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Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance‘ın CEO’su Changpeng Zhao (CZ), YouTube’da yayımlanan yakın tarihli bir TechCrunch röportajında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Bugün Buna İhtiyacımız Yok”

Kripto para borsası Binance’ın CEO’su Changpeng Zhao, YouTube’da yayımlanan yakın tarihli bir TechCrunch röportajında, kripto para borsası Binance’in gelirinin yüzde 90’ını borsa üzerinde gerçekleştirilen işlemlerden alınan işlem ücretlerinden geldiğini belirtti.

Zhao, Binance’in 2020 yılında 400 milyon dolara satın aldığı kripto veri platformu CoinMarketCap konusuna da değindi. Zhao, Binance’ın platform üzerindeki tüm reklamları kaldırarak daha temiz bir deneyim sunmak istediğini belirtirken şunları ekledi:

Reklam gösteriminin yeniden başlatabiliriz. Bunun yapmamız halinde bu bize yılda 40 milyon dolar getirir. Ancak bugün buna ihtiyacımız yok.

Bloomberg’in yaptığı bir analize göre, dev kripto para borsası Binance’in 2021 yılı geliri yaklaşık 20 milyar dolar seviyesinde.

Binance’ın CoinMarketCap’i Satın Alması

Binance, 2020 yılında kripto veri platformu CoinMarektCap’in satın almak üzere harekete geçmiş ve 400 milyon dolarlık bir teklifte bulunmuştu. Nitekim 2 Nisan’da anlaşmaya varıldığı açıklandı ve kripto para borsası Binance, CoinMarketCap’in yeni sahibi oldu.

Zhao, o dönem satın alıma ilişkin yaptığı açıklamada Binance ve CoinMarketCap’in hem “kripto paralara erişim” sağlama konusunda hem de kripto paraların dünyadaki insanlar için daha erişilebilir ve yararlı yapma konusunda benzer vizyonu paylaştıklarını dile getirerek şunları söylemişti:

Satın alım birbirimizin güçlü yönlerini geliştirmemize ve sektörde daha fazla büyümemize ve bu şeffaflığı aşılamamıza olanak sağlayacak.

Binance’ın CoinMarketCap’i satın alması tekelleşme iddialarının yapılmasına neden olurken, kripto para topluluğunun bazı önde gelen üyelerinin platformu protesto ederek kullanmayacağını açıkladı görülmüştü. Kripto para borsasının satın almasının ardından gelişimine hız veren CoinMarketCap o zamandan bu yana irili ufaklı birçok yeni özelliğe kavuştu.