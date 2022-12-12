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Binance’dan O Altcoin İçin Müjde Geldi! İşlemler Bugün Başlıyor!

Kripto para borsası Binance, Inovasyon Bölgesi'nde bir altcoin'i daha listeleyeceğini duyurdu.
08:59
12 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance‘dan yeni haftanın ilk gününde bir listeleme haberi geldi. Kripto para borsası, Inovasyon Bölgesi’nde bir altcoin’i daha listeleyeceğini duyurdu.

Binance’ın Listeleyeceği O Altcoin

Dev kripto para borsası Binance, bugün Magic‘i (MAGIC) listeleyeceğini duyurdu. Listelemeye ilişkin yapılan açıklamada “Binance, Magic’i (MAGIC) İnovasyon Bölgesi’nde listeleyecek ve spotta MAGIC/BTC, MAGIC/BUSD ve MAGIC/USDT işlem çiftleri için 12/12/2022 tarihinde TSİ 11.00’da ticaret başlayacak” denildi.

MAGIC için para çekme işlemlerinin 13/12/2022 tarihinde TSİ 11.00’da başlayacağı belirtilen duyuruda, “Buna ek olarak Binance, 12/12/2022 tarihinde TSİ 11.00’dan itibaren 48 saat içinde MAGIC’i çapraz marjin (MAGIC/BUSD, MAGIC/USDT) ve izole marjinin (MAGIC/BUSD, MAGIC/USDT) yanı sıra bu yeni marjin işlem çiftlerine yeni bir borç alınabilir varlık olarak ekleyecek” notu düşüldü.

Binance’ın İnovasyon Bölgesi, kullanıcıların diğer token’lara göre daha yüksek volatiliteye sahip olması ve daha yüksek risk oluşturması muhtemel yeni, yenilikçi token’ların alım satımını yapabilecekleri özel bir ticaret bölgesidir. Bu bakımdan yatırımcıların bu ticaret bölgesindeki altcoin’leri alıp satarken yüksek volatiliteye hazır olmaları beklenmektedir.

Listeleme Haberi Altcoin’in Fiyatını Uçurdu

Binance’ın listeleme haberi MAGIC fiyatının sert yükselmesine neden oldu. Altcoin’in fiyatı dakikalar içinde yüzde 50’nin üzerinde yükseldi. MAGIC, yazım sırasında bir miktar geri çekilmeyle son 24 saatte kaydettiği yüzde 46,86 yükselişle 0,7827 dolardan işlem görüyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre MAGIC, 139.1 milyon dolar piyasa değeri ile en büyük 223’ncü kripto para.

Magic (MAGIC) nedir?

Magic, Arbitrum’da bir oyun altyapısı ve ekosistem projesi olan Treasure’ın token’ıdır. Bridgeworld, The Beacon ve Trove gibi ürünleri vardır. Magic ağının yerel varlığı olan MAGIC, NFT işlemleri, stake etme, yönetişim ve diğer oyun özellikleri için bir yönetişim ve yardımcı program token’ıdır.

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