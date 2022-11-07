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Binance ve FTX arasındaki soğuk savaşın sıcak savaşa dönüşmesi yatırımcıları panikletti. Yarımcıların FTX Token‘ın (FTT) çökeceğine inanmaya başlamasıyla altcoin’in vadeli işlemlerdeki açık pozisyon sayısı iki kattan fazla arttı ve vadeli işlemlerdeki hacim 203 milyon dolara ulaştı.

Binance’ın Kararı FTX Token’ı Sarstı

Yatırımcılar, Binance’in elinde tuttuğu FTT varlıklarını satma kararı alması ve Alameda’nın bilançosunu çevreleyen tartışmaların ardından, kripto para borsası FTX’in kripto parası FTT’deki potansiyel çöküşe karşı korunmak için aceleyle hareket ediyor gibi görünüyor. CoinGlass’ın verilerine göre, açık pozisyon sayısı ya da FTT’ye bağlı vadeli işlemlere ve sürekli vadeli işlemlerdeki hacim kısa süre içinde iki kattan fazla artarak 87.56 milyon dolardan 203 milyon dolara yükseldi ve 12 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Matrixport Technologies tarafından sağlanan verilere göre, fonlama oranı veya yükseliş bekleyen long pozisyonları veya düşüş bekleyen short pozisyonları tutmanın maliyeti sert bir düşüşle yıllık negatif yüzde 36’ya geriledi. Negatif fonlama oranı, short pozisyonların ya da ayıların üstünlük sağladığını ve pozisyonlarını açık tutmak için long pozisyon açanlara para ödemeye istekli olduklarını gösterir.

Açık pozisyon sayısındaki artış ve negatif fonlama oranının birleşimi, yatırımcıların ağırlıklı olarak FTT’yi short’ladıkları, başka bir deyişle altcoin’de short pozisyon açtıklarını gösteriyor.

Kripto varlık yönetimi şirketi Blofin’den volatilite trader’ı Griffin Ardern, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede “Geçen hafta Alameda’nın bilançosu sorgulandı ve Binance da FTT’yi ve kripto para borsası FTX’le ilgili diğer varlıkları tasfiye edeceğini açıkladı. Bu durum, FTT gibi varlıklarını hedgelemeyi seçen yatırımcılar arasında paniğe neden oldu. FTT sahipleri, altcoin’i short’layarak kayıplarını durdurmak zorunda.” dedi.

Binance CEO’su Changpeng Zhao, 6 Kasım’da geçen yıl Alameda’nın kardeş şirketi FTX’ten hisselerinin satışından elde ettikleri kalan FTT token’larını satacaklarını duyurdu. Zhao, CoinDesk’in Alameda’nın bilançosunda 3.66 milyar dolar değerinde kilidi açılmış veya likit olmayan FTT token’ı bulundurduğuna ilişkin haberine atıfta bulunarak, “Ortaya çıkan son bilgiler nedeniyle, bilançomuzda bulunan FTT’leri tasfiye etmeye karar verdik” dedi. Zhao, “LUNA’dan dersimizi aldığımız için FTT token’larımızı tasfiye ediyoruz. Biz kimseye karşı değiliz ama diğer endüstri oyuncularına karşı gizli kapaklı lobi yapan insanları da desteklemeyeceğiz” eklemesini yaptı.

Terra‘nın LUNA token‘ı (şu anda LUNC olarak biliniyor) Mayıs ayında çökmüş ve yatırımcıların milyarlarca dolarlık servetini yok etmişti.

Alameda’nın İflası Tüm Piyasayı Etkileyebilir

Kripto para borsası Phemex’e göre Alameda, FTT token’ın arzının yüzde 50’sinden fazlasına sahip ve kripto paranın fiyatında devam eden düşüşün piyasa genelinde yıpratıcı sonuçları olabilir: