Anonim bir balinanın son 30 günde yaptığı büyük alımların ardından Binance, Magic projesi ile aynı adı taşıyan yerel varlığı MAGIC'i İnovasyon Bölgesi'nde listeledi. Balinanın içeriden öğrenenlerin ticareti yaptığı iddia edildi.

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Anonim bir balinanın son 30 günde yaptığı büyük alımların ardından Binance, Magic projesi ile aynı adı taşıyan yerel varlık MAGIC’i İnovasyon Bölgesi’nde listeledi. Bu durum kullanıcıların içeriden öğrenenlerin ticareti (insider trading) yapıldığı da dahil olmak üzere çok sayıda soru yöneltmesine neden oldu. Piyasa uzmanlarına balinanın yaptığı alımlara bakarak içeriden öğrenenlerin ticaretinin yapıldığını söylemek mümkün değil.

Balina MAGIC’e Para Akıttı

Zincir üstü (on-chain) analisti Nansen Intern, son 30 gün içinde, ağırlıklı olarak son 7 günde yaklaşık 800 bin dolar değerinde token satın alan bir balina sayesinde MAGIC’in fiyatı geçtiğimiz ay iki katına çıktığını bildirdi. Binance’ın MAGIC‘i listelemesinin ardından Nansen Intern’ün sağladığı veriler altcoin’de içeriden öğrenenlerin ticaretinin yapıldığı spekülasyonlarına neden oldu.

Bir ENS adresi olan 190416.eth’nin MAGIC’de düzenli bir şekilde altı haneli alımlar yapması token için normal bir eğilim gibi duruyor. Hepsinden önemlisi ise söz konusu ENS adresi piyasadaki tek alıcı değil. Piyasa uzmanları, bu durumdan hareketle satın alımların büyük olasılıkla içeriden öğrenenlerin ticareti olmadığını, Binance’in altcoin’i İnovasyon Bölgesi’nde listelemesinin bir sebepten ziyade bir sonuç haline getirdiği üzerinde duruyorlar.

MAGIC Nedir?

MAGIC, Bridge world, The Beacon ve Trove gibi temel ürünleri içeren Arbitrum’daki Treasure oyun altyapısı projesi için bir token’dır. Bu ekosistemde Magic, bir yönetişim ve yardımcı token görevi görmektedir.

Binance, MAGIC’i İnovasyon Bölgesi’nde listeledikten sonra yenilikçi token’ları içeren belirli bir ticaret bölgesinde token için alım satım işlemlerini bugün TSİ 11.00’da başlattı. Binance’ın İnovasyon Bölgesi, MAGIC gibi token’ların düzenli olarak işlem gören varlıklardan ayırarak kullanıcıları yüksek volatilite ve risk konusunda uyarıyor.

İnovasyon Bölgesi’nde listelenen token’lar, Cardano, Ethereum ve diğerleri gibi üst düzey varlıklara kıyasla daha küçük bir piyasa değerine sahiptir. Beklendiği gibi kripto para borsası, kullanıcıların yenilikçi varlıklarla ticaret yapmasına izin vermeden önce bunun riskli olduklarını bilmeleri ve olası riskleri kabul etmelerini bekliyor.

MAGIC listelemesi ile birlikte Binance‘a üç yeni spot işlem çifti eklendi. MAGIC para yatırma işlemleri halihazırda açık ve kullanıcılar listelenen spot işlem çiftlerinde alım satım yapmak için fonlarını Binance’e aktarmaya başlayabilir. MAGIC için para çekme işlemleri ise 13 Aralık’ta TSİ 11.00’da başlayacak.