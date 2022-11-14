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Binance Kullanıcısına Hack Şoku! CEO CZ’den Açıklama Geldi!

Borsada büyük bir portföyü bulunan bir Binance kullanıcısının, birisi veya birilerinin hesabına erişim sağladığını 1 milyon dolarlık altcoin alımı yaptığını açıklaması gündeme bomba gibi düştü.
12:45
14 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para borsası FTX‘in 12 Kasım’da şüpheli bir şekilde hack saldırısına uğramasının ardından, borsada büyük bir portföyü bulunan bir Binance kullanıcısı birisi veya birilerinin hesabına erişim sağladığını ve Axie Infinity’de (AXS) büyük bir alım emri ile 1 milyon dolar değerinde AXS satın aldığını bildirmesi gündeme bomba gibi düştü. Satın alım işlemi Binance‘ın hack’lendiği şeklinde yorumların yapılmasına neden olsa da işin aslı öyle değildi. İşte detaylar.

Binance CEO’sundan Açıklama Geldi

Binance CEO’su Changpeng Zhao (CZ), günün erken saatlerinde ortaya çıkan durumla ilgili olarak Twitter hesabından endişelerini paylaştı ve Binance’in sorunun ne olabileceğini anlamak için araştırma yaptığını belirtti. Bundan kısa bir süre sonra CZ, fonlarının kontrolünü dışında hareket ettirilen kullanıcının durumunu onaylayan bir açıklama yaptı. CZ, sorunun kaynağı olarak Binance’in çeşitli hesaplar aracılığıyla alım-satım emri vermek, ticaret botları gibi çözümleri yönetmek veya geleneksel ticaret masasına kıyasla daha fazla avantaja sahip platformlar için kullanılan API anahtarını işaret etti.

Binance kullanıcısının izni olmadığı halde AXS alımı yapması ve zarar etmesinin nedeni, CZ’nin de işaret ettiği gibi kullanıcıların verdiği Binance API anahtarını kullanarak kripto para alım satımı yapan kripto para botu Skyrex’di.

Söz konusu API sızıntısının Binance herhangi bir ilgisinin olmadığı, verilerinin yanlışlıkla sızdırmış olabileceği ve hatta veri sızıntısının kullanıcının doğrudan kendisiyle ilgili olabileceği belirtildi. Sızıntının kaynağı Skyrex ise, kullanıcılardan hesaplarında oluşabilecek herhangi bir sorunun önüne geçmeleri için Binance’teki hesap ayarları aracılığıyla ürettikleri API anahtarlarını derhal iptal etmelerini talep etti. CZ, açıklamasında veri sızıntının çok daha büyük kayıplara neden olmasının önlemek için kullanıcılarının eylemi olmasa bile Skyrex tarafından kullanılan tüm API anahtarları devre dışı bırakıldı.

Saldırıdan Bir Binance Kullanıcısı Etkilendi

Bildirildiğine göre, yalnızca bir Binance kullanıcısı söz konusu API saldırısında hacker‘ın hedefi oldu. Hacker’ın diğer varlıklı kullanıcıların fonlarının yönetimine erişip erişmedikleri şu an için net değil.

Öte yandan AXS, hack saldırısı ile gelen büyük alım ile yüzde 170’in üzerinde yükselmesinin ve 10,44 dolara kadar çıkmasının ardından yavaş yavaş düşüşe geçti. Altcoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 14,44 yükselişle 7,25 dolardan işlem görüyor.

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