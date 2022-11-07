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Binance Duyurdu! Bu Altcoin Ağında Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Askıya Alınacak!

Dev kripto para borsası olan Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda en büyük altcoin ağı için cüzdan bakımı yapılacağını ve bakım boyunca para yatırma ve çekme işlemlerinin askıya alınacağını belirtti.
09:30
7 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda Ethereum ağı (ERC-20) için cüzdan bakımı yapılacağını ve bakım boyunca para yatırma ve çekme işlemlerinin gerçekleştirilemeyeceğini belirtti.

Binance’dan Cüzdan Bakımı Duyurusu

Dev kripto para borsası Binance’dan yapılan duyuruda, “Binance, 08/11/2022 tarihinde UTC’de 07.00’da (TSİ 10.00) Ethereum ağı (ERC-20) için cüzdan bakımı yapacak. Bakım yaklaşık iki saat sürecek. Ethereum ağı (ERC-20) üzerindeki alım satım işlemleri cüzdan bakımından etkilenmeyecek. Ethereum ağında (ERC-20) para yatırma ve çekme işlemleri 08/11/2022 tarihinde UTC’de 06.55’den (TSİ 09.55) itibaren askıya alınacak. Bakımın tamamlanmasının ardından para yatırma ve çekme işlemlerini yeniden başlatacağız ve bunun için başka bir duyuru yapmayacağız.” ifadelerine yer verdi.

Duyuruda da belirtildiği gibi, cüzdan bakımı yalnızca Ethereum ağı (ERC-20) ile sınırlı ve bakım boyunca ERC-20’de para yatırma ve çekme işlemleri yapılmayacak. Yaklaşık iki saat sürmesi beklenen bakım çalışmasının ardından para yatırma ve çekme işlemleri kaldığı yerden devam edecek. Bu noktada Binance’ın dönem dönem farklı altcoin ağlarında cüzdan bakımları yaptığını, bakım boyunca para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak askıya aldığını ve bunun panik yapmayı gerektirecek bir durum olmadığını belirtmek gerekiyor.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

En büyük kripto para Bitcoin (BTC), haftanın ilk gününde kırmızı bölgede işlem görüyor. BTC, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,46 düşüşle 21 bin doların altında, 20 bin 867 dolardan işlem görüyor. En büyük altcoin Ethereum (ETH) da Bitcoin’deki düşüşten etkilenerek yönünü aşağı çeviren kripto paralar arasında yer alıyor. ETH, yazım sırasında son 24 saatte gördüğü yüzde 1,84 düşüşle bin 587 dolardan alınıp satılıyor. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in piyasa değerine göre sıraladığı en büyük 25 kripto para arasında en büyük düşüşü yüzde 9,60 düşüşle Solana‘nın (SOL), en büyük çıkışı ise yüzde 4,29 yükselişle Polygon‘un (MATIC) yaptığı görülüyor.

Bitcoin ve genel olarak altcoin’lerdeki düşüş toplam piyasa değerini de önemli ölçüde etkiledi. Toplam piyasa değeri son 24 saatte yüzde 1,54 çıkış gördü. Böylesi yüksek bir oranda para çıkışı olmasına rağmen toplam piyasa değeri 1 trilyon doların üzerinde , 1.03 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

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