Binance CEO'su Cz öyle bir noktaya göz dikti ki gelenekseller de dahil olmak üzere tüm yatırımcıları heyecanlandıracakmış gibi duruyor.

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Yayınlanan son rapora göre, kripto borsası Binance yeni bir atılım yapmanın eşiğinde olabilir ve potansiyel olarak bir satın alma çılgınlığına girişebilir. Dünyanın en büyük kripto borsası, yeni gelişen sektörle boşluğu doldurmak için geleneksel bir finans kurumu satın almayı araştırıyor olabilir.

Şirketin CEO’su Changpeng “CZ” Zhao, önümüzdeki aylarda potansiyel satın alma işlemlerine 1 milyar doların üzerinde kaynak ayırma niyetini dile getirdi. Kripto borsası eski endüstri temellerini takip ediyormuş gibi görünüyor.

CZ’den Önemli Açıklamalar

CZ, kripto varlıklar üzerindeki %0 vergi nedeniyle kripto yatırımcıları için daha dostane yerlerden biri olan Portekiz’in Lizbon kentindeki web zirvesi konferansında verdiği bir röportajda şunları söyledi:

Belirli türde yerel lisanslara, geleneksel bankacılığa, ödeme hizmeti sağlayıcılarına, hatta bankalara sahip olan insanlar var. Biz bunlara bakıyoruz. Kripto ile geleneksel finans dünyası arasında köprü olmak istiyoruz.

Binance CEO’su, geleneksel bir finans kurumu satın almanın Binance için akıllıca bir hareket olabileceğine inanıyor. Platform halihazırda bankalarla birlikte çalışıyor ve birçok kullanıcının kripto borsası ürünlerinden yararlanmak için bu geleneksel kurumlara akın ettiğini görülüyor.

CZ, bu anlamda bankaların değerlemelerinde bir artış göreceğine inanıyor. Kurumlar zaten fayda sağlıyorsa, kripto borsası tüm sürecin kontrolünü ele geçirebilir ve faydaların %100’ünü ele geçirebilir.

Ayrı bir raporda, Binance’in halihazırda 67 projeye 300 milyon doların üzerinde taahhütte bulunduğunu belirtiyor. Şirket 2021 yılında 73 projeye 140 milyon dolar yatırım yapmıştı. Belirtildiği gibi, şirketin hala 500 milyon doların üzerinde sermaye dağıtmayı beklediği konuşulanlar arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz ay CZ, potansiyel yatırımlar, kripto borç verenlerin neden ideal bir seçim olmayabileceği ve yeni ortaya çıkan alandaki diğer sektörlerin neden daha fazla değer sağlayabileceği hakkında şunları söyledi:

Son aylarda pek çok kredi kuruluşuna baktık, çünkü tüm sorunlar burada. Birçoğu sadece kullanıcının parasını alıp başkasına veriyor. Çok fazla içsel değer yok. NFT kullanım alanları büyük ölçüde iyi inşa edilmedi. Bu teknolojinin kalacağını düşünüyorum. Genel olarak yüksek seviyede, ayı piyasası sırasında daha fazla piyasa konsolidasyonu göreceğiz. Çok fazla risk ve acı var olmasına rağmen aynı zamanda çok fazla fırsat da var.

Binance Elon Musk İle Ortak Oldu

Kripto borsası Binance, Twitter’ın satın alınması için milyarder ve girişimci Elon Musk’a 500 milyon dolar taahhüt etti. CZ’ye göre, şirket sosyal medyada, bunun kripto ve dijital varlıklarla daha fazla entegrasyonunda çok fazla potansiyel görüyor.

The Times’a konuşan CZ, Musk’la yaptığı anlaşmayı zekice olarak nitelendirdi. Yönetici, Binance’ın Musk’ın ifade özgürlüğü davasını desteklediğini ve insanların finansal özgürlüğünü artırmayı amaçladığını iddia ediyor. Yöneticiye göre bu iki neden birbiriyle bağlantılı.

CZ sözlerine son olarak şunları ekledi: