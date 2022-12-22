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Binance Dev Adımı Attı! 2026 Yılına Kadar Yapılacaklar Diğer Ülkelere Örnek Olabilir!

Binance yeni ortaklıklar ve anlaşmalar duyurmaya devam ediyor. 2026 yılı hedefiyle atılan yeni adım tüm dünyaya örnek olabilir.
01:30
22 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paralar denilince akla gelen ilk borsa olan Binance son haftalarda zor bir dönemden geçiyormuş gibi görünüyordu. Tüm yaşanan olumsuzluklara rağmen şirket önemli adımlar atmaya devam ediyor. Gelen son haberlere göre şirket, kripto alanında sıkça adından söz ettiren bir devletle anlaşmaya vardı.

Büyük Ortaklık Duyuruldu

Önde gelen kripto borsası Binance, blockchain eğitim programını başlatmak için Kazakistan devlet kuruluşları ile ortaklığını duyurdu. Program, 2026 yılına kadar 40.000 kişiye blockchain eğitimi vermeyi hedefliyor.

Binance, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası Ödeme ve Finansal Teknolojileri Geliştirme Merkezi ve Astana Hub tarafından geliştirilen Araştırma Laboratuvarı ‘Blockchain Center’, Kazakistan Cumhuriyeti Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık ve Uzay Sanayi Bakanlığı ve Kazakistan Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaptı.

Her iki tarafın ileri gelenleri tarafından bir işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre Binance, eğitim materyalleri sunacak. Üniversiteler için blockchain, uyumluluk üzerine temel eğitim programının oluşturulmasına ve yürütülmesine yardımcı olacak.

Kazakistan Ve Binance Hedefe Birlikte Yürüyor

Bu lansmanla birlikte Kazakistan, blok zincirini üniversitelerin programlarına dahil eden dünyadaki ilk ülkelerden biri olacak.

Binance Asya Bölge Başkanı Gleb Kostarev şunları söyledi:

Kazakistan’ın dijital teknolojilerde lider bir oyuncu olma hedefini destekliyoruz, ki bu da ülke çapında eğitim ve blok zincirinin benimsenmesini artırmadan mümkün olmayacak. Kazakistan devlet kurumlarıyla kurduğumuz ortaklık, herkese erişilebilir ve standartları belirleyen blockchain ve kripto eğitimi sunma yolunda attığımız bir diğer adım.

Binance kısa süre önce Kazakistan ile bir mutabakat zaptı imzalamış ve ülkedeki piyasalarda güvenli bir şekilde sanal varlıklar yaratma konusunda anlaşmıştı. Etkileşim için uzun vadeli ve sürdürülebilir bir platform oluşturma sözü vermişti. Kripto cephesinde Kazakistan, Bitcoin madencilerinin tüzel kişilikler oluşturmasını ve resmi vergi konuları haline gelmesini gerektiren beş kripto anlaşmasını da kabul etti.

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