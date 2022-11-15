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Binance Duyurdu: Bu 2 Altcoin için 4 İşlem Çifti Kaldırılıyor!

Dev kripto para borsası olan Binance, dört kaldıraçlı token alım satım çifti için işlemleri durduracağını ve alım satım çiftlerini kaldıracağını duyurdu.
09:00
15 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, dört kaldıraçlı token alım satım çifti için işlemleri durduracağını ve alım satım çiftlerini kaldıracağını duyurdu.

2 Altcoin için 4 İşlem Çifti Kaldırılıyor

Dev kripto para borsası Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda, Polkadot (DOT) ve TRON (TRX) için kaldıraçlı token alım satım çiftlerinden DOTUP, DOTDOWN, TRXUP ve TRXDOWN‘da işlemleri durduracağını ve alım satım çiftlerini kaldıracağını duyurdu.

Kripto para borsasından yapılan duyuruda, “Binance, 29/11/2022 tarihinde 06.00 itibarıyla DOTUP, DOTDOWN, TRXUP ve TRXDOWN kaldıraçlı token alım satım çiftlerinin alım satımını durduracaktır. Bu tarihten sonra tüm alım satım emirleri otomatik olarak kaldırılacaktır. Geri ödeme hizmeti daha sonraki bir zamana kadar sunulmaya devam edecek, ayrı bir duyuru yapılacaktır.” notunu düştü.

Binance, DOTUP, DOTDOWN, TRXUP ve TRXDOWN kaldıraçlı token‘ları için kullanıcıların alım satım işlemlerinin planlanan tarihte sonlandırılmasından önce, söz konusu kaldıraçlı token’ları cüzdan özelliği veya Kaldıraçlı Token’lar sayfası aracılığıyla kullanmasını tavsiye ediyor.

Kaldıraçlı Token Nedir?

Yatırımcılar, vadeli işlem ürünleriyle fiyat hareketleri konusunda kendi tahminlerine göre sözleşmelerle alım satım işlemi yapıp kâr elde edebilir. Kaldıraçlı token’lar dayanak varlıktan kazanılan getirileri artırmak için vadeli araçları kullanarak dayanak varlığın fiyat hareketlerini izlemek için tasarlanmış bir finansal üründür.

Bir kaldıraçlı token, aslında kripto paraların kâr veya zararını artırıp fiyat hareketini izleyen bir fondur. Dayanak varlıkta long (uzun) veya short (kısa) pozisyon açmaya karar verdikten sonra kolayca kaldıraçlı token alınabilir. Örneğin, DOTUP (3x kaldıraçlı uzun DOT pozisyonu) satın aldığınızda dayanak DOTUST fiyatı yüzde 10 artınca yüzde 30 getiri kazanırsınız.

Yatırımcılar, riskin kontrollü olması, marjin gerekliliği olmaması ve dolayısıyla teorik olarak likidasyon riski olmamasından dolayı kaldıraçlı token’ları kullanırlar. Kaldıraçlı token’lar, ekstra getiri kazandırması ve kolay kullanımı ile de ağırlıklı olarak tercih edilen finansal ürünlerdendir.

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