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Binance CEO’sundan 2023 Müjdesi! 10-15 Yıl Sonra Ne Olacak?

Binance CEO'su CZ bugün önemli açıklamalarda bulundu. 10-15 yıl sonra dev borsayı neler bekliyor?
16:35
11 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsasının CEO’su CZ bugün yeni açıklamalarda bulundu. Binance yazı hazırlandığı sırada 11,1 milyar dolarlık hacim üretmiş ve bu rakam Coinbase borsasının yaklaşık 10 katı büyüklüğünde. FTX iflası daha fazla yatırımcının Binance platformunu kullanmasına neden oldu. Peki CZ bu yıla dair ne açıklamalarda bulundu?

Binance 2023 Müjdesi

Binance CEO’su Changpeng Zhao, bugün İsviçre’nin St Moritz kentinde düzenlenen bir konferansta konuştu. Twitter’da yapılması planlanan AMA etkinliği oturumu da bu sebepten sonraki haftaya ertelendi. Binance CEO’su 2023’te istihdam noktasında cesur adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi. Birçok kripto para borsası personellerini işten çıkarmaya devam ederken Binance, güçlü konumunu sürdürebilmek ve finansal açıdan bir sorun yaşamadığını ispat etmek için daha fazla işe alım vadediyor.

CZ net bir rakam vermese de personel sayısının bu yıl %15 ile %30 arasında artacağını söyledi. Geçtiğimiz yıla 3.000 çalışanla giren Binance bunu %100’den fazla artırarak 8.000 seviyesine çıkarmıştı. Özellikle regülasyonlara uyum noktasında karnesini iyileştirebilmek için uyum ekibini 2021 yılından bu yana büyütmeye devam ediyor. Ancak bu yıl istihdam edilecek personellerin önemli kısmı müşteri hizmetleri ve altyapı iyileştirmeleriyle ilgili olacak. Müşterilerin direkt olarak destek personeline ulaşıp sorularına cevap bulabilmesi FUD ortamında iyi bir yetenektir.

Binance Liderliği Kaybedecek

Evet, Binance CEO’su CZ bugün katıldığı etkinlikte buna benzer bir açıklamada bulundu. Şu anda oldukça karlı bir iş yaptıklarını kabul eden Binance kurucusu bunun sonsuza kadar sürmeyeceğinin farkında. Peki ne olacak? CZ’ye göre insanlar merkezi olmayan platformlara yönelmeye başladıkça Binance karlılığı önemli ölçüde düşecek. Daha önceki açıklamalarından da bildiğimiz üzere CZ, merkezi olmayan platformlara da önemli yatırımlar yapıyor.

Binance CEO’su önümüzdeki 10-15 yıl içinde Binance borsasından çok daha büyük bir merkezi borsa görebileceğimizi düşünüyor. Bu noktada haklı ancak henüz yatırımcıların önemli kısmı blockchain uygulamalarına adapte olabilmiş değil. En basit merkezi olmayan cüzdan kullanımından tutun, DeFi platformlarında işlem yapmaya kadar birçok şey yatırımcıların büyük bölümü için karmaşık görünüyor. Eğer Binance borsasından daha büyük merkezi olmayan platformlar göreceksek kullanıcı deneyimi noktasında daha fazla ilerleme katetmeleri de gerecek. Ve elbette topluluğun kendini eğitmesi, gelişmesi de önemli bir şart.

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