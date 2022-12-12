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Binance İçin Korkutan Rapor! Kırmızı Bayraklar Var!

The Wall Street Journal'ın görüşüne başvurduğu muhasebe ve finans uzmanlarına göre, Binance'in rezervlerinin şeffaflığını artırma çabaları kripto para borsasının finansal durumunda kırmızı bayraklar olduğunu gösteriyor.
10:00
12 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

The Wall Street Journal’ın görüşüne başvurduğu muhasebe ve finans uzmanlarına göre, Binance‘in rezervlerinin şeffaflığını artırma çabaları dev kripto para borsasının finansal durumunda kırmızı bayraklar olduğunu gösteriyor.

Yatırımcıları Tedirgin Edebilecek Kırmızı Bayraklar

İsmi açıklanmayan ancak Finansal Muhasebe Standartları Kurulu’nun (FASB) eski üyesi ve yatırım yöneticisi, küresel denetim şirketi Mazars tarafından yayımlanan Binance Rezerv İspatı denetiminin ilk raporunda yüzde 101 teminatlandırma olduğunu belirlese de iç kontrollerin kalitesi ve sistemlerinin marj kredilerini karşılamak için varlıkları nasıl tasfiye edildiğiyle ilgili bilgilerden yoksun olması yatırımcılara borsanın finansal durumu konusunda beklenen güveni vermediğini iddia etti.

Gazetenin ulaştığı kaynaklar tarafından dile getirilen bir diğer kırmızı bayrak ise Binance’in kurumsal yapısına ilişkin bilgi eksikliği. Rapora göre, Binance’in baş strateji sorumlusu Patrick Hillmann, neredeyse iki yıldır kurumsal bir yeniden yapılanma sürecinden geçtiği için Binance’in ana şirketinin adını hala açıklayabilmiş değil.

The Wall Street Journal, raporda Binance’ın toplam Bitcoin yükümlülükleri arasındaki farklılıklara da dikkat çekti. Borsanın rezerv ispatı raporu, kullanıcılara krediler veya marj hesapları yoluyla borç verilen varlıklar hariç tutulduğunda Binance’in rezervlerinin yüzde 97 oranında teminat altına alındığını gösteriyor ve bu, rezervlerin müşteri varlıkları için 1:1 oranına ulaşılamadığını ortaya koyuyor. Mazars’ın raporunda aradaki bu fark şu şekilde açıklandı:

Binance’in marjin ve kredi hizmeti aracılığıyla borç verdiği Kapsam İçi Varlıklar için teminat olarak müşteriler tarafından rehin tutulan Kapsam Dışı Varlıkları hesaba katmadan yüzde 97 oranında teminatlandırıldığını ve bunun da Müşteri Yükümlülük Raporu’nda negatif bakiyelere neden olduğunu tespit ettik. Kapsam Dışı Varlıklar tarafından aşırı teminatlandırılan teminat ve krediler yoluyla müşterilere borç verilen Kapsam İçi Varlıkların dahil edilmesiyle Binance’in rezervlerinin yüzde 101 oranında teminatlandırılmış olduğunu tespit ettik.

Duke Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kıdemli Öğretim Üyesi ve ABD Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu (SEC) İnternet Uygulama Ofisi’nin eski şefi John Reed Stark, Binance’in rezervleriyle ilgili bir tweet dizisinde şunları söyledi:

Binance’in “rezerv ispatı” raporu, iç mali kontrollerin etkinliğini ele almıyor, bir görüş veya güvencenin sonucunu ifade etmiyor ve rakamlara kefil olmuyor. SEC Enforcement’da 18 yıl çalıştım. Kırmızı bayrağı bu şekilde tanımlayabilirim.

Binance’ın Rezerv İspatı Raporu

Kripto para borsası FTX‘in çöküşünün ardından Binance geçtiğimiz ay, kullanıcıların varlıklarını bir Merkle ağacı yöntemini kullanarak doğrulamalarına imkan tanıyan bir rezerv ispatı sistemi kullanıma açtı. Ancak bu girişim, borsanın yükümlülüklerini kapsamadığı için rakipleri tarafından “anlamsız” olarak nitelendirildi.

Mazars, Binance’in Bitcoin rezervlerine ilişkin denetim raporunu 7 Aralık’ta yayımladı. Küresel denetim şirketine göre, kripto para borsası, raporun hazırlandığı tarihte müşterilerinin 9.7 milyar dolar değerindeki 575.742,42 Bitcoin’i üzerinde kontrole sahip. Şirket, metodolojiye göre “Binance’in yüzde 101 oranında teminatlandırıldığını” açıkladı.

Raporun kapsamına müşterilerin spot, opsiyon, marjin, vadeli işlemler, fonlama, kredi ve Bitcoin ve Bitcoin’e wrapped’lanmış (WBTC) kazanç hesapları dahil edildi. Yine sağlanan bilgilere göre, Bitcoin ağının yanı sıra, Ethereum, BNB Chain ve BNB Smart Chain üzerinde wrapped’lanmış olan BTC de rapora dahil edildi.

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