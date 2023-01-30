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Binance CZ: Kahin Değilim Ama Bu Tablo Kriptonun Gerçeği! Belki Geleceği?

Binance Kurucusu CZ kripto paraların geleceğine işaret eden önemli bir tablo paylaştı.
17:50
30 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Binance CEO’su CZ son zamanlarda kripto para yatırımcıların moral verme görevini üstlendi, birkaç dakika önce bir grafik paylaştı. Ayı sezonu kripto para yatırımcıları kadar borsa sahiplerini de olumsuz etkiliyor ve kazançları düşen borsalar personellerini azaltmak zorunda kalıyor. Elbette kripto borsalarının sahipleri boğa sezonunu kıştan daha fazla seviyor.

Binance CEO’su Kripto Tahmini

CZ birkaç dakika önce kendi hesabı üzerinden bir grafik paylaşarak kripto paraların geleceğine dair tahminde bulundu. Aslında bu tablo bizim sıklıkla değindiğimiz 4 yıllık Bitcoin döngüsünü gösteriyor. Geçmiş veriler bugüne kadar BTC için geleceği tahmin etmeye yardımcı oldu. Peki Binance CEO’su CZ son paylaşımında neler söyledi?

“Tarih geleceği öngörmez. Ama tarih bu. Şimdiye kadar 4 yıllık döngüler. Veriler halka açıktır. Tablo @gautamchhugani tarafından yapılmıştır”.

Eğer gelecekte 4 yıllık döngü tekrar ederse kripto para piyasalarını neler bekliyor? Şimdi gelin buna göz atalım.

4 Yıllık Bitcoin Döngüsü

Tabloda ilk dikkat çeken şey 2014, 2018 ve 2022 yılları oluyor. Bu yıl ayı sezonunun en zorlu günlerini temsil ediyor. Bitcoin fiyatı bu tarihlerde sırasıyla %58, %74 ve %64 oranında düştü. Üstelik geçtiğimiz yıl binlerce olumsuzluğun ortasında Bitcoin nispeten güçlü kaldı. Benzer olayları 2018 yılında yaşasaydı muhtemelen Bitcoin’in daha az benimsendiği bu dönemde %80’i aşan kayıplar görürdük. Bu tablo bize 4 yıllık döngünün en zor yılını 2022’de geride bıraktığımızı söylüyor. Peki bundan sonra ne olacak? CZ tarafından paylaşılan tablo da yıkım yılından sonra 3 yıl boyunca sürekli yükselişler oluyor.

Yani 2023, 2024 ve 2025 yılında BTC fiyatı yükselmeye devam edecek. Henüz Ocak ayında olmamıza rağmen BTC %40’a yakın yükseldi. 24 yılında Bitcoin fiyatında üç haneli büyüme görebiliriz. Önceki döngülere göre asgari %100 yükseliş şaşırtıcı olmaz. Buna göre 2024 yılında BTC fiyatı 40.000 doları aşabilir. Döngünün son yılı 2025’te ise BTC ATH seviyesini görmeli. Elbette veriler geleceği göstermez ancak Bitcoin için 4 yıllık döngülerin bize söylediği şeyler bunlar.

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