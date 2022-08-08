Dev kripto para borsası Binance, bugün yaptığı duyuruda platformu ile WazirX arasındaki off-chain (zincir dışı) fon transferi desteğini 11 Ağustos Perşembe gününden itibaren sonlandıracağını açıkladı.

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Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, bugün yaptığı duyuruda platformu ile WazirX arasındaki off-chain (zincir dışı) fon transferi desteğini 11 Ağustos Perşembe gününden itibaren sonlandıracağını açıkladı.

Fon Transferinde Süreç Değişikliği

Binance, yaptığı duyuruda, “Binance’da kullanıcıların ve topluluğun korunmasına öncelik veriyoruz. Zanmai Labs Pvt Ltd’ye karşı WazirX Borsası’nın operasyonlarıyla ilgili olarak alınan son düzenleyici eylemin bir sonucu olarak, bazı kullanıcıların WazirX’e yatırdıkları fonların Binance tarafından yönetildiğine inanmaları dikkatimizi çekti. Durum aslında böyle değil. Kullanıcılara netlik ve koruma sağlamak için WazirX ve Binance arasındaki zincir dışı fon transfer kanalını kapatıyoruz. 11 Ağustos 2022’de TSİ 06.00’dan itibaren Binance, platformu ile WazirX borsası arasındaki ‘Binance ile Giriş Yap’ seçeneği aracılığıyla zincir dışı fon transferini desteklemeyi bırakacak.” notunu düştü.

Kripto para borsası, ayrıca kullanıcıların Binance ve WazirX arasında standart para çekme ve para yatırma işlemleri yoluyla fonlarını yatırmaya veya çekmeye devam edebileceklerini kaydetti. Öte yandan Binance, WazirX ile ilgili devam eden soruşturmayla ilgili olarak Hintli düzenleyicilerle birlikte çalışacağını, politika yapıcılar ve kanun uygulayıcılarla açık bir diyalog içinde olunacağının da altını çizdi.

2018 yılında faaliyet göstermeye başlayan WazirX, Hindistan’da en fazla kullanıcısı bulunan kripto para borsasıdır. Binance ekosisteminin bir parçası olan WazirX çok sayıda kullanıcıya hizmet vermektedir. Şimdiye kadar borsa kullanıcılarına zincir dışı fon transferi için “Binance ile Giriş Yap” özelliği sunuluyordu.

Borsanın Varlıkları Donduruldu

WazirX, geçtiğimiz günlerde 350 milyon doları kara parayı aklama suçlamasıyla Hindistan İcra Müdürlüğü’nün radarına girdi. Hindistan’ın Mali Suçlarla Mücadele Ajansı, 05 Ağustos 2022 tarihinde yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance’in sahip olduğu WazirX’in varlıklarını, soruşturmanın gerekliliği olarak dondurduğunu duyurdu.