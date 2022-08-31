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Binance Her Gün Yeni Adımlar Atıyor! Bu Sefer Neye Odaklandılar?

Dünyanın en büyük kripto borsası olarak adlandırılan Binance, attığı adımlarla birlikte bazı yeni gelişmeleri kullanıcılarıyla paylaştı.
01:45
31 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Binance Australia, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından geliştirilen evrensel bir çerçeve kapsamında çevresel, sosyal ve yönetim (ESG) taahhütlerinin uzun bir listesini sundu.

ESG taahhüdünün bir parçası olarak Binance, savunmasız kullanıcıları korurken toplumun birçok sıkıntısını gidermeye çalışacağını açıkladı.

Mali Suçlara Karşı Önlem

Binance’ın çabalarının bir parçası olarak, engelliler ve yaşlılar ile kırsal alanda yaşayan herkes için işe alım sürecini güçlendirmesi bekleniyor. Bu önemli gruplar, Avustralya hükümeti ve mali suçlara odaklanan araştırma kurumlarının girdileriyle belirlendi.

Giriş aşamasını sağlamlaştırarak, savunmasız kişilerin gelecekte, şu anda sahip olduklarından çok daha fazla güvenlikten yararlanmaları beklenmektedir. Binance, planlarının istatistiksel analiz tarafından yönlendirileceğini belirtti.

Binance, Salı günü şu açıklamayı yaptı:

İstatistiksel olarak daha yüksek bir finansal suç vakası ile karşılaşan kullanıcı gruplarına yönelik araştırmalar, bu kullanıcılar için önümüzdeki çeyrekte katı ve kullanıcı odaklı bir işe alım deneyiminin uygulanacağını görecek.

1 Eylül’e kadar uygulanması beklenen işe alıştırma deneyiminin bir kısmı, mali suçlarla ilgili bir sınav içerecek. Daha fazla önlem düşünülüyor ve örneğin kullanıcıların kaydolurken kullanıcı kimliği sağlamasını gerektirecek. Şu anda, bu bir gereklilik değil.

ESG ve WEF

Yeni savunmasız kişi testi, Binance’ın çevresel, sosyal ve yönetişim endişelerini karşılamak için benimsediği daha geniş bir önlem sürecinin parçası olarak görülüyor. Bu standartlar Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından belirlenmekte.

ESG standartları ise, çevresel etkiden toplumsal cinsiyet eşitliğine kadar daha kapsamlı bir alanı kapsar. Kaygı duyulan diğer konular, yolsuzlukla mücadele politikaları, etik uygulamalar, biyolojik çeşitlilik, su tüketimi ve sağlık ve güvenlik bunlardan bazıları diyebiliriz.

WEF, yaklaşık 1.000 üye şirketi barındıran bir kuruluşudur. Bunlar tipik olarak cirosu 5 milyar doları aşan küresel firmalardır. WEF’in belirtilen amaçları ise küresel, bölgesel ve endüstri gündemlerini şekillendirmek için iş dünyası, siyasi, akademik, toplumun diğer liderlerini bir araya getirerek dünyanın durumunu iyileştirmek diyebiliriz.

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