Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Binance CEO’su ve Ethereum Kurucusu Anlaştı! Yakında Geliyor!

Binance CEO’su ve Ethereum Kurucusu Anlaştı! Yakında Geliyor!

Kripto para borsaları gelecekte "daha az güvene dayalı" hale gelecek mi? Vitalik ve CZ bunun üzerinde çalışıyor.
09:20
20 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasalarında son yaşananlar bazı şeyleri artık zorunlu hale getiriyor. Vitalik ile CZ anlaştı. Kripto para endüstrisinin ihtiyaç duyduğu en büyük şey bugünlerde şeffaflık ve bu şeffaflık anlık rezerv kanıtlarıyla sınırlı olmamalı. Peki bu sorun nasıl çözülecek? Dün Vitalik Buterin bir öneri yayınladı ve endüstrideki kötü oyuncuları tedirgin edebilecek mekanizmaları yüksek sesle dillendirdi.

Güvenli Kripto Para Borsaları

Güvenlik sistemlerin hacklenmesinin önleniyor olmasından daha fazlasıdır. FTX ve Alameda’nın yaptığı dolandırıcılığın detayları ortaya çıktıkça yatırımcılar tüm kripto para borsalarına şüpheyle yaklaşıyor. Onların platforma yatırdıkları bakiyeleri kullanıp kullanmadığını öğrenmek için çeşitli taleplerde bulunuyorlar. Kimse herhangi bir borsada yatırdığı bakiyenin yöneticiler tarafından risk atılmasını istemez. Binance CEO’su CZ, Vitalik Buterin ile Merkezi Borsaların (CEX’ler) kullanıcı güvenliğini gösteren kamuya açık kanıtlar üretmesi gerektiği konusunda hemfikirdi. Elbette CZ başlangıçta FTX kullanıcılarının başına gelen felakete yanıt olarak Rezerv İspatı fikrini ortaya atmış ve birkaç borsa bu modeli benimsemişti. Ancak Ethereum’un kurucu ortağı modelin geliştirilebileceğini öne sürmüş ve CZ de borsa ekibinin bu fikri uygulayabileceğini teyit etmişti.

Vitalik, HackMD aracılığıyla yayınladığı yazısında, borsaların ödeme gücünü kanıtlamasının yalnızca rezerv verilerine bağlı kalmaktan daha önemli olduğunu kaydetti. ETH kurucusuna göre, kripto sektörünün fiat destekli sistemlere bağlı kalmak yerine kendi yöntemine sahip olması daha iyiydi. Vitalik kriptografik teknoloji ekosisteme sağlamlık ve gizlilik sağlayabileceğinden, zk-SNARK’ların tasarıma yardımcı olma yeteneğine atıfta bulundu. Vitalik ayrıca sistemin merkezi borsaları gözetim dışı platformlar haline getirebileceğini belirtti. O şöyle dedi,

“Gelecekte, kullanıcı fonlarının validium akıllı sözleşmesi gibi bir şeyde tutulduğu kriptografik olarak ‘kısıtlanmış’ CEX’ler de görebiliriz. Ayrıca fiat ile güvendiğimiz ama kripto para ile güvenmediğimiz yarı-gözetimli borsalar da görebiliriz.”

Vitalik Buterin bir gün müşteriler istemeden kullanıcı varlıklarının borsalar tarafından hareket ettirilemeyeceği bir yapının da hayatımıza gireceğini düşünüyor. Bunu deneyenler oldu ancak büyük oyunculardan bu yönde önemli bir adım gelmedi. Ancak Binance CEO’sunun son yaptığı açıklamalara bakarsak yakında dev borsanın buna benzer bir güven mekanizması tesis edeceği düşünülüyor.

Binance Coin (BNB)

BNB yatay seyrine devam ediyor. Bununla birlikte, BNB’nin geliştirme faaliyeti de 14 Kasım’dan bu yana aynı noktada asılı kaldığı için güncellemeye hemen tepki vermedi. 0,05 seviyesindeki geliştirme faaliyeti değeri, Binance Chain’in son zamanlarda büyük yükseltmeler görmediğini gösterdi. Buna ek olarak, 24 saatlik aktif adresler yukarıda belirtilen metriklerle uyumlu görünüyordu. Santiment’e göre, BNB’nin aktif adreslerinin zincir üzerindeki durumu 3874 idi. Bu yazı yazıldığı sırada bu sayı 18 Kasım kayıtlarına son derece yakındı.

Türev piyasasındaki durumuna gelince, BNB olağanüstü bir konumda değildi. Bunun nedeni, yazı hazırlandığı sırada -%0,004’e düşen Binance fonlama oranıydı. Bu, vadeli işlem ve opsiyon tüccarlarının madeni paraya olan ilgilerinin zayıf olduğunu gösteriyordu.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
İlgili Yazılar
Sıcak Gelişme: Bir Kripto Para Borsası Daha İşlemleri Durdurdu!
Sıcak Gelişme: Bir Kripto Para Borsası Daha İşlemleri Durdurdu!
Bugün Yüzde 6900 Artan Altcoin! Binance Borsasında İşlem Görüyor!
Bugün Yüzde 6900 Artan Altcoin! Binance Borsasında İşlem Görüyor!
Yüzde 2000 Arttı! SNM Coin Nedir, Ne İşe Yarar ve Neden Yükseliyor?
Yüzde 2000 Arttı! SNM Coin Nedir, Ne İşe Yarar ve Neden Yükseliyor?
Shark Tank’ın Gözde İsminden Dikkat Çeken Açıklama: Bu Borsaya Geçiyorum!
Shark Tank’ın Gözde İsminden Dikkat Çeken Açıklama: Bu Borsaya Geçiyorum!
Dünyaca Ünlü CEO Kripto Para Yatırımcılarını Çıldırttı: Neredeyse SBF’yi Aklayacak!
Dünyaca Ünlü CEO Kripto Para Yatırımcılarını Çıldırttı: Neredeyse SBF’yi Aklayacak!
Kripto Para Piyasasını Sarsan FTX İçin Kritik Gelişme: İnceleme Süreci Başladı!
Kripto Para Piyasasını Sarsan FTX İçin Kritik Gelişme: İnceleme Süreci Başladı!
Sıradaki FTX Bu Kripto Borsası Olabilir! İlk 8’de ve Dikkat!
Sıradaki FTX Bu Kripto Borsası Olabilir! İlk 8’de ve Dikkat!
Hangi Kripto Para Borsası Güvenli? Nasıl Anlarız?
Hangi Kripto Para Borsası Güvenli? Nasıl Anlarız?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Güncel NFT Haberleri
Gas Ücreti Nedir ve Niye Yükselir?
Sony’den Oyun Sektörüne Yeni Bir Hamle Geldi; PlayStation İçin NFT Patenti Alındı!
2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!
Steve Jobs’un 200 Bin Dolara Satılan Sandaletleri; Nike’ın Blockchain Sektöründe Ses Getirecek Adımları!
Nike, Bu Kripto Projesiyle Ortaklığını Duyurdu! Fiyatı Hızla Artabilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022