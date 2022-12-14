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Binance’ın Durumu En Büyük Rakibini Harekete Geçirdi! Dikkat Çeken Not!

ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase'in hisseleri tüm zamanların en düşük seviyesindeyken, CEO Brian Armstrong'un borsa çalışanlarına dikkat çeken bir not gönderdiği ortaya çıktı.
11:02
14 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase‘in hisseleri tüm zamanların en düşük seviyesindeyken, CEO Brian Armstrong’un borsa çalışanlarına not gönderdiği, ayakta kalma mücadelesi veren veya çöken diğer kripto para borsalarının aksine şirketlerinin güçlü olduğuna dair güvence verdiği ortaya çıktı.

“Bu Bizim Parlama Anımız”

The Block’un ulaştığı notta Coinbase CEO’su Brian Armstrong‘un “Bu bizim parlama anımız. Rakiplerimizin kuralları çiğnediğini, değer ve medya ilgisinde roket gibi yükseldiğini gördüğümüz için bu hiçbir zaman kolay olmadı.” yazdığını bildirdi. Armstrong ayrıca, çalışanlara piyasadaki hareketliliğin ortasında müşterilere “hizmet vermeye hazır” olmaya davet etti ve “Binance’taki yüksek para çekme işlemlerini potansiyel olarak sektöre katkı sağlayan bir faktör olarak nitelendirdi.

39 yaşındaki CEO ayrıca çalışanlara Coinbase’in rakibi Binance‘e önemli bir maruziyeti olmadığını, müşteri varlıklarını güvenli bir şekilde sakladığını ve bilançosunda 5 milyar dolar bulunduğunu hatırlattı.

Öte yandan Coinbase hisselerinin Salı günkü işlem seansını tüm zamanların en düşük seviyesi olan 39 doların altında kapattığı görüldü.

Armstrong’un yorumları, 30 milyar doların üzerinde değerlemeye sahip kripto para borsası FTX‘in çöküşünün neden olduğu ve haftalardır süren likidite belirsizliği, kriz, iflaslar ve işten çıkarmaların hemen ardından geldi.

2 Milyar Doların Üzerinde Net Para Çıkışı

Müşterilerinin para çekme talepleri FTX’in çöküşüne katkıda bulunduğundan beri yatırımcılar yüksek alarm seviyesinde. Kripto analiz platformu Nansen tarafından sağlanan verilere göre, 12-13 Aralık’ta kripto para borsası Binance, Haziran ayından bu yana en yüksek günlük para çekme işlemini kaydetti. Binance, diğer ticaret platformlarını açık arada geride bırakarak net 2 milyar doların üzerinde net para çıkışı gördü.

Binance CEO’su Changpeng Zhao, bugün erken saatlerde attığı bir tweet’te “Binance’deki para çekme işlemleri normale döndü. Dünkü para çekme işlemlerinin boyutu yüksek değildi, ilk 5’e bile giremez. LUNA veya FTX’in çöküşü sırasında daha fazla para çıkışı olmuştu. İnsanlar paralarını tekrar Binance’a taşımaya başladı.” diyerek durumun normale döndüğünü bildirdi.

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