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Kripto para piyasalarında son yaşananlar bazı şeyleri artık zorunlu hale getiriyor. Vitalik ile CZ anlaştı. Kripto para endüstrisinin ihtiyaç duyduğu en büyük şey bugünlerde şeffaflık ve bu şeffaflık anlık rezerv kanıtlarıyla sınırlı olmamalı. Peki bu sorun nasıl çözülecek? Dün Vitalik Buterin bir öneri yayınladı ve endüstrideki kötü oyuncuları tedirgin edebilecek mekanizmaları yüksek sesle dillendirdi.

Güvenli Kripto Para Borsaları

Güvenlik sistemlerin hacklenmesinin önleniyor olmasından daha fazlasıdır. FTX ve Alameda’nın yaptığı dolandırıcılığın detayları ortaya çıktıkça yatırımcılar tüm kripto para borsalarına şüpheyle yaklaşıyor. Onların platforma yatırdıkları bakiyeleri kullanıp kullanmadığını öğrenmek için çeşitli taleplerde bulunuyorlar. Kimse herhangi bir borsada yatırdığı bakiyenin yöneticiler tarafından risk atılmasını istemez. Binance CEO’su CZ, Vitalik Buterin ile Merkezi Borsaların (CEX’ler) kullanıcı güvenliğini gösteren kamuya açık kanıtlar üretmesi gerektiği konusunda hemfikirdi. Elbette CZ başlangıçta FTX kullanıcılarının başına gelen felakete yanıt olarak Rezerv İspatı fikrini ortaya atmış ve birkaç borsa bu modeli benimsemişti. Ancak Ethereum’un kurucu ortağı modelin geliştirilebileceğini öne sürmüş ve CZ de borsa ekibinin bu fikri uygulayabileceğini teyit etmişti.

Vitalik, HackMD aracılığıyla yayınladığı yazısında, borsaların ödeme gücünü kanıtlamasının yalnızca rezerv verilerine bağlı kalmaktan daha önemli olduğunu kaydetti. ETH kurucusuna göre, kripto sektörünün fiat destekli sistemlere bağlı kalmak yerine kendi yöntemine sahip olması daha iyiydi. Vitalik kriptografik teknoloji ekosisteme sağlamlık ve gizlilik sağlayabileceğinden, zk-SNARK’ların tasarıma yardımcı olma yeteneğine atıfta bulundu. Vitalik ayrıca sistemin merkezi borsaları gözetim dışı platformlar haline getirebileceğini belirtti. O şöyle dedi,

“Gelecekte, kullanıcı fonlarının validium akıllı sözleşmesi gibi bir şeyde tutulduğu kriptografik olarak ‘kısıtlanmış’ CEX’ler de görebiliriz. Ayrıca fiat ile güvendiğimiz ama kripto para ile güvenmediğimiz yarı-gözetimli borsalar da görebiliriz.”

Vitalik Buterin bir gün müşteriler istemeden kullanıcı varlıklarının borsalar tarafından hareket ettirilemeyeceği bir yapının da hayatımıza gireceğini düşünüyor. Bunu deneyenler oldu ancak büyük oyunculardan bu yönde önemli bir adım gelmedi. Ancak Binance CEO’sunun son yaptığı açıklamalara bakarsak yakında dev borsanın buna benzer bir güven mekanizması tesis edeceği düşünülüyor.

Binance Coin (BNB)

BNB yatay seyrine devam ediyor. Bununla birlikte, BNB’nin geliştirme faaliyeti de 14 Kasım’dan bu yana aynı noktada asılı kaldığı için güncellemeye hemen tepki vermedi. 0,05 seviyesindeki geliştirme faaliyeti değeri, Binance Chain’in son zamanlarda büyük yükseltmeler görmediğini gösterdi. Buna ek olarak, 24 saatlik aktif adresler yukarıda belirtilen metriklerle uyumlu görünüyordu. Santiment’e göre, BNB’nin aktif adreslerinin zincir üzerindeki durumu 3874 idi. Bu yazı yazıldığı sırada bu sayı 18 Kasım kayıtlarına son derece yakındı.

Türev piyasasındaki durumuna gelince, BNB olağanüstü bir konumda değildi. Bunun nedeni, yazı hazırlandığı sırada -%0,004’e düşen Binance fonlama oranıydı. Bu, vadeli işlem ve opsiyon tüccarlarının madeni paraya olan ilgilerinin zayıf olduğunu gösteriyordu.