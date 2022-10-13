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Dev kripto para borsası Binance, bugün yaptığı duyuruda SingularityNET (AGIX), Neblio (NEBL), Status (SNT) için yeni işlem çiftlerinin listeye ekleneceğini belirtti. Kripto para borsasının duyurusu ile üç altcoin de çift haneli yükseldi.

Binance’dan 3 Altcoin için Müjdeli Haber

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, bugün yaptığı duyuruda AGIX, NEBL ve SNT için yeni işlem çiftlerinin listeye ekleneceğini açıkladı. Yapılan duyuruda, “Binance, AGIX/BUSD, NEBL/USDT ve SNT/BUSD işlem çiftleri için 14 Ekim 2022 tarihinde TSİ 11.00’da alım satım işlemlerini başlatacak.” notu düşüldü.

Kripto para borsasının yeni işlem çiftlerini ekleme kararı SingularityNET, Neblio ve Status için sunulan ticaret desteğinin artırılması anlamına geliyor. Nitekim duyurunun ardından altcoin’lerin tamamının fiyatı sert şekilde yükseldi.

Duyurunun Ardından Altcoin’ler Çift Haneli Yükseldi

Binance’ın yeni işlem çiftlerini listeleyeceğini açıklamasının ardından söz konusu altcoin‘lerin sert şekilde yukarı yönde hareketlendiği ve çift haneli yükseldikleri görüldü. Yazım sırasında 0,08335 dolardan işlem gören SingularityNET, Binance’ın yeni işlem çiftini ekleme kararına son derece olumlu tepki vererek yüzde 80’in üzerinde yükseldi ve 0,09418 dolara kadar çıktı. Yazım sırasında 3,28 dolardan işlem gören Neblio yine kripto para borsasının işlem çifti ekleme kararı ile yüzde 20’ye yakın yükselerek 3,43 dolara kadar çıktı. Status da yüzde 20’ye yakın yükselişle 0,03564 dolara kadar yükselirken, yazım sırasında 0,03238 dolardan alınıp satılıyor.

Öte yandan kripto para piyasaları bugün TSİ 15.30’da açıklanacak olan ABD’de Eylül ayına ilişkin TÜFE verilerine odaklanmış durumda. TÜFE verilerinin açıklanması öncesi en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) 19 bin doların hemen üzerinde, en büyük altcoin Ethereum’un (ETH) ise bin 300 doların altında, bin 284 dolardan işlem görüyor. Kritik veriler öncesi kripto para piyasalarından yüzde 1,01’lik çıkış olduğu ve toplam piyasa değerinin 913 milyar dolar gerilediği görülüyor.