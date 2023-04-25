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  •   Binance Dopingi Alan Altcoin Rekora Koşuyor! Token’ın Verileri Yükseliyor!

Binance Dopingi Alan Altcoin Rekora Koşuyor! Token’ın Verileri Yükseliyor!

Hacim yönünden dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile ilişkilerinden ötürü yükseliş ivmesi yakalayan token rekora koşuyor!
16:30
25 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Floki Inu (FLOKI), piyasada düşüş eğiliminin hakim olduğu dönemde son 24 saat içerisinde fiyatı açısından benzeri görülmemiş bir büyüme gösterdi. Altcoindeki yükselişin sebebi ne?

Binance Desteği!

FLOKI’nin fiyatı 24 saat içinde %40’ın üzerinde arttı ve yazı kaleme alındığında 398 milyon dolarlık piyasa değeriyle 0,00004099 dolardan işlem görüyor. Son hareketli durum sonrasında FLOKI bir kez daha piyasa değerine göre ilk 100 kripto para listesine girdi ve yazım sırasında 95. sıraya yerleşti

Uzmanlara göre fiyat artışı büyük ölçüde FLOKI’yi listeleyen Binance ile ilişkilendirilebilir. Borsa, FLOKI/USD ve FLOKI/USDT çiftlerinde alım satımın 25 Nisan 2023’te başlayacağını duyurdu. Binance ayrıca, sosyal medya kolu aracılığıyla FLOKI etrafındaki heyecanı sürdürmeyi devam ediyor. Bu durum kripto para topluluğunda oldukça heyecan uyandırdı ve ticaret hacminden de anlaşılacağı üzere satın alma baskısı arttı.

FLOKI Yükselişi!

CoinMarketCap’e göre, FLOKI’nin hacmi son 24 saatte %1800’ün üzerinde arttı. Yaşanan durum, Binance’in FLOKI’yi listeleme olasılığını gösteren birkaç ipucu sonrasında ortaya çıktı. Altcryptogems, FLOKI’yi 630.000 doların üzerinde tutan Binance 40 adlı bir cüzdanla ilgili bir tweet yayınladı ve bu da onu token’ın en büyük 41. sahibi yaptı. Cüzdanın toplam varlığı 199 milyon doları aştığı için, cüzdanın gerçekten Binance ile bağlantılı olma olasılığı yüksek olarak görülüyordu.

Bunun dışında BSC ekosistemiyle ilgili güncellemeleri yayınlayan popüler bir Twitter tanıtıcısı olan BSC Daily, FLOKI’nin son yedi gün içinde Binance’te listelenmeyen en çok işlem gören öne çıkan projeler listesinin başında yer aldığını ortaya koydu. En son fiyat artışı sayesinde, FLOKI hakkındaki olumlu görüş hızla arttı. Ayrıca popülaritesini yansıtan sosyal hakimiyette bir artış eşlik etti. LunarCrush’ın verileri, FLOKI çevresindeki yükseliş duygularının son 24 saatte %190’ın üzerinde arttığını ortaya koydu. Ayrıca meme token Altrank’ı da önemli ölçüde iyileşti ve bu da yükselişe işaret edebilir. FLOKI’nin ağ büyümesi de oldukça yüksek ve bu durum token’ı aktarmak için daha fazla yeni adresin kullanıldığını gösterebilir. Son olarak FLOKI’nin bir haftalık fiyat hareketi fırlayarak yükseliş trendinin devam etme ihtimalini daha da arttırabilir.

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