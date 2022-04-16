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  •   Binance CEO’sundan Açıkalamalar: 2022, Kripto Ekosistemi Adına Nasıl Bir Yıl Olacak?

Binance CEO’sundan Açıkalamalar: 2022, Kripto Ekosistemi Adına Nasıl Bir Yıl Olacak?

Binance CEO'su, yakın tarihli bir röportajında regülasyonların önemine vurgu yaptı ve kripto ekosistemi adına 2022 yılı beklentilerini paylaştı.
10:15
16 Nisan 2022
Binance CEO'su Changpeng Zhao, Kripto Paraların Geleceği Hakkında Açıklamalarda Bulundu
Yazar: Ali Eren Girişken

Kripto para borsası Binance‘in CEO’su Changpeng Zhao, Cointelegraph’ın Youtube kanalında yaptığı son röportajında kripto para birimlerine ilişkin 2022 yılı beklentilerini dile getirdi. Zhao, dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin dijital varlıkları düzenlemede giderek daha önemli roller üstlenmesi ile birlikte kripto para birimlerinin benimsemesinin de önemli ölçüde artacağını dile getirdi.

Binance CEO’sundan Açıklamalar

Cointelegraph ile Youtube’dan gerçekleştirdiği röportajda Chanpeng Zhao, kripto benimsemesinin 2022 yılında önemli bir artış gösterebileceğine yönelik düşüncelerini dile getirdi. Binance CEO’su, son dönemlerde dünyanın dört bir yanından çok sayıda ülkeye çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu ve izlenimlerinin oldukça olumlu olduğunu ifade etti. Regülatörlerin yıl içerisinde yasal düzenlemeler adına önemli adımlar atmaya başlayabileceğini ifade eden Zhao, kripto para birimlerinin global ölçekteki benimsenme oranlarında 2022 yılı içerisinde büyük bir artış görülebileceğini de sözlerine ekledi.

Yasal düzenlemelerin kripto para birimlerinin geleceği açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Chanpeng Zhao, yeniliği ve inovasyonu teşvik eden, ancak aynı zamanda geniş çaplı bir yatırımcı koruması sağlayan regülasyonların sektörün büyümesinde kritik bir rol oynayacağını dile getirdi.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Son haftalarda düşüş yönlü bir ivme yakalayan Bitcoin (BTC), kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 40.000 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ethereum (ETH) da piyasadaki düşüş eğiliminin etkisiyle son haftalarda kaydettiği değer kayıplarının ardından 3.000 dolar fiyat seviyelerine geri çekildi. Piyasadaki çoğu altcoin, lider kripto para birimi Bitcoin’in yenide düşüşe geçmesi ile çift haneli değer kayıpları kaydetmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise hafta içerisinde yeniden 2 trilyon doların altına geriledi.

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