devi Web3 İçin Büyük Adımı Attı! Piyasaya Hareket Gelecek!
NFT Dünyası İçin Bomba Haber! Dev Müzik Grubu Tekrar Toplanıyor!
CNN Global Yaş Tahtaya Bastı! Hangi Büyük Şirketini Durdurma Kararı Aldı?
NFT Sektöründe Düşüş Devam Ediyor: Boğa Yerini Tamamıyla Ayıya Bıraktı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kripto Para Tarihinde Bir İlk Olacak! Altcoin Yüzde 15 Arttı
Altcoin 1 Yılda Yüzde 98 Düştü! Artık Kapatıyorlar!
Ünlü DeFi’nin CEO’suna Şok Hırsızlık Suçlaması! Fiyat Sert Çakıldı!
Sıcak Gelişme: dYdX Yeni Müjdeyi Duyurdu! dYdX Coin Yorum!
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022