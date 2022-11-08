Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Binance Duyurdu! Bu Altcoin için AirDrop Yapılacak!

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, hack saldırısına uğrayan altcoin'in kurtarma planını destekleyeceğini duyurdu. Kurtarma planı kapsamında BNB AirDrop'u yapılacak.
10:50
8 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, pNetwork (PNT) kurtarma planını destekleyeceğini duyurdu. Borsa, kurtarma planına verdiği destek kapsamında pGALA sahiplerine AirDrop ile BNB dağıtımı yapacak.

pGALA Başına 0.00000109 BNB Verilecek

Binance, hack saldırısına uğrayan ve yatırımcıların büyük zarar etmesine neden olan pNetwork (PNT) için kurtarma planını destekleyeceğini duyurdu. Kripto para borsasından yapılan açıklamada, “Binance, BNB’yi (BEP20) pGALA (BEP20) sahiplerine AirDrop ile dağıtmak için pNetwork (PNT) kurtarma planını destekleyecek. pGALA (BEP20) token’ları, 03/11/2022 22.49 ile 07/11/2022 11.00 arasında Binance Smart Chain (BSC) üzerinden Binance’a yatırılan GALA token’ları olarak tanımlanmaktadır. pNetwork (PNT) ekibinin kurtarma planında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, son anlık görüntü 07/11/2022 11.00’de alındı.” notunu düştü.

Açıklamada, yalnızca 03/11/2022 22.49 ile 07/11/2022 11.00 arasında Binance’e pGALA (BEP20) yatırmış olan kullanıcıların BNB AirDrop’undan faydalanabileceği, BNB AirDrop’unun dağıtımının tamamlanmasıyla ilgili olarak etkilenen kullanıcıların e-posta yoluyla bilgi verileceği belirtildi. Kripto para borsası, uygun kullanıcılara 1 pGALA için 0.00000109 BNB verecek. Öte yandan Binance’teki GALA sahipleri söz konusu BNB AirDrop’unu alamayacak.

pNetwork’ün Hack’lenmesi

4 Kasım’da BNB Chain’deki bir adresin havadan 1 milyar doların üzerinde pGALA token’ı mint’lemesi (basması) ve PancakeSwap’ta satarak 4.5 milyon doları kazanç sağlaması şok etkisi yaratmıştı.

pNetwork ekibine göre, anonim hack saldırısı ile yaklaşık 1.5 milyar dolar değerinde GALA mint’lendi. Bunları BSC üzerinden merkeziyetsiz kripto para borsaların satmaya çalışan hacker, yaklaşık 4.5 milyon doları cebe indirdi. Likidite havuzlarını kapatan ve gerekli çalışmalar için kolları sıvayan pNetwork ekibi, o zamandan bu yana saldırıdan etkilenen yatırımcıların kayıplarının karşılanması üzerine çalışma yapıyor.

Öte yandan yaşanan hack saldırısının tamamen bir manipülasyon ve dolandırıcılık olduğu da iddiaları söz konusu. Saldırıdan etkilenen kripto para borsası Huobi, 4.5 milyon doların çalındığı hack saldırısının ardında pNetwork ekibinin olduğunu öne sürdü.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Bu Altcoin’in Yüzde 20 Düşmesi Deprem Etkisi Yarattı! Yeni Bir Borsa Savaşı Çıkabilir!
Bu Altcoin’in Yüzde 20 Düşmesi Deprem Etkisi Yarattı! Yeni Bir Borsa Savaşı Çıkabilir!
Tartışmaların Odağındaki Altcoin Sert Düştü! Düşüşün Arkasında Binance mı Var?
Tartışmaların Odağındaki Altcoin Sert Düştü! Düşüşün Arkasında Binance mı Var?
Bitcoin’deki Son Düşüşü de Bilen Analist: Bu 2 Altcoin’den Uzak Durun, Çakılacaklar!
Bitcoin’deki Son Düşüşü de Bilen Analist: Bu 2 Altcoin’den Uzak Durun, Çakılacaklar!
Bu Coinlere Dikkat! İşte Bitcoin ve Haftanın Dikkat Edilmesi Gereken 4 Altcoin’i!
Bu Coinlere Dikkat! İşte Bitcoin ve Haftanın Dikkat Edilmesi Gereken 4 Altcoin’i!
Mayıs Çöküşünü Bilen Analist Açıkladı: “Bitcoin’in Bir Sonraki Hamlesi..!”
Mayıs Çöküşünü Bilen Analist Açıkladı: “Bitcoin’in Bir Sonraki Hamlesi..!”
Hazır Olun! Bu Altcoinde Tarih Tekerrür Ederse Artış Görülebilir!
Hazır Olun! Bu Altcoinde Tarih Tekerrür Ederse Artış Görülebilir!
Yeni Terra (LUNA) Vakası Mı? Bank Run Endişesi Artıyor!
Yeni Terra (LUNA) Vakası Mı? Bank Run Endişesi Artıyor!
Yorumlarıyla Dikkat Çeken Analist Bu 3 Altcoin İçin Tahminini Yaptı!
Yorumlarıyla Dikkat Çeken Analist Bu 3 Altcoin İçin Tahminini Yaptı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Güncel NFT Haberleri
Bu Tarihe Ve Etkinliğe Dikkat! NFT Ve Kripto Paraların Gidişatı Değişebilir!
OpenSea Telif Ücretleri İçin Yeni Bir Geliştirme Üzerinde Çalışıyor!
Rishi Sunak’a Rağmen Kripto Paralarda Harekete Geçtiler!
Son Dakika: Solana ve Meta Arasında Muhteşem Ortaklık!
Instagram’dan Yeni NFT Hamlesi: Bu Hareketle Tiktok’u Sollayabilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022