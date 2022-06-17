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Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Güneydoğu Asya pazarındaki genişleme misyonuyla Güney Kore pazarına yeniden giriş yapmayı planlıyor. Binance CEO’su Changpeng Zhao, Fransa’daki VivaTech 2022’de Kore medyasına verdiği röportajda Güney Kore’ye yeniden giriş yapma planını açıkladı.

Güney Kore Pazarına Geri Dönüş Sinyali

Binance CEO’su Changpeng Zhao, şu anda genişleme ve ortaklıklar yoluyla bir sonraki Blockchain ve Web3 geliştirme dalgasında liderliğini kurmak için birçok Güneydoğu Asya ülkesini ziyaret ediyor. Bu noktada görevini tamamlamak için Güney Kore pazarına genişleme Binance için oldukça önemli.

Güney Kore, dünyanın en büyük kripto para ekonomilerinden birine, mükemmel bir yetenek havuzuna ve Binance için hala çekici bir pazar olan bir başlangıç ​​topluluğuna sahip. Kripto para borsası, Özel Finansal Bilgi Yasası (Özel Hükümler Yasası) gibi katı kurallar ve düzenlemeler nedeniyle 2021’nin Ocak ayından Güney Kore’den çıkmıştı.

Binance CEO’su Zhao, Güney Kore‘den Maeil Economic Daily’e verdiği röportajda şunları söyledi:

Güney Kore’ye yeniden giriş yapmayı düşünüyoruz. Önemli yetenekleri ve M&A’ları işe almak için iyi bir zaman yaklaşıyor. Web 3.0’ın gerçeğe dönüşmesi için nihayetinde popülerleşme anahtardır ve Binance’in nihai hedefi bunun için bir platform olmaktır.

Binance, kripto paralar, Blockchain ve Web3 teknolojilerinin benimsenmesini artırmak için Filipinler , Malezya ve Vietnam dahil olmak üzere diğer Güneydoğu Asya ülkelerine hızla yayılıyor. Zhao, geleceğin Blockchain, NFT’ler ve Metaverse‘de olduğuna inanıyor. Ayrıca, kripto paraların geleneksel finans kurumları ve bankalarla entegrasyonu konusunda muhtemelen yalnızca Güney Kore’nin ABD ile boy ölçüşebileceğini düşünüyor.

Güney Kore’deki Kripto Para Piyasası

Güney Kore, dünyanın en ilerici kripto para ülkelerinden biri konumunda. Bununla birlikte, Terra çöküşünün ardından ülke, yatırımcı koruması ve adil ticaret uygulamaları için kripto para kurallarını ve düzenlemelerini sıkılaştırdı. Ülke, ayrıca kripto para gözetimi için bir dijital varlık komitesi kurmaya hazırlanıyor.

Binance CEO’su Zhao, yalnızca iyi düzenlenmiş kripto para ülkelerinde genişleme niyetini açıklamıştı. Bu nedenle, Güney Kore’de artan kripto para düzenlemesi ve benimsenmesi Binance için oldukça uygun.

Changpeng Zhao’dan Açıklama

Öte yandan Zhao, kişisel Twitter hesabından Binance’ın Güney Kore pazarına geri dönüş yapma planıyla ilgili açıklamada bulundu ve borsanın uygulanan yasalardan dolayı 2021’de ülkeden çıkmak zorunda kaldığı iddialarını reddetti.

Zhao, “Dün bir adam, yüzlerce kişi arasında benimle selfie çektirmek istedi. Kore için planımızın ne olduğunu sordu. Hemen hemen her pazarda yaptığımız gibi bakıyoruz dedim. Olay bu. Binance’in 2019’da Güney Kore’de bir ortak girişim ortağı vardı. Ürün iyi hazırlanmamıştı, arayüz kötüydü ve rekabetçi değildi. Kapattık. Konu düzenleyiciyle ilgili değil. Umarım açık olmuştur.” ifadelerini kullandı.