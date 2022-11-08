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Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, pNetwork (PNT) kurtarma planını destekleyeceğini duyurdu. Borsa, kurtarma planına verdiği destek kapsamında pGALA sahiplerine AirDrop ile BNB dağıtımı yapacak.

pGALA Başına 0.00000109 BNB Verilecek

Binance, hack saldırısına uğrayan ve yatırımcıların büyük zarar etmesine neden olan pNetwork (PNT) için kurtarma planını destekleyeceğini duyurdu. Kripto para borsasından yapılan açıklamada, “Binance, BNB’yi (BEP20) pGALA (BEP20) sahiplerine AirDrop ile dağıtmak için pNetwork (PNT) kurtarma planını destekleyecek. pGALA (BEP20) token’ları, 03/11/2022 22.49 ile 07/11/2022 11.00 arasında Binance Smart Chain (BSC) üzerinden Binance’a yatırılan GALA token’ları olarak tanımlanmaktadır. pNetwork (PNT) ekibinin kurtarma planında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, son anlık görüntü 07/11/2022 11.00’de alındı.” notunu düştü.

Açıklamada, yalnızca 03/11/2022 22.49 ile 07/11/2022 11.00 arasında Binance’e pGALA (BEP20) yatırmış olan kullanıcıların BNB AirDrop’undan faydalanabileceği, BNB AirDrop’unun dağıtımının tamamlanmasıyla ilgili olarak etkilenen kullanıcıların e-posta yoluyla bilgi verileceği belirtildi. Kripto para borsası, uygun kullanıcılara 1 pGALA için 0.00000109 BNB verecek. Öte yandan Binance’teki GALA sahipleri söz konusu BNB AirDrop’unu alamayacak.

pNetwork’ün Hack’lenmesi

4 Kasım’da BNB Chain’deki bir adresin havadan 1 milyar doların üzerinde pGALA token’ı mint’lemesi (basması) ve PancakeSwap’ta satarak 4.5 milyon doları kazanç sağlaması şok etkisi yaratmıştı.

pNetwork ekibine göre, anonim hack saldırısı ile yaklaşık 1.5 milyar dolar değerinde GALA mint’lendi. Bunları BSC üzerinden merkeziyetsiz kripto para borsaların satmaya çalışan hacker, yaklaşık 4.5 milyon doları cebe indirdi. Likidite havuzlarını kapatan ve gerekli çalışmalar için kolları sıvayan pNetwork ekibi, o zamandan bu yana saldırıdan etkilenen yatırımcıların kayıplarının karşılanması üzerine çalışma yapıyor.

Öte yandan yaşanan hack saldırısının tamamen bir manipülasyon ve dolandırıcılık olduğu da iddiaları söz konusu. Saldırıdan etkilenen kripto para borsası Huobi, 4.5 milyon doların çalındığı hack saldırısının ardında pNetwork ekibinin olduğunu öne sürdü.