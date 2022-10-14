Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, popüler altcoin için dikkat çeken bir duyuru yaptı. İşte olacaklar.

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Binance‘ın hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olması yaptığı duyuruların önemini artırıyor. Özellikle de altcoin’ler için yapılan duyurular zaman zaman fiyat için kritik önemde oluyor. Kripto para borsası bugün erken saatlerde popüler altcoin için duyuru yaptı ve 18 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşmesi beklenen ağ güncellemesini destekleyeceğini belirterek olacakları aktardı.

Altcoin’e Güncelleme Desteği



Kripto para borsası Binance, bugün yaptığı duyuruda Avalanche‘ın (AVAX) ağ güncellemesini (v1.9.0) destekleyeceğini belirtti. Duyuruda, “Avalanche (AVAX) ağ güncellemesi yaklaşık olarak 18 Ekim 2022 tarihinde TSİ 19.00’da gerçekleşecek. AVAX’da para yatırma ve çekme işlemleri yaklaşık olarak 18 Ekim 2020 tarihinde 18.00’dan itibaren askıya alınacak.” diyerek güncelleme öncesi ve sırasında AVAX’da para yatırma ve çekme işlemlerinin söz konusu tarihte ve saatten itibaren askıya alınacağını belirtti.

Binance, AVAX alım satım işlemlerinin güncellemeden etkilenmeyeceği, hesaplarında AVAX tutan tüm kullanıcılar için ilgili tüm teknik gerekliliklerin karşılanacağını da ekledi. Güncellemenin ardından ağın sorunsuz çalıştığının teyit edilmesiyle hiçbir duyuru veya açıklama yapılmaksızın AVAX için para yatırma ve çekme işlemlerinin yeniden başlatılacağını da ekledi.

Avalanche’ın Planlanan Ağ Güncellemesi

18 Ekim 2022 tarihinde yaklaşık olarak 19.00’da gerçekleşmesi beklenen güncelleme (v1.9.0) Avalanche ağında irili ufaklı bazı değişiklikler yapacak. Güncellemenin ağ üzerinde yapacağı en büyük değişiklik Proof of Stake tabanlı alt ağlar oluşturulmasının önünü açması olacak.

Görece küçük ama ileriye dönük olarak önemli bir ağ güncellemesine hazırlanan Avalanche’ın yerel varlığı AVAX’ın 13 Ekim’deki düşüşün ardından hızla toparlandığı görülüyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre AVAX, 4.8 milyar dolar piyasa değeri ile yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 4,38 yükselişle 16,26 dolardan işlem görüyor. 13 Ekim’de ABD’den gelen kötü TÜFE verileri ile AVAX fiyatının 14,6 dolara kadar gerilediği görülmüştü. Popüler altcoin bu düşüşün üzerine değerini yüzde 10’un üzerinde artırmış durumda. Öte yandan 21milyon.com‘un sağladığı verilerine göre AVAX, Türk lirası karşısında 24 saatte kaydettiği yüzde 3,84 yükselişle 304,48 liradan alınıp satılıyor.