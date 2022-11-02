Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Binance CEO’su CZ Bakın Satın Almak İçin Neyi Gözüne Kestirdi!

Binance CEO’su CZ Bakın Satın Almak İçin Neyi Gözüne Kestirdi!

Binance CEO'su Cz öyle bir noktaya göz dikti ki gelenekseller de dahil olmak üzere tüm yatırımcıları heyecanlandıracakmış gibi duruyor.
23:57
2 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yayınlanan son rapora göre, kripto borsası Binance yeni bir atılım yapmanın eşiğinde olabilir ve potansiyel olarak bir satın alma çılgınlığına girişebilir. Dünyanın en büyük kripto borsası, yeni gelişen sektörle boşluğu doldurmak için geleneksel bir finans kurumu satın almayı araştırıyor olabilir.

Şirketin CEO’su Changpeng “CZ” Zhao, önümüzdeki aylarda potansiyel satın alma işlemlerine 1 milyar doların üzerinde kaynak ayırma niyetini dile getirdi. Kripto borsası eski endüstri temellerini takip ediyormuş gibi görünüyor.

CZ’den Önemli Açıklamalar

CZ, kripto varlıklar üzerindeki %0 vergi nedeniyle kripto yatırımcıları için daha dostane yerlerden biri olan Portekiz’in Lizbon kentindeki web zirvesi konferansında verdiği bir röportajda şunları söyledi:

Belirli türde yerel lisanslara, geleneksel bankacılığa, ödeme hizmeti sağlayıcılarına, hatta bankalara sahip olan insanlar var. Biz bunlara bakıyoruz. Kripto ile geleneksel finans dünyası arasında köprü olmak istiyoruz.

Binance CEO’su, geleneksel bir finans kurumu satın almanın Binance için akıllıca bir hareket olabileceğine inanıyor. Platform halihazırda bankalarla birlikte çalışıyor ve birçok kullanıcının kripto borsası ürünlerinden yararlanmak için bu geleneksel kurumlara akın ettiğini görülüyor.

CZ, bu anlamda bankaların değerlemelerinde bir artış göreceğine inanıyor. Kurumlar zaten fayda sağlıyorsa, kripto borsası tüm sürecin kontrolünü ele geçirebilir ve faydaların  %100’ünü ele geçirebilir.

Ayrı bir raporda, Binance’in halihazırda 67 projeye 300 milyon doların üzerinde taahhütte bulunduğunu belirtiyor. Şirket 2021 yılında 73 projeye 140 milyon dolar yatırım yapmıştı. Belirtildiği gibi, şirketin hala 500 milyon doların üzerinde sermaye dağıtmayı beklediği konuşulanlar arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz ay CZ, potansiyel yatırımlar, kripto borç verenlerin neden ideal bir seçim olmayabileceği ve yeni ortaya çıkan alandaki diğer sektörlerin neden daha fazla değer sağlayabileceği hakkında şunları söyledi:

Son aylarda pek çok kredi kuruluşuna baktık, çünkü tüm sorunlar burada. Birçoğu sadece kullanıcının parasını alıp başkasına veriyor. Çok fazla içsel değer yok. NFT kullanım alanları büyük ölçüde iyi inşa edilmedi. Bu teknolojinin kalacağını düşünüyorum. Genel olarak yüksek seviyede, ayı piyasası sırasında daha fazla piyasa konsolidasyonu göreceğiz. Çok fazla risk ve acı var olmasına rağmen aynı zamanda çok fazla fırsat da var.

Binance Elon Musk İle Ortak Oldu

Kripto borsası Binance, Twitter’ın satın alınması için milyarder ve girişimci Elon Musk’a 500 milyon dolar taahhüt etti. CZ’ye göre, şirket sosyal medyada, bunun kripto ve dijital varlıklarla daha fazla entegrasyonunda çok fazla potansiyel görüyor.

The Times’a konuşan CZ, Musk’la yaptığı anlaşmayı zekice olarak nitelendirdi. Yönetici, Binance’ın Musk’ın ifade özgürlüğü davasını desteklediğini ve insanların finansal özgürlüğünü artırmayı amaçladığını iddia ediyor. Yöneticiye göre bu iki neden birbiriyle bağlantılı.

CZ sözlerine son olarak şunları ekledi:

Biz çok uzun vadeli yatırımcılarız, bu nedenle önümüzdeki 10, 50 ile 100 yıl içinde yer almayı öngörüyoruz. Kısa vadeden rahatsız değiliz; bunu umursamıyoruz. Biz platformun uzun vadeli potansiyelini önemsiyoruz ve bunan yanında Twitter artı Elon mu? Tek başlarına çok büyük bir potansiyele sahipler ama bir araya geldiklerinde çok yüksek bir potansiyel ortaya çıkıyor. Bundan 10 ila 20 yıl sonra, bunun dünkü Twitter’dan çok daha güçlü bir platform olacağından çok eminiz.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Yatırımcılar Kripto Para Borsalarına Bu Altcoin’lerden Yığıyor! Neler Oluyor?
Yatırımcılar Kripto Para Borsalarına Bu Altcoin’lerden Yığıyor! Neler Oluyor?
Son Dakika: Coinbase’de Şok Eden Ayrılık Tüm Dengeleri Değiştirecek!
Son Dakika: Coinbase’de Şok Eden Ayrılık Tüm Dengeleri Değiştirecek!
Sıcak Gelişme: Binance CEO’su Dev Bir Adıma Hazırlanıyor! BNB Coin’e Dikkat!
Sıcak Gelişme: Binance CEO’su Dev Bir Adıma Hazırlanıyor! BNB Coin’e Dikkat!
Son Dakika: Binance Yeni Ortağını Müjdeledi! Büyük Yatırımcı Sevindi!
Son Dakika: Binance Yeni Ortağını Müjdeledi! Büyük Yatırımcı Sevindi!
Son Dakika: Coinbase Bu Altcoini Listeleyecek! Ralli Başladı!
Son Dakika: Coinbase Bu Altcoini Listeleyecek! Ralli Başladı!
Hangi Altcoinleri Tutuyor? 14 Milyar Dolarlık Kripto Serveti Var!
Hangi Altcoinleri Tutuyor? 14 Milyar Dolarlık Kripto Serveti Var!
SON DAKİKA: Dünyanın En Büyük Kripto Para Opsiyon Borsası Hack’lendi! Para Çekme İşlemleri Durduruldu!
SON DAKİKA: Dünyanın En Büyük Kripto Para Opsiyon Borsası Hack’lendi! Para Çekme İşlemleri Durduruldu!
Dev Kripto Para Borsasında Deprem! Yüzde 30 Azaltıldı!
Dev Kripto Para Borsasında Deprem! Yüzde 30 Azaltıldı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Güncel NFT Haberleri
Facebook ve Instagram’dan Bu 2 Altcoin İçin Büyük Hamle!
Cardano NFT’leri, NFT Gerilemesine Rağmen Hızla Büyüyor!
O Kadar NFT Koleksiyonu Çıkıyor! Bu NFT Dosyaları Nerede Saklanıyor?
Ethereum Yükseldi Fiyatları Fırladı: Bu NFT Koleksiyonu Zirveye Alıştı!
Twitter Yeni Özelliğini Duyurdu! Elon Musk’ın Geldiği Belli Oluyor!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022